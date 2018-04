Confira:

Baguncinha do Tal

O proprietário Natanael Ferreira reivindica a autoria do sanduíche que virou um clássico da cidade, o baguncinha. Sua receita, criada há 25 anos, combina um pão de textura macia ao recheio composto de mussarela, presunto, salsicha, tomate, alface e hambúrguer (R$ 8,00). Outra pedida que agrada a clientela é o cachorro-quente prensado na chapa com queijo, batata palha e patê de frango (R$ 8,00). Para matar a sede entre uma mordida e outra, há sucos de laranja com acerola e de abacaxi com hortelã (R$ 6,00 cada copo de 500 mililitros). Avenida São Sebastião, Cidade Alta, 99239-3770 (15 lugares). 18h/2h (sex. e sáb. até 6h; fecha seg.). Aberto em 1993.

Belatto Lanches

Dizem por aí que o x-bagunça surgiu na década de 70, no carrinho de lanches de Ali Arfux, o atual proprietário da Máfia Pizzaria. A pedido de um cliente, que queria um sanduíche diferente, ele colocou, entre duas fatias de pão, hambúrguer, salsicha, bacon, queijo, presunto, ovo, alface, tomate e maionese. Verdade ou lenda, o fato é que o x-bagunça e sua versão menor, o baguncinha, passaram a ser replicados em todos os carrinhos da capital, inclusive no do catarinense Sandro Belatto. Em 2016, sua marca ganhou endereço próprio, no qual chegam a ser preparados 450 sandubas por dia. Por R$ 12,50, o x-bagunça da casa reúne hambúrguer industrializado, salsicha, mussarela, presunto, ovo, bacon, alface-americana e tomate. A versão com hambúrguer caseiro de 120 gramas sai a R$ 17,00. No baguncinha, os valores vão para R$ 9,50, com o disco de carne industrializado, e R$ 14,00, com o caseiro. Avenida Presidente Getúlio Vargas, 800A, Centro Norte, 99683-8193 (116 lugares). 18h/1h (qui. a sáb. até 3h). Aberto em 2000.

Chefão Lanches

A marca conta com um endereço fixo e um carrinho, ambos na Avenida do CPA. Em ambos, cobra-se o mesmo preço pelo baguncinha, que reúne hambúrguer, salsicha, ovo, presunto, mussarela, alface e tomate (R$ 9,00). Por mais R$ 1,00, o lanche ganha um disco extra de carne. Também é bastante solicitado o x-filé, com filé-mignon ou de frango no lugar do hambúrguer e os mesmos ingredientes (R$ 15,00). Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1921, Bosque da Saúde, 3358-4148 (80 lugares). 17h30/5h30. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, s/nº, Bosque da Saúde, 3358-4148 (48 lugares). 17h30/5h30. Aberto em 1996.

Filé Lanches

A aposta do lugar são os sanduíches com uma boa variedade de recheios. Entre os mais pedidos figura o chamado pitbull (R$ 14,00), que leva dois hambúrgueres, bacon, calabresa, salsicha, ovo, alface, tomate, patê de frango e catupiry, tudo no pão de hambúrguer. Quem quiser optar por um disco de carne feito na casa com contrafilé e bacon pode pedir a opção que reúne dois hambúrgueres, bacon, queijo cheddar e cebola frita (R$ 13,00). O famoso baguncinha leva hambúrguer bovino, salsicha, ovo, alface, tomate e catupiry (R$ 8,00 com a carne industrializada ou R$ 10,00 com o disco artesanal). Para acompanhar, há porção de batata frita (R$ 6,00). Avenida Jornalista Alves de Oliveira, 174, Cidade Alta, 3634-2617 (120 lugares). 18h/2h (sex. e sáb. até 5h). Aberto em 2002.

Jacaré Lanches

Um dos muitos food trucks da Avenida do CPA, a marca se orgulha por oferecer, sem custo, três tipos de maionese para acompanhar os lanches: temperada, de alho e de pimenta. Intitulado jacaré bagunça, o baguncinha da casa reúne hambúrguer, salsicha, ovo, bacon, catupiry, mussarela, presunto, alface e tomate (R$ 12,00). Na versão combo, com batata frita e uma lata de refrigerante, o sanduíche sai por R$ 17,00. Os mesmos ingredientes, exceto presunto, compõem o jacaré filé bagunça (R$ 16,50), que leva filé-mignon no lugar do hambúrguer. Avenida Historiador Rubens de Mendonça, altura do nº 1530, Bosque da Saúde, 98156-8866 (60 lugares). 19h/2h (sex. a dom. até 5h; fecha seg.). Aberto em 2010.

Gurizão Lanches

O carro-chefe da casa é o paulistinha. A versão tradicional é montada no pão francês com filé-mignon acebolado, mussarela, alface e tomate (R$ 17,00). A opção especial, que pode levar picanha, tem o dobro do queijo mais bacon e ovo (R$ 21,00). O famoso baguncinha aqui leva o nome de gurizão burguer e escala salsicha, hambúrguer, ovo, presunto, mussarela, alface e tomate no pão de hambúrguer (R$ 10,00). Para ter o dobro de carne e acrescentar bacon paga-se R$ 13,00. Com três discos o lanche custa R$ 15,00. Avenida Edgar Vieira, 433, Boa Esperança. 99818-1414 (20 lugares). 19h30/5h30 (dom. até 1h30; ter. até 2h30; qua. até 3h; fecha seg.). Aberto em 2013.