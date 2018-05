La Chaumière

Um dos mais antigos restaurantes da capital, ele é clássico em tudo, da decoração, que remete a um bistrô parisiense, ao menu de receitas tradicionais francesas, mantido ao longo de décadas. Para abrir os trabalhos, patê maison (patê de fígado de produção própria, R$ 48,50). Entre os principais, um dos orgulhos do chef e proprietárioSeverino Xavier (que comprou o lugar dos antigos patrões franceses) é o steak au poivre, um filé-mignon flambado no conhaque com molho de pimenta-do-reino (R$ 99,50). As sobremesas não fogem ao estilo: petit gâteau e profiteroles (ambas por R$ 26,50). 408/409 Sul, bloco A, loja 13, ☎ 3244-3875 (30 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sáb. só jantar; dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 1966. $$$$

Le Parisien Bistrot

Os parisienses Maxime Colin e Jeremy Gentilleau abriram esse bistrô em setembro de 2017 com uma destacada oferta de receitas para compartilhar. As tartines de salmão, presunto cru, tapenade (com castanha de caju) e brie (R$ 15,00 a R$ 22,00, com duas unidades), por exemplo, podem servir de entrada numa refeição ou como acompanhantes únicas de uma garrafa de vinho. Na lista de pratos, há clássicos como o entrecôte de angus ao molho de pimenta-verde com lâminas de batata gratinadas ao queijo gruyère (R$ 63,00). O menu executivo no almoço custa a partir de R$ 42,90. 103 Norte, bloco B, loja 2, ☎ 3033-8426 (70 lugares). 12h/23h (dom. até 16h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

Le Vin Bistro

A marca paulistana tem como proposta oferecer uma autêntica cozinha francesa de bistrô. Na lista de receitas há steak tartare com batata frita (R$ 68,20) e ravióli de pato confit com molho de laranja (R$ 59,00). Além do cardápio regular, a casa disponibiliza o plat du jour (prato do dia). Às sextas, a oferta é de cassoulet (R$ 63,80), seguido de boeuf bourguignon (R$ 68,20) aos sábados. Durante a semana, tem menu executivo de almoço, com entrada, principal e sobremesa por R$ 58,00. A refeição pode ser finalizada com o creme brûlé (R$ 19,80). ParkShopping, Guará, ☎ 3028-6336 (132 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 19h). Aberto em 2012. $$$

L’Entrecôte de Paris

É famoso pelo seu único prato principal, um entrecôte servido em três tamanhos: executivo (R$ 49,00, 160 gramas), clássico (R$ 59,00, 190 gramas) e especial (R$ 69,00, 230 gramas). O corte do contrafilé acompanha um molho secreto à base de mostarda e batata frita, ambos repostos ao gosto do cliente. No preço está incluída a entrada, uma salada de folhas com nozes e molho de mostarda Dijon. Para sobremesa, crème brûlée (R$ 19,60) e petit gâteau de goiabada com sorvete de tapioca (R$ 20,80). 402 Sul, bloco D, loja 9, ☎ 3264-5780 (112 lugares). 12h/15h e 19h/23h (dom. só almoço até 16h). Aberto em 2013. $$

O Realejo

Em meio à diversidade gastronômica da Quituart, o chef Eduardo Sedelmaier assume a tarefa de oferecer cozinha francesa despretensiosa em um cardápio enxuto. Além de receitas mais clássicas, como o coq au vin (galinha caipira, no lugar do tradicional galo, cozida em vinho tinto e bacon, finalizada com cogumelos frescos e alho-poró, R$ 95,00, para dois), há sanduíches no menu. O steak au poivre vert leva filé-mignon ao molho de pimenta-do-reino verde servido com batata recheada com o próprio purê e gratinada (R$ 56,00). O cheeseburger brasserie (200 gramas de carne bovina e suína defumada, queijo gouda, alface, tomate, molho aïoli, pão tipo brioche de cebola com fermentação levain (R $35). Acompanha batas-fritas. Para sobremesa, crème brûlée e crumble de maçã com sorvete de baunilha (ambos por R$ 18,00) e profiteroles (R$ 25,00). Quituart, QI 9/11, canteiro central, Lago Norte, ☎ 99974-3899. 18h/23h30 (qui. e sex.) e 12h/17h30 (sáb. e dom.). Aberto em 2016. $$.