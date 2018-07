Em cinquenta anos de VEJA, 13 filmes estrangeiros marcaram época e estamparam as capas da publicação. Entre eles, três das revolucionárias produções do diretor Steven Spielberg (Contatos Imediatos do Terceiro Grau, E.T. e Jurassic Park), além de clássicos históricos como a biografia de Mozart, Amadeus (1984), e Titanic (1997), que alçou Leonardo DiCaprio ao estrelato e venceu onze Oscar.

Algumas das franquias mais lucrativas do mundo também marcaram presença, como a retomada da saga Star Wars (2015), e o primeiro filme do Batman dirigido por Tim Burton, em 1989. No vídeo abaixo, confira todas as capas e escolha sua preferida: