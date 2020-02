Oscar 2020 homenageia Kirk Douglas e Kobe Bryant

Tradicional número do Oscar, a seção In Memoriam, que homenageia os artistas, profissionais do cinema e outros nomes do entretenimento mortos no último ano, teve apresentação de Billie Eilish neste domingo, 9. A jovem americana, que cantará a música-tema do próximo filme da franquia 007, Sem Tempo para Morrer, apresentou um cover de Yesterday, dos Beatles.

O primeiro homenageado no Oscar foi o jogador de basquete Kobe Bryant, morto no último dia 26, aos 41 anos, em um tráfico acidente de helicóptero. O último foi Kirk Douglas, ator de clássicos filmes como Spartacus e Glória Feita de Sangue, morto na última semana, aos 103 anos.

Também foram lembrados nomes como Rip Torn, Agnès Varda, Robert Forster, Anna Karina, Peter Mayhew, Doris Day, Seymour Cassel, Peter Fonda e John Singleton.