Os melhores restaurantes japoneses em Belo Horizonte

O roteiro a seguir, com doze endereços, integra a edição de VEJA COMER & BEBER BELO HORIZONTE 2017/2018:

Udon: eleito o melhor restaurante oriental pelo júri

Premiado pela primeira vez por VEJA COMER & BEBER, este restaurante figura, há tempos, entre os endereços de comida japonesa mais badalados da cidade. Suas duas unidades, ambas com janelões de vidro e trilha sonora marcada pela música lounge, costumam lotar tão logo abrem as portas. Para começar a refeição, fazem sucesso o guioza recheado de lombo, nirá, alho e acelga (R$ 25,00, com seis unidades) e a porção de shimeji ou shiitake com camarão na manteiga (R$ 52,00). Entre os sashimis, chama atenção o de atum em crosta de gergelim com chantili de raiz-forte trufado (R$ 53,80, com dez unidades). Na sequência, vale apostar no sushi de vieira com foie gras, azeite trufado e flor de sal (R$ 37,00) e no gunkan de salmão mais camarão fry, shimeji e ovas de massago (R$ 29,80). Para uma imersão completa, recomenda-se a degustação apelidada de príncipe naruhito, que inclui desde robata de salmão com brócolis e harumaki até sushis variados e lula ao molho de ervas (R$ 125,00, para duas pessoas). Entre uma mordida e outra, a clientela costuma bebericar vinhos como o chileno Terranoble Sushi Sauvignon Blanc (R$ 95,70) e drinques, caso do que leva o nome da casa e mistura saquê Azuma Kirin, suco de abacaxi e licor de cassis (R$ 23,80). Rua Gonçalves Dias, 1965, Lourdes, ☎ 3243-8004 (135 lugares). 18h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. 12h/16h e 18h/1h; dom. 12h/16h e 18h/0h). Estrada para Nova Lima, 403, Belvedere, ☎ 3324-0052 (110 lugares). 18h/0h (qui. a sáb. até 1h). Aberto em 2008. $$$

2º lugar: Akemi Oriental Fusion

Serviço atento, decoração caprichada e frescor dos peixes ajudam a compor a fórmula da casa. Itens servidos em duplas estão entre as especialidades, caso do sashimi de kobe beef com foie gras (R$ 48,00) e da enguia com molho teriyaki (R$ 48,00). O prato himalaya é um mix de sashimis de atum, salmão selado, peixe branco e vieiras, servido em pedra de sal do Himalaia (R$ 129,00). Para ter um panorama do cardápio, vale considerar o menu degustação proposto pelo sushiman Rafael Pereira, com sete pratos, entre quentes e frios, e uma sobremesa (R$ 142,00). Alameda Oscar Niemeyer, 288, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3318-3381 (170 lugares). 11h30/14h30 (sáb. e dom., 12h/16h) e 18h/0h (qui. a sáb. até 1h). Aberto em 2014. $$$$

Hokkaido

Somente com sugestões à la carte, oferece combinados como o moriawase especial (R$ 175,20), que serve duas pessoas e reúne 39 peças, como sushis, sashimis e enrolados de salmão, atum, camarão. Quem prefere os pratos quentes pode escolher a porção de tempurá de camarão e legumes (R$ 76,90, para dois). De segunda a sexta, uma opção de prato executivo, batizado como honshu, fica disponível até as 15h. Inclui salada de repolho, alface, cenoura e tomate, salmão grelhado, guioza e arroz com legumes por R$ 38,30. A sobremesa também é típica: o ice tempurá (sorvete de flocos ou creme empanado e frito e coberto com calda de chocolate) custa R$ 20,20. Ponteio Lar Shopping, ☎ 3286-4020 (130 lugares). 11h/23h30 (sex. e sáb. até 0h30; dom. e feriados 12h/23h). Aberto em 1995. $$$

