Conheça os restaurantes:

Aka Cozinha Japonesa

Semanalmente, chegam à casa remessas de atum, salmão, prego e tilápia, peixes que abastecem a bancada dos sushimen. A clientela costuma optar pelo rodízio com quarenta receitas (R$ 72,90 de terça a quinta-feira e R$ 87,90 entre sexta e domingo). O valor dá direito a sushis, sashimis, temakis e até mesmo ceviche, além de pratos quentes, caso do tempurá de legumes. Há uma versão com ingredientes mais refinados, custa R$ 179,00 por pessoa. Avenida São Sebastião, 2340, Goiabeiras, 3623-3181. 19h/23h (fecha seg.). Aberto em 2011. $$$

Haru Oriental

O ambiente sofisticado, com varanda, iluminação bem regulada e elementos asiáticos na decoração, motiva os clientes a esticar a permanência na casa bicampeã. Antes do jantar, é comum ver grupos de amigos bebericando drinques da moda sem pressa, como o moscow mule (R$ 25,00). O extenso menu traz novidades com frequência — entre elas os estreantes tartare especial (de barriga de salmão, atum, avocado, pimenta-de-cheiro, ovas de massagô e ovo de codorna; R$ 55,00) e o shotinho de ebiten, salmão empanado com geleia de pimenta e ovas de massagô e especiarias (R$ 19,00, duas unidades). Para as sugestões principais, os combinados podem conter de doze (R$ 77,00, oito sushis e quatro sashimis) a 48 peças (R$ 267,00, 32 sushis e dezesseis sashimis). Ingredientes nobres compõem a seção intitulada chef selection, que lista, por exemplo, sashimi de kobe beef com foie gras e trufas (R$ 59,00, quatro unidades) e lagostins ao molho thai (R$ 49,00, duas unidades). Antes de pedir a conta, vale espiar o menu de sobremesas, com surpresas como a torta fondant de chocolate ao leite e chocolate meio amargo, ladeada por sorvete de manjericão (R$ 26,00). Rua Senador Vilas Boas, 94, Popular, ☎ 3027-7171 (135 lugares). 18h30/0h30 (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2009. $$$

Itiban Restaurante

Helena e o marido Paulo Yamamoto estão à frente de um dos primeiros restaurantes japoneses abertos em Cuiabá. Um dos carros-chefes do local, o sukiyaki (R$ 86,00) reúne alguns vegetais mais filé-mignon ou frango. Os ingredientes chegam crus à mesa e são preparados na frente do cliente, em uma chapa de ferro. Também faz sucesso o rodízio – na versão completa custa R$ 82,00 por pessoa e inclui mais de trinta receitas, entre quentes e frios. O cardápio sugere ainda combinados de sushis, a partir de R$ 41,00. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 111, Popular, 3023-7263 (90 lugares). 18h/23h (fecha dom.). Aberto em 1996. $$$

Japidinho

O negócio que começou pequenino na avenida do CPA logo caiu no gosto dos cuiabanos. Atualmente, há três unidades da marca na capital, a do centro com funcionamento 24 horas. A rede do empresário Fernando Medeiros aposta nos preços atraentes, caso do sugerido pelo bufê self-service (R$ 6,29 a cada 100 gramas), onde são alinhadas diariamente mais de sessenta receitas de acento nipônico, e outras nem tanto. Ali, os clientes podem encontrar pescados como salmão, saint peter, polvo e até pirarucu em ceviches, sushis, e uramakis. Sashimis e temakis devem ser solicitados à la carte. Avenida do CPA, 1856, Ed. Cuiabá Office Tower, Jardim Aclimação, 99690-8900 (70 lugares). 18h/23h. Avenida Getúlio Vargas, 1301, centro, 99690-8900 (150 lugares). 24 horas. Avenida Presidente Arthur Bernardes, s/n, Jardim Aeroporto, Várzea Grande, 99690-8900 (80 lugares). 18h/23h. Aberto em 2013. $

Japô Casa

Depois de atravessar um jardim japonês, o cliente adentra o salão com luz baixa e clima aconchegante. A cozinha opera sob a batuta do chef Edilson Cavalcante, que começou a carreira no bairro Liberdade, em São Paulo. No sistema à la carte, é possível optar por sugestões como o sashimi de vieira (R$ 80,00, com seis fatias) e o polvo na brasa com purê de mandioquinha (R$ 65,00). Também há a opção de três tipos de festival. O mais solicitado é o batizado de japô clássico (R$ 87,00 por pessoa), que inclui 36 pratos, entre eles sashimis de peixe branco, de atum e de salmão. Para brindar, a carta abarca drinques como a saquerinha com mix de frutas (R$ 22,00) e quem preferir levar uma garrafa de vinho não paga taxa de rolha. Rua João Bento, 132, Quilombo, 3623-3003 (60 lugares). 18h30/0h (fecha dom.). Aberto em 2004. $$$

