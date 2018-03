Os points mais disputados para tirar fotos estilosas no Lollapalooza

A programação de shows do Lollapalooza começa às 12h e passa das 22h30 em todos os três dias de festival em São Paulo, mas o que realmente nunca fica vazio são os principais pontos para tirar fotos dentro do Autódromo de Interlagos. O público aproveita o evento para garantir boas postagens para as redes sociais e montar looks completos, com direito a chapéu de feltro e óculos de sol.

Na entrada do festival pelos portões D e M, os mais usados para quem vem pelo trem, o letreiro com o nome do evento fica cheio de pessoas posando para as câmeras. Logo atrás do sinal colorido, a roda gigante serve de cenário para mais alguns cliques. O brinquedo fica ainda mais vistoso à noite, quando luzes vermelhas são acesas em toda a estrutura de metal.

Roda gigante compõe fotos no Lollapalooza

Tradicionais do festival, os murais de cartazes coloridos são usados para o fundo das fotos durante todo o dia. Eles ficam espalhados pelo limite do autódromo, como ornamento aos tapumes que cercam o evento. As artes impressas misturam frases animadas como “let your heart sing” (deixe o seu coração cantar), ilustrações em cores neon e os logos dos patrocinadores e parceiros do evento.

Murais são usados como cenário para fotos no Lollapalooza

Os espaços íngremes em frente aos palcos do Lollapalooza ainda possibilitam que as pessoas tirem boas fotos posando com as multidões que se reúnem no local. Se algum artista estiver tocando, a imagem pode ficar mais especial ainda.