Kabuto

A culinária feita na casa bebe na fonte da gastronomia de Quioto, cidade japonesa de onde veio a família Imanishi, que administra o endereço. Um dos pratos do menu, o sukiyaki reúne carne, tofu, cebolinha, shimeji, acelga e cebola cozidos com caldo à base de shoyu e mirin, um saquê de uso culinário (R$ 78,50). O curry rice, feito com carne bovina e legumes e servido com arroz, sai a R$ 52,00. Depois da insistência dos clientes, o restaurante inseriu a opção de rodízio em 2017. Cobram-se R$ 64,90 pela versão sem sashimi. Rua Pium-í, 736-A, Sion, ☎ 3225-3522 e 3581-7920 (120 lugares). 18h30/0h (sex. até 1h; sáb. 12h/1h; dom. 12h/0h; fecha seg.). Aberto em 1980. $$

Kanpai

Luminárias japonesas de formatos e tamanhos diferentes dão charme ao local, que possui uma ilha no centro do salão onde funciona o sushi-bar. Um dos sócios é o conhecido sushiman Adair Silva. Uma das receitas mais requisitadas, o furikake traz fatias de sashimi de atum selado com molho à base de shoyu, alho e gergelim oriental (R$ 27,90). Dos pratos quentes, o polvo ao molho de páprica picante, guarnecido de batata salteada na manteiga, sai a R$ 69,90. A carta de drinques merece atenção, com quinze opções, a exemplo do tokyomule, servido numa caneca (R$ 19,90). Nesta releitura do moscowmule criada pelo bartender Rafael Assunção entra saquê nacional (no lugar da vodca) mais ginger ale, refrigerante artesanal de gengibre e espuma artesanal de baunilha. Rua Pium-í, 1122, Sion, ☎ 3656-4621 (100 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. e seg.18h/23h). Aberto em 2017. $$

Kei

Uma tonelada de salmão é consumida mensalmente pela casa. Afora as receitas com o peixe, o lámen é feito com caldo à base de missô e acompanhado por brotos de bambu e de feijão, kamaboko, ovo cozido, lombo e cebolinha (R$ 42,00). O combinado de robatas reúne polvo, batata, shiitake, palmito com bacon e berinjela (R$ 105,00, para dois). Entre os enrolados, o combinado kei fusion leva maki de camarão com geleia de pimenta, sushi de salmão com shimeji, salmão com tartare do próprio peixe e sushi de hadoque defumado (R$ 74,00, vinte peças). Rua Bárbara Heliodora, 54, Lourdes, ☎ 3337-4000 (150 lugares). 18h/0h (qua. a sex. até 1h; sáb. e dom. a partir das 13h). Aberto em 2008. $$$

Marukame

Acomodar-se no balcão e dizer suas preferências ao sushiman, ainda que no sistema de rodízio, é a sacada do endereço. Cobram-se R$ 120,00 para comer à vontade pratos japoneses quentes e frios, entre sushis, sashimis, shimeji na manteiga e lula ao alho. Nas mesas, há uma versão mais simples e econômica do rodízio, que sai a R$ 95,00 por pessoa. À la carte, tem porção de guioza de carne suína (R$ 18,00, com cinco unidades). Avenida do Contorno, 8863, Gutierrez, ☎ 2526-9006 (170 lugares). 19h/23h30 (sex. até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/1h; dom. 12h/16h e 19h/23h; fecha seg.). Aberto em 2016. $$$

Rokkon

A casa com matriz em Lourdes promete inaugurar em breve uma filial no bairro Sion. Cerca de 200 itens compõem o vasto menu. O salmão especial (R$ 38,00) vem com oito fatias do peixe regadas por molho de limão e laranja e seladas na chapa com gergelim, enquanto o yakisake traz cubos de salmão picante maçaricados ao molho teriyaki e cobertos de cream cheese e salgadinho Doritos triturado (R$ 49,00). O restaurante lançou em janeiro um rótulo próprio de saquê, o Rokkon Gold, produzido em Piedade (SP). A garrafa de 740 mililitros custa R$ 59,00. A marca possui também uma unidade em São Paulo, na Granja Viana. Rua Curitiba, 2227, Lourdes, ☎ 3275-2940 (70 lugares). 18h/0h (sáb., dom. e feriados 12h/0h). Aberto em 1997. $$

