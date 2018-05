Coco Bambu

A rede cearense já soma 23 endereços no Brasil. Sua fórmula de sucesso está ancorada em bons ingredientes, amplo cardápio, porções fartas e preços acessíveis dentro do seu nicho. Entre os mais pedidos, o camarão internacional chega à mesa sobre arroz cremoso com ervilha, presunto e batata palha (R$ 154,00, para quatro pessoas). Na unidade do Brasília Shopping, há opção de bufê variado nos almoços de dias úteis (R$ 75,00 por pessoa). Setor de Clubes Esportivos Sul, Ícone Parque, trecho 2, conjunto 36, ☎ 3224-5585 (1 000 lugares). 11h30/15h30 e 17h30/0h (qui. até 1h; sex e sáb. 11h30/1h); Brasília Shopping, Setor Comercial Norte, ☎ 3038-1818 (500 lugares). 11h30/15h30 e 17h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. 11h30/1h); Shopping DF Plaza, Águas Claras,☎ 3262-0559 (560 lugares). 11h30/15h30 e 17h30/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. 11h30/1h). Aberto em 2009. $$

Ki – Muleka

Nascido em Valença, o chef baiano Nelson Oliveira comanda a casa dedicada aos sabores de um dos litorais mais famosos do país. A borbulhante mariscada (R$ 156,90, para duas pessoas) chega à mesa em panela de barro com frutos do mar da cidade natal de Oliveira. Pescada-amarela, camarão, polvo, ostra, mexilhão e sururu são cozidos em leite de coco e azeite de dendê. Arroz, farofa e pirão acompanham a receita. Grelhada na chapa, a lagosta vem com arroz e batata sautée (R$ 205,90, para dois). Setor de Hotéis e Turismo Norte, trecho 2, quadra 1, lote 5, ☎ 3306-1015 (360 lugares). 12h/16h (sáb., dom. e feriados até 17h; fecha seg.). Aberto em 1987. $$

Manzuá

Herdeira do endereço, estrutura e cardápio do Bargaço, a casa tem foco em preparos do litoral baiano, mas não deixa de lado sabores internacionais – tudo regado pela brisa do Lago Paranoá. Entre os campeões de pedidos está o camarão na moranga, servido com arroz e batata palha (R$ 169,00, para duas pessoas). Carregando o nome do restaurante, o conjunto de pescada-amarela, camarão-rosa, lagosta, polvo e mexilhão grelhado na parrilla recebe a escolta de arroz com açafrão e batata ao murro (R$ 223,00, para dois). Pontão do Lago Sul, SHIS QL 10, Lago Sul, ☎ 3364-6091 (250 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. e feriados até 23h). Aberto em 2012. $$$

Nau Frutos do Mar

As jangadas suspensas no teto, luminárias em forma de água-viva, a vista para o Lago Paranoá e uma profusão de pescados no cardápio deixam a sensação de que o oceano está próximo de Brasília. Se esta unidade não consegue ouvir o barulho das ondas, o mesmo não se pode dizer da rede como um todo: há outras três casas de mesma bandeira em João Pessoa e Natal. Dessas cidades, aliás, sai boa parte dos ingredientes que dão forma a um extenso menu de base internacional, mas pontilhado de matéria-prima e preparos brasileiros. Na lista de campeãs de venda, a receita de frutos do mar na chapa traz camarão, lagosta, polvo, lula e mexilhão. Eles vêm acompanhados de tomate-cereja, pimentões, cogumelo, brócolis e arroz (R$ 242,00, para duas ou três pessoas). No camarão fortuna do mar, em outra combinação robusta, o crustáceo vai à mesa com tomate seco, palmito e azeitonas verde e roxa, sobre um arroz cremoso de tomate seco (R$ 62,00 o individual, R$ 99,00, para dois, e R$ 154,00, para até quatro pessoas). Voltado para clientes com restrições a glúten e a lactose, o menu fit relaciona o peixe em crosta de gergelim, servido com farofa de quinoa e salada verde (R$ 58,00). Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 26, ☎ 3252-0155 (450 lugares). 12h/15h30 e 18h30/23h (seg. jantar até 22h; sex. jantar até 0h; sáb. sem intervalo até 0h; dom. sem intervalo até 22h). Aberto em 2013. $$$

Ouriço

Em parceria com os sócios Lucas Flores, Marcelo Paraiso e Rodrigo Yani, o jovem chef Thiago Paraiso gerencia um menu sem fronteiras definidas. E com boa dose de inventividade. Na lista de entradas, ostras empanadas ganham a companhia de tartare de tomate e sriracha, um molho apimentado de origem tailandesa (R$ 38,00, seis unidades). A refeição pode seguir com o atum semicru com teriyaki de pitanga, shimeji na manteiga e farofa de cebola (R$ 82,00). Para sobremesa, aposte no tradicional – e especial – pudim de leite da casa (R$ 21,00). QI 21, bloco D, loja 44, Lago Sul, ☎ 99558-0179 (46 pessoas). 12h/15h e 19h/23h30 (dom. só almoço até 16h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$