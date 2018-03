Oscar: 21 indicados que você já pode ver online — sem pirataria

A 90ª edição do Oscar acontece neste domingo, 4 de março, e, embora boa parte dos indicados ainda esteja em cartaz nos cinemas, há vários títulos disponíveis na internet que podem ser vistos em casa, em canais de streaming como Netflix, Now e Google Play.

Confira abaixo onde estão disponíveis 21 filmes que concorrem a pelo menos uma estatueta do Oscar.

Observação: Os preços foram pesquisados em 1º de março e podem sofrer alterações de acordo com a qualidade da resolução selecionada em cada canal.

A superprodução assinada por Christopher Nolan mostra o cerco do exército alemão aos soldados britânicos na praia de Dunquerque. Filme foi indicado em oito categorias do Oscar, entre elas melhor filme e direção.

Onde ver:

Google Play (6,90 reais aluguel e 29,90 reais compra)

iTunes (11,90 reais aluguel e 49,90 reais compra)

Looke (9,99 reais aluguel e 49,99 reais compra)

Now (14,90 reais aluguel)

Um jovem negro vai conhecer a família da namorada branca e encontra uma estranha e misteriosa comunidade burguesa americana. Indicado a quatro estatuetas do Oscar: melhor filme, ator (Daniel Kaluuya), direção (Jordan Peele) e roteiro original.

Onde ver:

Google Play (6,90 reais aluguel e 34,90 reais compra)

iTunes (11,90 reais aluguel e 49,90 reais compra)

Looke (9,99 reais aluguel e 34,90 reais compra)

Now (aluguel pelo Telecine on Demand, 14,90 reais)

Indicado na categoria de melhor animação, o filme, feito com os traços de Vincent Van Gogh, acompanha uma investigação informal sobre a morte do artista.

Onde ver:

Disponível na Netflix

Google Play (6,90 reais aluguel e 39,90 reais compra)

iTunes (11,90 reais aluguel e 39,90 reais compra)

Looke (9,99 reais e 29,99 compra)

Now (14,90 reais)

Uma criança precisa se adaptar à chegada de um irmão caçula no filme O Poderoso Chefinho. O longa que agradou crianças e adultos está indicado na categoria de melhor animação.

Onde ver:

Google Play (6,90 reais aluguel e 29,90 reais compra)

iTunes (11,90 reais aluguel e 39,90 reais compra)

Now (gratuito para assinantes do Telecine e da Net/Claro até dia 4 de março)

Favorito ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, em 2017, acompanha com ironia a vida de um curador de museu após um assalto que desencadeia uma série de acontecimentos.

Onde ver:

Google Play (6,90 reais aluguel e 19,90 reais compra)

iTunes (11,90 reais aluguel e 19,90 reais compra)

Now (14,90 reais aluguel)

Corpo e Alma

Um casal se encontra nos sonhos e por lá se apaixona. Na vida real, a situação é mais complexa para o relacionamento. A produção húngara está indicada na categoria de melhor filme estrangeiro e levou o Urso de Ouro no Festival de Berlim.

Onde ver:

Google Play (6,90 reais aluguel e 24,90 reais compra)

iTunes (11,90 reais aluguel e 19,90 reais compra)

Now (14,90 reais aluguel)

O filme acompanha a história real de amor do comediante paquistanês Kumail Nanjiani e sua esposa Emily, e os empecilhos culturais enfrentados por eles para ficarem juntos. Indicado na categoria de melhor roteiro original.

Onde ver:

Looke (9,90 reais aluguel)

Now (14,90 reais aluguel pelo Telecine on Demand)

O super-herói Wolverine aposenta suas garras até descobrir crianças mutantes testadas em laboratório. O longa é o primeiro quadrinho de um super-herói indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado.

Onde ver:

Google Play (29,90 reais compra)

iTunes (44,90 reais compra)

Now (gratuito para assinantes do Telecine e da Net/Claro até dia 4 de março)

Visages, Villages

No documentário assinado pela cineasta Agnès Varda, 89 anos, apelidada de a “mãe da Nouvelle Vague”, vilas, pessoas, paisagens e animais são filmados em diversos lugares da França por ela ao lado do fotógrafo francês JR, em uma homenagem ao cotidiano.

