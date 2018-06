Os melhores restaurantes de cozinha variada em Porto Alegre

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Applebee’s

Quase todo mundo começa a refeição com os palitos de mussarela empanados ao molho marinara (R$ 19,90, cinco unidades). Na sequência fazem sucesso as costelas de porco com molho barbecue e batatas amassadas com alho mais uma espiga de milho cozida (R$ 54,90). O hambúrguer que leva cheddar, molho barbecue, bacon e vem acompanhado de quatro palitos daquela mussarela empanada tem devotos fiéis (R$ 36,90). O bolo de chocolate custa R$ 26,90. Barra Shopping Sul, ☎ 3249-7335 (320 lugares). 11h45/23h (sex. e sáb. até 23h30). Aberto em 2008. $$

Chicafundó

Durante a semana, no almoço, o menu com entrada, prato principal e expresso custa R$ 50,00, valor que sobe para R$ 95,00 no jantar de quinta, que também inclui couvert, um segundo prato principal e sobremesa (parecido, o almoço de sábado sai por R$ 80,00). No menu confiance, podem surgir criações como brandade de bacalhau com folhas orgânicas, filé-mignon com batata gratinada e molho funghi e bolo de musse de chocolate com coulis de frutas vermelhas. Atenção: no almoço, a casa só costuma aceitar clientes que chegam até cerca de uma hora e meia depois da abertura. Avenida Independência, 1005, Bairro Independência, ☎ 3013-4096 (45 lugares). 12h/15h (qui. também jantar 20h/23h45; sex. E primeiro dom. do mês 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2010. $$

Constantino Café

Intimista, é famoso pelo steak tartare feito com um toque de gim, ovo poché, lâminas de batata rosa e rúcula (R$ 38,00). O linguado com creme de coco, arroz de jasmim, ervilha, tomate, cebola-roxa, gergelim e açafrão é uma escolha sem erro de prato principal (R$ 62,00). Na carta de vinhos aparece o cabernet sauvignon Errazuriz 1870 Reserva (R$ 89,00). Rua Fernando Gomes, 44, Moinhos de Vento, ☎ 3346-8589 (150 lugares). 12h/0h (fecha dom.). Aberto em 2005. $$$

Del Barbiere

Depois de faturar os prêmios de melhor menu executivo e chef do ano em 2017, Marcelo Schambeck amplia o rol de conquistas ligadas ao seu pequeno e aconchegante Del Barbiere. O reconhecimento chega em meio a uma importante transição: no fim de junho serão preparadas as últimas sequências de pratos em dias úteis. A partir daí, o restaurante servirá seu menu fechado apenas no almoço de sábado. O que soa como um fator limitante para o público pretende ser bem aproveitado por Schambeck. Sua ideia é investir mais tempo num trabalho que tem impacto positivo na comida do Del Barbiere. Trata-se do projeto Identidade RS, desenvolvido em parceria com sua mulher, a jornalista Flavia Mu. Por meio dele, a dupla pesquisa, conhece e revela bons produtores artesanais do estado e seus respectivos insumos. As descobertas vão reforçar o menu do sábado, que sempre teve como proposta o aproveitamento de ingredientes locais e orgânicos no auge do seu frescor — tudo escolhido, horas antes do preparo, em visitas do chef à feira. O resultado desse processo aparece numa sequência de cinco etapas, composta de couvert, duas entradas, prato principal e sobremesa (R$ 106,00). Ela pode levar à mesa receitas como uma salada de repolho assado com crocante de quinoa e lentilha, um risoto de moranga com cogumelos e picles de salsão, um vazio com purê de berinjela queimada, batata e salada de ervas e, para adoçar, torta de chocolate com caramelo salgado e farofa doce. Aconselha-se reservar. Rua Jerônimo Coelho, 188, Centro Histórico, ☎ 3019-4202 (27 lugares). Sáb. 12h/15h (fecha dom. a sex.). Aberto em 2007. $$$

Gambrinus

Centenário, o restaurante é um dos mais concorridos do Mercado Público. O cliente pode escolher pedidas como a famosa tainha assada recheada com camarão e ladeada por batata cozida (R$ 89,00, para duas pessoas) e a salada de bacalhau desfiado (R$ 39,00). Para beber, fazem sucesso os chopes da Brahma (R$ 9,00) e da Stella Artois (R$ 11,00) em copo de 300 mililitros. Mercado Público Central, 89, centro, ☎ 3226-6914 (88 lugares). 11h30/ 20h30 (sáb. até 16h; fecha dom.). Aberto em 1889. $$

