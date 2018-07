Que a supermodelo Gisele Bündchen é notícia onde passa não é novidade. Mas a top apareceu nas páginas de VEJA um pouco antes de ganhar os holofotes definitivamente. Em 1994, a edição da revista trazia a estudante gaúcha que estava na busca do primeiro lugar em concursos de beleza. Na ocasião, ela havia participado da fase final da competição Look of The Year em Ibiza, onde conquistou o quarto lugar entre 72 candidatas. E não foi só isso: ela assinou um contrato de 50.000 reais com a agência Elite Internacional.

“Ainda não me dei conta de que tudo isso é real”, falou uma ainda adolescente Gisele à reportagem – que lembrou que, anos antes, Cindy Crawford saltou do mesmo lugar para o “estrelato definitivo”. Com a brasileira não seria diferente. Confira abaixo a primeira aparição de Gisele nas páginas de VEJA, que em setembro comemora seu quinquagésimo aniversário: