Oscar 2020: onde assistir os filmes indicados, da Netflix aos cinemas

A Academia de Cinema de Hollywood anunciou na segunda-feira, 13, a aguardada lista de indicados ao Oscar 2020. Concorrendo em 11 categorias, o Coringa, de Todd Philips, assumiu a ponta na disputa, seguido de perto por O Irlandês, Era Uma Vez em… Hollywood e 1917, que concorrem a dez estatuetas cada. A cerimônia acontecerá em Los Angeles, na Califórnia, no dia 9 de fevereiro. Confira onde assistir os principais filmes indicados:

Coringa

Onde: o filme chegou este mês em plataformas de aluguel e compra, como Now, Google Play e iTunes.

Indicações: Melhor filme, diretor (Todd Philips), ator (Joaquim Phoenix), roteiro adaptado, rotografia, figurino, trilha sonora, montagem, mixagem de som e edição de som.

Leia resenha de Coringa

O Irlandês

Onde: disponível na Netflix.

Indicações: Melhor filme, diretor (Martin Scorsese), ator coadjuvante (Joe Pesci e Al Pacino), roteiro adaptado, fotografia, figurino, efeitos visuais, montagem e direção de arte.

Leia resenha de O Irlandês

Era Uma Vez em… Hollywood

Onde: Disponível nas plataformas de aluguel Now, Looke, Google Play e iTunes.

Indicações: Melhor filme, diretor (Quentin Tarantino), ator (Leonardo DiCaprio), ator coadjuvante (Brad Pitt), roteiro original, fotografia, figurino, direção de arte, mixagem de som e edição de som,

Leia resenha de Era uma Vez em… Hollywood

1917

Onde: estreia nos cinemas em 23 de fevereiro.

Indicações: Melhor filme, diretor (Sam Mendes), roteiro original, fotografia, trilha sonora, efeitos visuais, direção de arte, mixagem de som, edição de som, maquiagem e penteado.

Leia mais sobre 1917

História de um Casamento

Onde assistir: Netflix.

Indicações: Melhor filme, ator (Adam Driver), atriz (Scarlett Johansson), atriz coadjuvante (Laura Dern), roteiro original, trilha sonora original.

Leia resenha de História de um Casamento

Adoráveis Mulheres

Onde: em cartaz nos cinemas.

Indicações: Melhor filme, atriz (Saoirse Ronan), atriz coadjuvante (Florence Pugh), roteiro adaptado, figurino, trilha sonora.

Leia resenha de Adoráveis Mulheres

Parasita

Onde: em cartaz nos cinemas.

Indicações: Melhor filme, diretor (Bong Joon-Hu), roteiro original, filme internacional, montagem e direção de arte.

Leia resenha de Parasita

Jojo Rabbit

Onde: estreia nos cinemas em 6 de fevereiro.

Indicações: Melhor filme, atriz coadjuvante (Scarlett Johansson), roteiro adaptado, figurino, montagem e direção de arte.

Dor e Glória

Onde: disponível para aluguel e compra nas plataformas Now, Looke, Google Play e iTunes.

Indicações: Filme internacional e melhor ator (Antonio Banderas).

Leia resenha de Dor e Glória

Dois Papas

Onde: disponível na Netflix.

Indicações: Melhor ator (Jonathan Pryce), ator coadjuvante (Anthony Hopkins) e roteiro adaptado.

Leia resenha de Dois Papas

O Escândalo

Onde: estreia nos cinemas em 16 de janeiro.

Indicações: Melhor atriz (Charlize Theron), atriz coadjuvante (Margot Robbie) e maquiagem e penteado.

Judy – Muito Além do Arco-Íris

Onde: estreia nos cinemas em 30 de janeiro.

Indicações: Melhor atriz (Renée Zellweger) e maquiagem e penteado.

Harriet

Onde: estreia nos cinemas em 6 de fevereiro.

Indicações: Melhor atriz (Cynthia Erivo) e canção original (Stand Up).

Um Lindo Dia na Vizinhança

Onde: estreia nos cinemas em 23 de janeiro.

Indicação: Melhore ator coadjuvante (Tom Hanks).

O Caso Richard Jewell

Onde: em cartaz nos cinemas.

Indicação: Melhor atriz coadjuvante (Kathy Bates).

Leia resenha de O Caso Richard Jewell

Entre Facas e Segredos

Onde: em cartaz nos cinemas.

Indicação: Melhor roteiro original

Leia resenha de Entre Facas e Segredos

Como Treinar o Seu Dragão 3

Onde: Disponível no Telecine Play e no Google Play e iTunes para aluguel ou compra.

Indicação: Melhor animação.

Leia resenha de Como Treinar o Seu Dragão 3

Perdi Meu Corpo

Onde: disponível na Netflix.

Indicação: Melhor animação.

Klaus

Onde: disponível na Netflix.

Indicação: Melhor animação.

Leia resenha de Klaus

Toy Story 4

Onde: disponível nas plataformas Looke, Now, Google Play e iTunes para aluguel e compra.

Indicações: Melhor animação e canção original (I Can’t Let You Throw Yourself Away).

Leia resenha de Toy Story 4