House Café & Bistrô

A proprietária e chef Ana Celina faz nos almoços de segunda a sexta uma sequência que inclui couvert, entrada, quatro opções de prato principal mais doce por R$ 39,90. Aos sábados, quando surgem pratos como o linguine integral ao molho de espumante e frutos do mar, o preço vai para R$ 60,00. A R$ 80,00, os jantares de sábado incluem ainda uma taça de vinho ou de espumante. Rua Dona Laura, 19, Rio Branco, ☎ 99804-1919 (50 lugares). 12h/14h30 (sáb. à noite sob reserva; fecha dom.). Aberto em 2012. $$

Lorita Fusion Cuisine

Atende três dias por semana num espaçoso casarão, com ambientes internos e mesas distribuídas por um agradável jardim. O menu de base francesa e referências asiáticas e peruanas sugere criativos preparos da chef Roberta Horn Gomes, renovados a cAda estação. Para o inverno, os cogumelos defumados ao uísque e roquefort (R$ 52,00) podem anteceder o camarão com especiarias, pimentões e romã, escoltado por musseline de mandioquinha (R$ 115,00). De sobremesa, a musse de queijo e goiabada custa R$ 24,00. Aconselha-se reservar. Rua Castro Alves, 678, Independência, ☎ 3264-6000 (70 lugares). 20h/23h (fecha dom. a qua.). Aberto em 2008. $$$$

Magnífica Cozinha de Fulano de Sal

Acanhado, atrai pelas receitas simples, que mudam todos os dias. É o caso do bife à milanesa acompanhado por arroz branco ou integral, feijão, purê de batata, couve refogada e salada. O clássico à la minuta, o único prato fixo, aparece às sextas-feiras. É composto de carne bovina ou frango, arroz, feijão e salada. A refeição completa com sobremesa, que pode ser uma fruta ou o brownie, custa R$ 20,00. Rua Baronesa do Gravataí, 96, Cidade Baixa, ☎ 3225-8766 (25 lugares). 11h/14h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2014. $

Le Bistrot Gourmet

Instalado num casarão rodeado por jardins, é um daqueles restaurantes nos quais vale a pena investir num vinho como o malbec argentino Cobos Felino (R$ 144,00). Para compartilhar, a salada com queijo de cabra gratinado, vinagrete de manjericão, tomates confit, azeitonas e pão árabe tostado custa R$ 38,00. Entre os principais, têm boa saída o medalhão com trio de purês — de moranga, batata e mandioquinha — e o linguado com tomate confitado, batata assada com páprica e ervilha (R$ 68,00 cada um). Recomenda-se a sobremesa feita com creme de baunilha, bolinho de amêndoas, tuille de chocolate crocante e calda quente de frutas vermelhas (R$ 24,00). Alameda Alípio César, 22, Boa Vista, ☎ 3346-9257 (120 lugares). 10h/19h (sex. e sáb. até 22h; fecha dom.). Aberto em 2010. $$$

Orquestra de Panela

Quase todo renovado, o menu criado pelo chef Nicolas Stefanoski agora inclui principais como barriga de porco assada servida com purê de batata com baunilha (R$ 55,00) e polvo marinado no chá preto acompanhado de legumes orgânicos e chimichurri (R$ 90,00). Logo ao chegar peça a porção de pastéis de siri (R$ 35,00) e não vá embora sem provar a tarte tatin de pêssego (R$ 20,00). Rua Padre Chagas, 196, Moinhos de Vento, ☎ 3519-1168 (65 lugares). 12h/15h e 19h30/23h30 (fecha dom.). Aberto em 2001. $$

Pâtissier

O chef Marcelo Gonçalves prepara pratos como o assado de paleta de cordeiro, servido com purê de batata-doce com gengibre e legumes (R$ 55,00). Para fechar, boa escolha é o mil-folhas com bergamota (R$ 15,00). Com 450 mililitros, o chope da cervejaria artesanal Baldhead custa R$ 18,00. Rua Marquês do Pombal, 128, Moinhos de Vento, ☎ 3395-3848 (60 lugares). 11h/19h30 (sáb. 11h/18h; fecha dom. e seg.) Aberto em 1997. $$

Press Hilário

Misto de café, restaurante e bar, cativa a clientela com entradas como blinis com sour cream e caviar (R$ 17,00). Entre os pratos principais, o entrecôte com molho bernaise e fritas custa R$ 48,00. Na hora da sobremesa, o mil-folhas de morangos com nata batida (R$ 15,00) é uma das receitas mais solicitadas. Entre os drinques autorais é novidade o tellini, combinação de espumante, chá de capim-limão, limão-siciliano e vodca (R$ 21,00). Rua Hilário Ribeiro, 281, Moinhos de Vento, ☎ 3222-7718 (130 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 23h). Aberto em 2006. $$

Rastkeller Baumbach

O serviço à la carte, exclusividade das noites, oferece entradas como casquinha de siri gratinada com parmesão (R$ 19,00) e principais como talharim flambado dentro de queijo grana padano (R$ 56,00). No almoço a casa adota o sistema de bufê, com receitas brasileiras e alemãs. Custa R$ 39,00 de terça a sexta e R$ 62,00 aos sábados e domingos. Avenida Pará, 1324, São Geraldo, ☎ 3222-0940 e 3346-4322 (185 lugares). 11h30/14h e 19h/23h30 (sex. 19h30/0h; sáb. 11h30/14h30 e 19h/0h; dom. 11h30/15h; fecha seg.) Aberto em 1967. $$

Studio dos Aromas Bistrô

No cardápio, que muda semanalmente, são recorrentes receitas como creme de mandioquinha com leite de coco, moqueca e pudim de claras. Na última sexta do mês, tem à la minuta com bife, arroz e ovo frito mais caldinho de feijão e batatas. Nas quintas e sextas, entrada mais prato principal sai por R$ 29,00 por pessoa. Aos sábados, o almoço inclui couvert, duas entradas, um prato principal e sobremesa a R$ 59,00. Rua João Alfredo, 549, Cidade Baixa, ☎ 3573-6818 (20 lugares). 12h/14h (só qui. e sex.; sáb., mesmo horário, só com reserva). Aberto em 2016. $

The Raven Restaurant

A burrata com tomates-cereja, molho pesto, rúcula e flor de sal (R$ 39,00) é uma das entradas mais elogiadas. Entre os principais, chamam atenção a picanha de cordeiro com molho de vinho e frutas vermelhas (R$ 64,00).Para adoçar, vale experimentar a pera cozida no vinho chardonnay e servida com creme de queijo mascarpone e calda de vinho do Porto (R$ 29,00). Rua Sarmento Leite, 969, Cidade Baixa, ☎ 3072-2882 (66 lugares). 19h30/23h30 (sáb. e dom. Também 12h/15h; fecha seg.). Aberto em 2013. $$

Tirol

Aposta boa parte de suas fichas no filé-mignon, que pode ser pedido ao molho de roquefort com arroz de brócolis e purê de cenoura (R$ 88,90) ou ao molho madeira com arroz e maionese (R$ 71,90), entre outras opções, todas para duas pessoas. A casa, por sinal, serve essas e outras receitas, em porções menores, no sistema de rodízio (R$ 54,90 durante a semana; R$ 58,90 aos sábados e domingos). Rua José de Alencar, 520, Menino Deus, ☎ 3233-7434 (350 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h30. Aberto em 1987. $$

300 Cosmo Dining Room

Conforme a noite avança, a trilha sonora aumenta de volume até o restaurante virar uma balada. O drinque que une vodca, licor e xarope de pêssego, água com gás e limão (R$ 30,00) pode acompanhar o tartar de salmão com especiarias peruanas, abacate e massa filo (R$ 49,00). Como principal, faz sucesso o polvo grelhado com aji e condimentos guarnecido de aligot de mandioquinha (R$ 89,00). R$ 16,00. Rua Marquês do Pombal, 300, Moinhos de Vento, ☎ 3372-0308 (140 lugares). 20h/1h (fecha dom). Aberto em 2013. $$$

