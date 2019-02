Os próximos filmes da Marvel após ‘Guardiões da Galáxia 2’

O bem construído universo cinematográfico da Marvel entrou em sua fase três no ano passado, com Capitão América: Guerra Civil. A racha entre os Vingadores vem ganhando complementos em filmes paralelos. O primeiro foi Doutor Estranho, que apresentou o novo herói da série, seguido por Guardiões da Galáxia Vol. 2, em cartaz no Brasil.

Cada produção pincela importantes informações que vão culminar na próxima grande reunião dos heróis, em Vingadores: Guerra Infinita, previsto para maio de 2018. Confira na lista abaixo a agenda de próximos filmes da Marvel e como eles podem se relacionar entre si.

Homem Aranha: De Volta ao Lar

O herói aracnídeo até então não era considerado parte do universo cinematográfico da Marvel, já que os direitos do personagem são da Sony, e não da Disney — dona dos Vingadores como são vistos no cinema. Um acordo paralelo entre as duas distribuidoras colocou o adolescente na trupe de Homem de Ferro. O filme previsto para 6 de julho traz Tom Holland na pele do herói, a partir da participação dele em Capitão América: Guerra Civil. A promessa é rejuvenescer o personagem no cinema, focando mais em sua vida entre colégio, família e os prédios de Nova York.

Thor: Ragnarok

O terceiro filme focado no deus nórdico Thor (Chris Hemsworth) vai mostrar onde estavam o herói e o colega verdão Hulk durante a Guerra Civil. A expectativa é que Benedict Cumberbatch, como Doutor Estranho, também faça uma participação, já que ele prometeu ajudar Thor a encontrar seu pai Odin na cena pós-crédito de seu filme solo. O que se sabe da trama é que a nova vilã Hela (Cate Blanchett) tem um plano para destruir Asgardian. E que Thor será enviado para um perigoso planeta, obrigado a participar de competições violentas. Essa viagem deve levar Thor a se conectar com os Guardiões da Galáxia — e, mais tarde, se tornar a peça que ligará todos os Vingadores. O filme está previsto para estrear em 2 de novembro de 2017.

Pantera Negra

Apresentado em Guerra Civil, Pantera Negra, identidade secreta de T’Challa (Chadwick Boseman), vai ganhar seu primeiro filme solo em 15 de fevereiro de 2018. Pouco se sabe do roteiro até o momento. A trama do herói milionário está prevista para ser ambientada em Wakanda, país africano governado pela família de T’Challa. Seguindo a regra da franquia, a história deve acontecer após sua participação no longa de 2016. Danai Gurira (a Michonne de The Walking Dead), Lupita Nyong’o, Michael B Jordan e Forest Whitaker reforçam o elenco.

Pantera Negra em ‘Guerra Civil’ Pantera Negra em ‘Guerra Civil’

Vingadores: Guerra Infinita

Marcado para estrear em 3 de maio de 2018, o filme reunirá todos os heróis da série, desde o veterano Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, até a novata Capitã Marvel, vivida por Brie Larson, que fará sua estreia no universo Marvel. O longa é considerado o ápice para o qual os filmes anteriores se preparavam. Quem acompanha a saga percebeu que cada produção cita ou apresenta uma pedra do infinito. Juntas, elas se tornam ainda mais poderosas, e vão motivar uma batalha épica. Os irmãos Anthony e Joe Russo, que conduziram o Guerra Civil, são os diretores da superprodução que já está sendo filmada.

Homem-Formiga e a Vespa

Continuação de Homem-Formiga, de 2015, a nova produção trará de volta Paul Rudd na pele do herói, agora com a ajuda de Evangeline Lilly como Vespa. Michael Douglas também está confirmado no elenco do longa do herói em miniatura, considerado um dos mais cômicos da franquia. Previsto para 5 de julho de 2018.

Capitã Marvel

Capitã Marvel será o primeiro filme protagonizado por uma heroína na Marvel. Até o momento sabe-se que Brie Larson dará vida à personagem, que será dirigida pela jovem dupla de cineastas Anna Boden e Ryan Fleck. Os dois trabalharam juntos em episódios das séries Billions e The Affair, e nos filmes Parceiros de Jogo (2015) e Se Enlouquecer, Não Se Apaixone (2010). Marcado para estrear em 14 de março de 2019.

A atriz Brie Larson e a heroína dos quadrinhos Capitã Marvel A atriz Brie Larson e a heroína dos quadrinhos Capitã Marvel

Vingadores 4

Ainda sem título oficial, o quarto filme dos Vingadores é tratado como o encerramento da fase três do universo cinematográfico da Marvel. Está previsto para 2 de maio de 2019 novamente com os irmãos Russo na direção.

Vingadores: Era de Ultron Vingadores: Era de Ultron

Homem-Aranha 2 e Guardiões da Galáxia 3

A próxima fase da Marvel deve começar com as sequências de Homem-Aranha e Guardiões da Galáxia 3. O segundo filme do aracnídeo está previsto para julho de 2019. Já Guardiões ainda não foi confirmado, mas deve ser visto nos cinemas apenas em 2020.