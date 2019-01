Oscar anuncia hoje indicados à edição de 2019

A Academia de Hollywood anuncia nesta terça-feira, 22, os indicados em todas as categorias do Oscar 2019. O anúncio será feito pelos atores Kumail Nanjiani e Tracee Ellis Ross. A transmissão dos indicados será feita nas redes sociais e no perfil no YouTube da Academia, em duas partes: às 11h20 e às 11h30, no horário de Brasília.

Às 11h20, serão revelados os concorrentes aos prêmios de melhor ator coadjuvante, atriz coadjuvante, figurino, edição, trilha sonora original, curta de animação, curta-metragem, edição de som e mixagem de som. Às 11h30, a Academia divulga os indicados às estatuetas de melhor ator, atriz, animação, fotografia, direção, documentário, documentário em curta-metragem, filme estrangeiro, maquiagem e cabelo, filme, efeitos visuais, roteiro adaptado, roteiro original, canção original e direção de arte.

A 91ª edição da premiação acontecerá no dia 24 de fevereiro. Por enquanto, o nome do mestre de cerimônia não foi anunciado, depois da desistência de Kevin Hart. A imprensa americana aventa a possibilidade de a festa não ter um apresentador único, mas nada foi confirmado ainda.