UM Bar & Cozinha

A mais recente empreitada de Carlos Kristensen, eleito o chef do ano, funciona dentro de uma loja de vinhos da Grand Cru. Ao longo do dia, o espaço alterna-se entre os perfis café, restaurante, bar e empório de produtos artesanais. No almoço, um menu fechado, com couvert incluído, lista duas opções de entrada, um prato principal e uma sobremesa (R$ 45,00), sempre privilegiando insumos e sabores locais, como o assado de tira com feijão mexido, aipim frito, couve à vinagrete e tomate. À noite, a happy hour ganha força com porções como a de croquete de cordeiro e mostarda de butiá (R$ 24,00), mas não faltam pratos substanciosos, caso da moqueca de peixe e camarão (R$ 69,00). A qualquer hora, o cliente pode pedir, a preço de loja, um dos 2000 rótulos de vinho vendidos pela Grand Cru. Avenida Mariland, 1388, Mont Serrat, ☎ 3239-6751 (60 lugares). 10h/23h (seg. e ter. até 22h; sáb. a partir de 11h; fecha dom.). Aberto em 2017. $$

VARIADOS/BUFÊ

Al Dente Centro

Transferido para o City Hotel em setembro de 2017, adota no almoço o sistema de bufê, que acomoda cerca de vinte opções quentes e frias, entre massas, legumes, caldos, saladas e sobremesas (R$ 39,00 por pessoa). Às sextas, quando também é servida a feijoada, o preço aumenta para R$ 45,00. No restante do dia, o lugar serve apenas drinques. City Hotel, Rua José Montaury, 20, Centro Histórico, ☎ 3212-5488 (140 lugares). 11h30/15h. Bar: 13h30/22h). Aberto em 1988. $

Bistrô do à la

Recomenda-se chegar cedo para garantir um lugar nas disputadas mesinhas no jardim. O bufê acomoda receitas simples, como arroz, feijão, batata frita, ovo frito e grelhados, além de vinte opções de salada. Entre as sobremesas, faz sucesso o pudim de clara. Preço por pessoa: R$ 34,90. Praça Doutor Maurício Cardoso, 53, Moinhos de Vento, ☎ 3222-3278 (90 lugares). 11h30/14h30 (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2010. $

Bistrô Santo

No bufê, encontram-se opções como risoto de pera com gorgonzola, lascas de moranga e bacalhau à gomes de sá. Entre os doces, destacam-se o pudim de leite e o doce de leite com biscoito Negresco. Preço: R$ 27,90 durante a semana e R$ 45,00 aos sábados e domingos. Rua Passo da Pátria, 406, Bela Vista. ☎ 3573-1130 (90 lugares). 11h30/14h30 (sáb. e dom. 12h/15h30). Aberto em 2016. $

Ovo Gastronomia

O ovo que dá nome à casa é frito e fica disposto no bufê ao lado de arroz, fritas, feijão, saladas, legumes, massas, grelhados, sobremesas e pratos sazonais, caso da polenta mole com carne de panela (R$ 29,90 por pessoa, de segunda a sexta). O entrecôte é servido na mesa. Aos sábados e domingos, há feijoada e cortes nobres, como picanha e vazio uruguaio (R$ 55,00). Rua Desembargador Esperidião de Lima Medeiros, 389, Três Figueiras, ☎ 3573-7026 (100 lugares). 11h30/14h30 (sáb. e dom. até 15h). Aberto em 2016. $

Panorama Gastronômico

O bufê acomoda cerca de 100 receitas agrupadas em ilhas temáticas, como a de saladas, a de pratos italianos, gaúchos, de comida oriental… Arroz com galinha, carreteiro de charque e feijão mexido são os destaques (R$ 37,00 por pessoa, de segunda a sexta, e R$ 48,00 aos sábados e domingos). PUCRS, Avenida Ipiranga, 6681, prédio 41, 4o andar, Partenon, ☎ 3339-2446 (550 lugares). 11h30/14h (sáb. e dom. 11h15/14h30). Aberto em 1994. $

Riversides

Com cortes nobres, entre os quais a costela assada por doze horas, picanha e entrecôte entram no bufê de almoço deste elegante restaurante. A refeição executiva custa R$ 44,90 por pessoa; a completa, com direito a seção de comida oriental, sai a R$ 67,90. Esse mesmo valor é cobrado pelo jantar até a quinta. Às sextas e no fim de semana, o preço aumenta para R$ 70,90, com bufê de sobremesa à parte, por R$ 15,90. Avenida Nilo Peçanha, 1766, Boa Vista, ☎ 3379-0345 (270 lugares). 11h30/14h30 e 19h/23h30 (sáb., dom. e feriados, almoço até 15h30). Aberto em 1992. $$