Sakana Sushi

A casa passou por uma ampliação em 2017 e adquiriu um ar industrial na decoração, com aço nas paredes, tubulação aparente, poltronas de couro e gradeado nas escadas. Uma nova entrada vem conquistando os clientes: o gravlax sakana, com aspargos frescos, presunto de Parma

e salmão curado em beterraba com endro (R$ 34,00, seis unidades). Depois, podem vir à mesa o ebi sakana, camarões empanados em cream cheese envoltos em salmão maçaricado, acompanhados de molhos teriyaki e de pimenta tailandesa (R$ 69,00), e o salmão sakana, doze unidades de sashimi de salmão cobertos com molho cítrico (R$ 64,00). Avenida do Contorno, 7000, Lourdes, ☎ 2515-0007 (78 lugares). 19h/0h30 (qui. a sáb. até 1h30). Aberto em 2007. $$

Sushi Naka

Desde a inauguração, em 1988, quase nada mudou nesta casa criada pelos já falecidos japoneses Osami Nakao e Setuko Watanabi e atualmente administrada pelos três filhos do casal. Compõem o menu quatro combinados com sushis, sashimis e enrolados de salmão, atum ou peixe branco. O menor deles, batizado de naka mini, vem com 21 peças e custa R$ 92,00. No naka especial, o mais robusto, são mais de sessenta itens (R$ 224,00). Dos pratos quentes, destaca-se o teishoku especial (R$ 132,00, para três pessoas), com tempurá, peixe grelhado, arroz e sete guarnições do dia, que podem ser raízes, brotos, conservas e folhas. Em medida cortês, o restaurante não cobra taxa de rolha. Rua Gonçalves Dias, 92, Funcionários, ☎ 3287-2714 (90 lugares). 11h/14h e 18h/23h30 (sáb. almoço até 14h30; dom. 11h/15h e 18h/23h; fecha seg.). Aberto em 1988. $$$

Taika Izakaya

O chef Pedro Noda, que já passou por restaurantes badalados de São Paulo, como o Kinoshita, comanda o time de sushimen. Com opções quentes e frias, o extenso menu percorre várias influências asiáticas. De entrada, a porção de sashimi de buri, também chamado de olho-de-

boi, é servido com tiras de pimenta jalapeño, massagô e shoyu (R$ 30,00). O menu degustação em três etapas traz doze sushis, como o de vieira trufada, e custa R$ 130,00. Na seção quente, o robalo grelhado ao curry malaio, que acompanha arroz basmati no vapor e crocante de coco, vem embrulhado na folha de bananeira (R$ 51,00). Rua Juvenal Melo Senra, 383, Belvedere, ☎ 2127-1818 (90 lugares). 18h/23h45 (sex. e sáb. até 1h; dom. 12h/23h45). Aberto em 2015. $$$

Yukai

A casa oferece cinco tipos de rodízio, com variedades distintas de itens em cada um deles. O mais simples, por exemplo, custa R$ 59,90 por pessoa e permite que se escolha à vontade entre vinte opções. No outro extremo, o rodízio mais caro sai por R$ 84,90 e oferece mais de cinquenta variedades, como o sashimi de polvo e o enroladinho de salmão com brócolis. Chama-se teriaki o macarrão salteado ao molho de maçã que pode vir acompanhado de filé-mignon, frango, peixe, lula ou camarão. Com filé, custa R$ 45,90 e satisfaz duas pessoas. Rua Grão Mogol, 1045, Sion, ☎ 3287-3001 (150 lugares). 11h30/15h e 18h/0h (sáb. e dom. 12h/0h). Aberto em 1997. $$