Kenshi

O rodízio é o grande chamariz da casa e abarca mais de quarenta sugestões. Os comensais podem marcar em uma ficha os pratos que desejam comer e são praticamente unanimidade o hot roll com cream cheese e as robatas, típicos espetinhos japoneses. Sushis, sashimis, niguiris e yakissoba também estão incluídos no festival que custa R$ 89,00 por pessoa. O serviço à la carte oferece ingredientes mais nobres, caso das vieiras, que podem chegar à mesa em forma de sushi (R$ 35,00 a dupla). Para brindar, faz sucesso o drinque que combina saquê a frutas vermelhas (R$ 20,00). Rua 24 de outubro, 968, Popular, 3052-3070 (40 lugares). 18/23h30 (sex. a dom. até 0h30). Aberto em 2016. $$$

Mirai Cozinha Oriental

A decoração moderninha da casa é inspirada no bairro de Akihabara, em Tóquio. Com serviço à la carte, os combinados costumam predominar nos pedidos. O batizado de especial (R$ 120,00) reúne 24 peças a exemplo do atum selado com molho de maracujá e alho-poró e do sashimi de salmão maçaricado. Entre as pedidas quentes, faz sucesso o salmão grelhado escoltado por risoto de camarão, alho-poró e shimeji (R$ 62,00). Para beber, constam da carta de drinques coquetéis clássicos como o moscow mule (R$ 24,00). Avenida dos Florais, 678, salas 7 e 8, Galeria Arya Florais Mall, 2127-4344 e 99967-4344 (50 lugares). 18/23h. Aberto em 2015. $$

Santô Oriental & Healthy

Na casa do chef Nilvo Salvatori, os clientes se deparam logo na entrada com uma grande estátua do buda trazida da Indonésia. Ali, a preferência da clientela recai sobre o festival de sushi (R$ 110,00), que abarca receitas tradicionais e inventivas compondo uma seleção de vinte pratos quentes e frios são contempladas pedidas a exemplo dos sushis de atum e de anchova negra. Entre as receitas, destaca-se o salmão black, marinado por 48 horas com shoyu e especiarias. Para quem opta pelo à la carte, há entradas como o ceviche nipo-peruano (R$ 33,90), com iscas de salmão, camarão e peixe prego em caldo à base de limão-siciliano. Rua Buenos Aires, 452, Jardim das Américas, 3027-1858 e 99973-4004 (70 lugares). 18/23h. Aberto em 2016. $$$

Temaki San

Em funcionamento desde 2011, a casa é uma das pioneiras a servir o cone de inspiração japonesa na cidade. Entre as cerca de trinta opções de temaki estão o de salmão, cream cheese e cebolinha (R$ 23,50) e o chamado panko san, recheado com o mesmo peixe empanado na farinha panko e envolto por cream cheese (R$ 24,90). Além das cervejas, como Stella Artois e Heineken (R$ 8,50 a long neck de cada uma), o endereço passou a apostar também em drinques, caso do gim-tônica (R$ 21,50). Finaliza a refeição o petit gâteau (R$ 22,00). Avenida Presidente Marques, 30, Centro Sul, 3637-4601 (70 lugares). 18h30/0h (fecha seg.). Avenida Érico Preza, s/n, Galeria Alphamol, Jardim Itália, 3644-3932 (50 lugares). 18h/23h (fecha dom.). Aberto em 2011. $$

Vila Sushi

O forte da casa é o rodízio (R$ 79,90 ou R$ 59,90 às terças), que contempla grande variedade de pratos, entre eles ceviche, uramaki, oniguiri, temaki, rolinho de salmão com cream cheese, guioza, rolinho primavera, karaague, shimeji na manteiga… Há também opções à la carte, como a trouxinha de camarão (R$ 34,90, com seis unidades) na qual o crustáceo envolto por salmão é passado na farinha panko e frito. No rol de bebidas, chamam atenção as mais de dez opções de caipirinhas de saquê (R$ 19,90), caso da elaborada com lichia. Avenida Senador Filinto Müller, 1385, Quilombo, 3621-8968 (100 lugares). 18h30/0h (fecha dom.). Aberto em 2012. $$