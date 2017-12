Os melhores restaurantes italianos em Belo Horizonte

O roteiro a seguir, com treze endereços, integra a edição de VEJA COMER & BEBER BELO HORIZONTE 2017/2018:

Vecchio Sogno: o melhor italiano eleito pelo júri

O antigo sonho do chef Ivo Faria era comandar a própria cozinha. Foi concretizado em 1995, quando ele abriu este classudo restaurante, que tem lhe rendido uma porção de outras conquistas. A clientela fiel é uma delas. Outra está representada pelos diversos prêmios recebidos, entre eles o que leva nesta edição de VEJA COMER & BEBER. No almoço ou no jantar, esse último sempre animado por um piano de cauda, fazem sucesso entradas como a polenta trufada ao forno com ovo e molho de cogumelos (R$ 57,00) e a mussarela de búfala mais tomate-caqui grelhado, mix de folhas, manga laminada e molho basílico (R$ 49,00). Na sequência, ótimas pedidas são o tortelli recheado com fonduta trufada ao molho de cogumelos e mel (R$ 86,00) e o risoto de camarão e lagostim acrescido de açafrão-da-terra, cheiro-verde, gengibre e limão (R$ 92,00). Extraído de gado black angus, o bife ancho ao molho de pimenta-verde ganha a companhia de cebola-roxa e risoto de cogumelos grelhados em manteiga de ervas (R$ 106,00). A carta de vinhos soma perto de 500 rótulos, entre eles o malbec argentino Los Haroldos Roble (R$ 145,00) e o cabernet sauvignon Single Estate, da vinícola chilena Casas del Toqui (R$ 99,00). A emulsão de chocolate com sorvete de pistache e limão e farofa de avelã (R$ 29,00) é uma das sobremesas mais sedutoras. Rua Martim de Carvalho, 75, Santo Agostinho, ☎ 3292-5251 (180 lugares). 12h/0h (sex. até 1h; sáb. só jantar 18h/1h; dom. só almoço até 18h). Aberto em 1995. $$$$

2º lugar: Est! Est!! Est!!!

Nascido na região de Marche, na Itália, o chef Simone Biondi propõe algumas receitas inspiradas em cidades litorâneas de seu país. Os menus de almoço mudam a cada semana. Às sextas, quando é dedicado aos peixes e frutos do mar (R$ 70,00), podem surgir receitas como o tartar de salmão ou atum com creme de bacalhau, por exemplo. O cliente pode ainda escolher uma das sugestões diárias de pratos regionais ou ir direto ao cardápio, que inclui a lasanha à bolonhesa por R$ 52,00. Outra opção é um menu degustação em quatro tempos por R$ 108,00. Para acompanhar, encontram-se cerca de 150 rótulos de vinhos italianos na adega. O cannolo siciliano, enrolado de massa frita recheado com ricota, açúcar e frutas cristalizadas (R$ 22,00), adoça o paladar antes de pedir a conta. Avenida Getúlio Vargas, 107, Funcionários, ☎ 2526-5852 (140 lugares). 12h/15h e 18h/23h30 (qua. a sex. jantar até 0h; sáb. 12h/16h e 19h/0h; dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2012. $$

3º lugar: Cantina Piacenza

Cozinhar é ofício tradicional na família do chef Américo, que tem avós italianos. De seu restaurante saem pratos como a polenta grelhada com ragu de linguiça (R$ 30,00) e o ravióli de pato com molho de mirtilo (R$ 59,00). Também vale investir no tradicional talharim à carbonara (R$ 46,00). Para continuar se esquecendo da dieta, o arremate pode ser com o afogatto, um sorvete de coco com crocante de castanha-de-caju e café com cardamomo (R$ 23,00). De terça a sexta é servido almoço executivo, com entrada, prato principal e sobremesa, a R$ 42,90. Em breve, a casa deve se transferir para um novo endereço, no bairro Santo Agostinho (Rua Rio Grande do Sul, 1236). Rua Aimorés, 2422, Lourdes, ☎ 2515-6092 (45 lugares). 11h30/15h e 19h/0h (sáb. almoço até 17h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2008. $$