Onde ver:

Now (14,90 reais aluguel)

Ícaro

Indicado ao prêmio de melhor documentário, o filme acompanha o diretor Bryan Fogel em um esquema que revela como funciona o mundo do doping nos jogos olímpicos.

Onde ver:

Disponível na Netflix

Strong Island

O documentário produzido pela Netflix acompanha o processo judicial de investigação do assassinato do irmão de Yance Ford, diretor que assina o filme.

Onde ver:

Disponível na Netflix

Últimos Homens em Aleppo

Após a vitória no ano passado do curta-documentário Os Capacetes Brancos, o filme Últimos Homens em Aleppo amplia o tema e mostra a rotina do grupo que ainda resiste no solo Sírio, cinco anos após o início da guerra.

Onde ver:

Disponível no Philos

Now (14,90 reais o aluguel e gratuito para assinantes do Philos)

Ação, romance e uma trilha sonora eletrizante se misturam no filme que mostra gangues de assaltantes que têm em comum o organizador dos crimes e o motorista de fuga. Indicado em três categorias do Oscar: edição, mixagem de som e edição de som.

Onde ver:

Google Play (6,90 reais aluguel e 24,90 reais compra),

iTunes (11,90 reais aluguel e 34,90 reais compra)

Now (7,45 reais aluguel)

O filme que narra a história de uma criança com deformação facial conquistou as bilheterias brasileiras e uma indicação ao Oscar, na categoria de melhor maquiagem.

Google Play (16,90 reais aluguel e 39,90 reais compra)

iTunes (16,90 reais aluguel e 49,90 reais compra)

Looke (16,99 reais aluguel)

Now (18,90 reais aluguel)

Sequência do filme cult dos anos 1980, Blade Runner 2049 mostra um androide em busca da solução de um mistério. O filme conquistou cinco indicações ao Oscar, entre elas efeitos especiais e direção de arte.

Onde ver:

Google Play (9,90 reais aluguel e 29,90 reais compra)

iTunes (11,90 reais aluguel e 44,90 reais compra)

Now (7,45 reais aluguel)

A produção é inspirada na história real da amizade entre a rainha Victoria e seu criado indiano Abdul, relacionamento que fez tremer a corte britânica no fim do século XIX. O filme foi indicado aos prêmios de melhor maquiagem e cabelo, e figurino.

Onde ver:

Google Play (34,90 reais compra)

iTunes (16,90 reais aluguel e 49,90 reais compra)

Looke (16,99 reais aluguel e 34,99 reais compra)

O segundo filme da franquia de heróis engraçadões da Marvel conquistou uma vaga entre os indicados ao Oscar por seu bom trabalho em efeitos visuais.

Onde ver:

Google Play (34,90 reais compra)

iTunes (44,90 reais compra)

Now (gratuito para assinantes do Telecine e da Net/Claro até dia 4 de março)

Cientistas e militares se aventuram em uma ilha no Pacífico, onde descobrem seres que existem só no local. Entre eles, um enorme gorila.

Onde ver:

Google Play (29,90 reais compra)

iTunes (39,90 reais compra)

Looke (49,99 reais compra)

Terceiro filme da nova série Planeta dos Macacos leva o time dos símios a enfrentar o exército de um poderoso general humano. O longa ganhou uma indicação ao Oscar de efeitos visuais.

Onde ver:

Google Play (6,90 reais aluguel e 34,90 reais compra)

iTunes (9,90 reais aluguel e 44,90 reais compra)

Looke (9,99 reais aluguel)

Now (7,45 reais aluguel)

A versão em live action do conto de fadas foi um estrondo de bilheteria em 2017 e conquistou duas vagas no Oscar: figurino e direção de arte.

Onde ver:

Google Play (34,90 reais compra)

iTunes (de 34,90 a 44,90 reais compra)

Now (gratuito para assinantes do Telecine e da Net/Claro até dia 4 de março)

Marshall: Igualdade e Justiça

O drama acompanha a história de Thurgood Marshall, primeiro advogado negro a se tornar membro da Suprema Corte dos Estados Unidos. O longa está indicado ao Oscar de melhor canção original, com Stand Up for Something, entoada por Andra Day e o rapper Common, escute no vídeo acima.

Onde ver:

Google Play (9,90 reais aluguel e 29,90 reais compra)

iTunes (11,90 reais aluguel e 44,90 reais compra)

Now (14,90 reais aluguel)