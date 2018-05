A Tribo

Monta bufê com várias receitas vegetarianas, veganas e livres de alergênicos dispostas em panelas de barro (R$ 69,00 o quilo nos dias úteis, R$ 72,00 nos fins de semana). Quem tem restrições ao glúten, por exemplo, pode comer a lasanha de berinjela, abóbora e espinafre, servida com molho de tomate feito na casa. Entusiasta da cozinha indiana, a proprietária Natacha Franco indica o preparo de cogumelos paris e portobelo cozidos com ervilhas, couve-flor, garam massala (mix de especiarias), açafrão, alho, gengibre e molho de tomate – disponível às quintas e aos domingos.105 Norte, bloco B, lojas 52 a 59, ☎ 3039-6430 (110 lugares). 11h30/15h (sáb. e dom. 12h/15h30; fecha seg.). Aberto em 2001. $

duoO

A biomassa de banana-verde, fabricada na casa, é uma espécie de curinga da cozinha funcional e 100% livre de glúten do restaurateur Nicolas Fujimoto. Ela entra, por exemplo, na receita do trio de espaguete de vegetais com camarão ao molho de tomate e manjericão (R$ 49,00) e da berinjela parmegiana gratinada com creme de castanha de caju, acompanhada por um mix de folhas (R$ 38,00). Monta bufê nos dias úteis, entre 12 e 15 horas (R$ 66,90 o quilo), tem cardápio de lanches durante a tarde e prepara hambúrgueres e pizzas no jantar. 103 Sul, bloco C, loja 36, 3224-1515 (70 lugares). 12h/23h (dom. jantar até 22h). Aberto em 2014. $$

Flor de Lótus

Com vista para uma quadra bem arborizada, pode-se provar receitas dispostas num bufê com cerca de vinte opções de saladas, frios e pratos quentes. Entre os preparos, há bacalhoada, oferecida sempre às quintas e aos sábados. O quilo da refeição custa R$ 64,90. De sobremesa, tem sagu de vinho tinto com creme de castanha de caju (R$ 8,00). 102 Norte, bloco A, loja 48, ☎ 3326-9763 (100 lugares). 11h/15h (fecha dom.). Aberto em 1991. $

Naturetto

Tem bufê com trinta opções de saladas, molhos e pratos quentes em todas as refeições (R$ 62,00 o quilo no almoço e R$ 52,00 no jantar). Na seleção dos itens, privilegia insumos orgânicos e receitas vegetarianas – carne, só de peixe. Entre os pescados, o bacalhau é presença garantida às quintas em diversos preparos, a exemplo de torta, escondidinho e numa mescla com batata, cebola, alho, ovo e azeitona preta. Durante o jantar, há reforço de caldos, como os de peixe, legumes e feijão (R$ 14,00 a unidade ou R$ 20,00 em sistema de rodízio). 405 Norte, bloco C, loja 55, ☎ 3201-6223 (200 lugares). 11h30/15h e 18h30/22h (sáb. e dom. só almoço até 16h). Aberto em 1995. $