Anella

Está instalado no local onde Paulo Peluso, descendente de italianos, abriu sua fábrica de macarrão em 1972. Pouco mais de uma década após a inauguração, ela se transformou em um restaurante que, até hoje, produz as próprias massas seguindo a tradição italiana. Alguns exemplos são o espaguete broccoletti, que leva camarão, brócolis e cogumelos fatiados (R$ 87,00), e o fusilli com braciola, massa ao sugo com pernil recheado de queijo parmesão, passas, alho e ervas (R$ 65,00). Ambos servem duas pessoas. Para a entrada, o carpaccio bovino acompanhado de torradas custa R$ 38,00. Avenida Ministro Guilhermino de Oliveira, 325, Santa Amélia, ☎ 3441-8748 (180 lugares). 18h/0h (sex. até 1h; sáb. 12h/1h; dom. 12h/22h; fecha seg.). Aberto em 1986. $$

Armazém Parmeggiano

Somente seis mesas ocupam o endereço, enfeitado com objetos antigos como moedores de café e balanças. A estrela é o prato que batiza a casa. Há versões incrementadas, como a que leva lombinho suíno, molho à base de pimenta-biquinho e queijos de minas e da Serra da Canastra maçaricados (R$ 89,00), e a tradicional, de filé (R$ 112,00). Todas servem duas pessoas e dão direito a uma guarnição, como batatas fritas, arroz, purê de batata ou de moranga. Opção de entrada, o lagarto ao molho de vinho, bacon e ameixa-preta seca acompanha pães (R$ 53,00). Rua Senhora das Graças, 16, Cruzeiro, ☎ 99650-1371 (25 lugares). 18h30/0h (dom. 12h30/16h30, fecha seg. e ter.). Aberto em 2014. $$

Cantina do Lucas

Instalado no 1º andar do Edifício Maletta desde a inauguração, há 55 anos, o restaurante atrai clientes de toda a cidade para apreciar pratos como o filé à parmigiana com purê de batata (R$ 81,40, para dois). A receita também pode ser feita com frango (R$ 71,80). Outro protagonista da casa, o salmão selvagem reúne o peixe grelhado mais batata sautée, arroz canadense, arroz branco, tomate seco e cogumelo-de-paris (R$ 59,00, individual). Antes dos pratos, muita gente compartilha a carne de sol desfiada com pimentão, acompanhada de provolone e torradas (R$ 50,40). Avenida Augusto de Lima, 233, lojas 18 e 19, centro, ☎ 3226-7153 (120 lugares). 11h30/2h (sex. e sáb. até 3h; dom. até 1h). Aberto em 1962. $$

D’Agostim Di Paratella

Aberta em outubro de 2017, a casa resulta da sociedade de Thiago Parreiras e do chef Matheus Paratella, que viveu durante vinte anos na Itália. Entre os pratos principais destacam-se o talharim artesanal salteado com ragu branco de coelho (R$ 44,00) e o baccalá alla vicentina, refogado com cebola, salsinha e creme e acompanhado de polenta (R$ 72,00). Durante a semana, no almoço, o menu executivo varia entre R$ 30,00 e R$ 40,00 e inclui entrada e prato principal. Rua Bernardo Guimarães, 2520, Lourdes, ☎ 3347-7126 (40 lugares). 12h/14h30 e 20h/0h (ter. só almoço, sáb. 12h/16h e 20h/0h; dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$

Dona Derna

O restaurante é um dos mais antigos da capital e fica instalado em um charmoso sobrado. Preenchem o cardápio diversas receitas da mãe do chef Memmo Biadi, Dona Derna. Entre as massas estão o ravióli de pera com fonduta de parmesão (R$ 50,00) e o nhoque gratinado banhado por fonduta trufada (R$ 60,00). Para quem não dispensa as carnes, a sugestão é a lasanha de javali com massa caseira (R$ 60,00). O clássico tiramisu (R$ 20,00) pode encerrar a refeição. Rua Tomé de Souza, 1331, Funcionários, ☎ 3223-6954 (120 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 0h30, dom. só almoço até 17h; fecha seg.). Aberto em 1960. $$

Il Limoncello

O chef italiano Pino Quaglia veio para o Brasil em 1995 e se manteve fiel à gastronomia de seu país. No restaurante, as massas seguem a tradição italiana e não são guarnecidas por peixe ou carne. As proteínas só aparecem em molhos e recheios, a exemplo do ravióli recheado de mussarela com ragu de costela de angus (R$ 110,00) e do espaguete com lagostins (R$ 120,00). Ambos os pratos são suficientes para duas pessoas. Alternativa às massas, o atum grelhado ao molho de hortelã tem boa saída e é acompanhado de salada de folhas ou batata grelhada (R$ 55,00). Os aspargos frescos à parmigiana podem vir antes do prato principal (R$ 45,00, para dois). Rua Bernardo Guimarães, 577, Funcionários, ☎ 3225-3628 (60 lugares). 19h/23h30 (fecha dom.). Aberto em 1996. $$$

Maurizio Gallo

Com duas unidades na cidade, a casa do chef-proprietário Maurizio Gallo recebeu o selo “Ospitalità Italiana” pela fidelidade às típicas cantinas da Bota. O espaguete flambado dentro de uma peça de seis quilos e meio de queijo parmesão é uma estrela do cardápio. Custa entre R$ 49,50 e R$ 89,00 dependendo do molho à escolha para acompanhar. Entre eles, há o à matriciana (tomate com bacon), à bolonhesa e quatro queijos. De segunda a sexta-feira, serve pratos executivos no almoço (R$ 39,90), que dão direito a uma entrada e sobremesa, como o sorvete de creme com calda de chocolate. Avenida Nossa Senhora do Carmo, 860, São Pedro, ☎ 98849-0001 e 2555-5432 (45 lugares). 8h30/0h (seg. 8h30/16h30; dom. 8h30/18h); Rua dos Aimorés, 2305, Lourdes, ☎ 2514-3020 e 99331-2000 (89 lugares). 8h30/0h (seg. 8h30/16h30; dom. 8h30/18h). Aberto em 2008. $$

Nonna Carmela

As paredes revestidas de mármore importado do Marrocos conferem ao ambiente uma luminosidade distinta. A lasanha verde à bolonhesa faz muito sucesso e é servida em porção individual ou para dois (R$ 55,00 e R$ 98,00, respectivamente). A massa da lasanha, de espinafre, é feita na casa e casa bem com o molho de carnes bovina e suína e linguiça picada. O restaurante prepara três risotos: camarão (R$ 95,00), cogumelo porcini (R$ 77,00) e bacalhau (R$ 79,00), todos individuais. Para adoçar a visita, vá de vesúvio (R$ 23,00), um “vulcão” de doce de leite na forma de petit gâteau com sorvete de creme. Rua Antônio de Albuquerque, 1607, Lourdes, ☎ 3243-6754. 12h/15h e 19h/23h (sex. 12h/15h e 19h/0h30; sáb. 12h/16h e 19h/0h30; dom. 12h/16h30; ter. só jantar 19h/23h; fecha seg.). Aberto em 2013. $$$

Osteria Mattiazzi

Pertence ao chef Massimo Bataglini, também proprietário da Salumeria Central e do Pecatore. Boa dica para começar é a parmigiana de berinjela (R$ 36,00), preparada com molho ao tomate, mussarela de búfala, parmesão e manjericão e assada como se fosse uma lasanha. Entre as massas frescas, o papardelle ao molho de vitelo, cogumelos e manteiga de trufas é uma das mais pedidas (R$ 65,00). Também famosa é a panacotta com calda de frutas vermelhas (R$ 18,00) da casa. Rua Soledade, 26, Santa Efigênia, ☎ 3481-1658. 19h/0h (sex. 19h/1h; sáb. 12h/17h e 19h/1h; dom. 12h/17; fecha seg.). Aberto em 1999. $$

Provincia di Salerno

Remo Peluso é uma figura ímpar e atua como um relações-públicas de seu restaurante, circulando pelo salão e batendo papo com a clientela fiel. Tradicional, a casa se dedica à culinária do sul da Itália. Da cozinha saem massas artesanais como o fettuccine ao molho sugo com tomatinhos e queijo pecorino meia cura ralado (R$ 64,00). Numa opção com carne, a bisteca suína grelhada acompanha ravióli de damasco ao molho de tomates e aipo (R$ 67,00). Fãs de risoto encontram alento na versão com lascas de presunto de Parma e alho- poró (R$ 69,00). Rua Maranhão, 18, Santa Efigênia, ☎ 3241-2205 (100 lugares). 12h/15h e 19h/1h30 (sáb. almoço até 16h; dom. somente almoço até 17h; fecha seg.). Aberto em 1983. $$$