Suzanne Marie

A chef Julia Fernandes aposta em clássicos da culinária francesa, como pernil de cordeiro assado, cassoulet e quiche de queijo de cabra com figo. Todas as receitas ficam dispostas sobre um bufê, no qual é possível se servir por R$ 103,00 o quilo, de segunda a sexta, ou R$ 108,00, aos sábados. A cheesecake de chocolate meio amargo sai por R$ 12,00. A casa investe em vinhos franceses, entre eles o tinto Château Lamothe-Castéra, de Bordeaux (R$ 53,00 a taça). Rua Tobias da Silva, 304, Moinhos de Vento, ☎ 3023-4549 e 99653- 4706 (120 lugares). 11h30/14h30 (sáb. 12h/15h; fecha dom.). Aberto em 2004. $$

ALEMÃES

Prinz

Nenhuma outra receita do menu supera o reinado do rahmschnitzel, um filé-mignon à milanesa ao molho de nata com salada de batata (R$ 63,00, para duas pessoas). Outro hit, o filé-mignon recheado com presunto, queijo prato, pepino, azeitona e tempero verde custa R$ 50,00 (para duas pessoas). Quem quiser incrementar o pedido poderá solicitar uma porção de chucrute (R$ 12,00), de batata ao vapor (R$ 12,00) ou de arroz (R$ 9,00). O chope Brahma, a bebida mais consumida, custa R$ 9,00 (340 mililitros). Avenida Dom Pedro II, 1469, São João, ☎ 3383-0675 (96 lugares). 18h/23h (fecha dom.). Aberto em 1965. $

Al Nur

Porções de babaganuche (R$ 17,00), homus (R$ 17,00) e coalhada seca (R$ 19,00) disputam as atenções com clássicos como quibe frito (R$ 6,00), esfiha com zátar (R$ 7,00) e faláfel (R$ 4,00). Para acompanhar, chope Eisenbahn (R$ 9,00, 33 mililitros) ou long neck da Heineken (R$ 8,00). No almoço, a unidade em Santa Cecília serve combos com cinco receitas a R$ 25,60. Avenida Protásio Alves, 616, Santa Cecília, ☎ 3330-8609 (80 lugares). 11h30h/14h30 e 18h30/23h30 (sex. Jantar até 0h; sáb. 11h30/15h e 18h30/0h; dom. 11h30/15h e 18h30/23h); Avenida Pereira Passos, 1067, Vila Assunção, ☎ 3779-9850 (144 lugares). 18h30/23h30 (sáb. 11h30/15h e 18h30/0h; dom. 11h30/15h e 18h30/23h). Aberto em 1989. $$

Baalbek

Aos 75 anos, Lourdes Ghanem, a matriarca da família à frente da casa, continua a supervisionar o preparo das receitas como a berinjela gratinada com recheio de carne moída (R$ 19,90 a porção de 200 gramas) e o risoto árabe, feito com arroz de aletria, carne moída e especiarias (R$ 18,00). Servido diariamente, o rodízio inclui 26 especialidades árabes a R$ 59,90 por pessoa. Rua Doutor Timóteo, 272, Floresta, ☎ 3222-6272/5805 (150 lugares). 11h30/14h e 18h30/23h30 (sex. jantar até 0h; dom. 11h30/15h e 18h30/22h30; fecha seg.). Aberto em 1981. $

ASIÁTICO

Galangal

Para começar, trouxinhas fritas com recheio de carne suína e camarão (R$ 39,00, para duas pessoas) podem ser saboreadas com o coquetel que combina Aperol, suco de cranberry, grenadine, Cointreau e espumante (R$ 35,00). Servido dentro de um abacaxi, o arroz frito salteado na wok com camarão, legumes e curry custa R$ 89,00. Sorvete de wassabi com crocante de hortelã e tuile com ganache de chocolate fecham bem a refeição (R$ 29,00). Rua Dona Laura, 196, Rio Branco, ☎ 3377-5065 e 98136-9797 (130 lugares). 19h/23h (sáb. 12h/16h e 19h/23h30; fecha dom.). Aberto em 2017. $$

ESPANHOL

Xavier

Um restaurante de cozinha espanhola com forte marca catalã e muitos toques de criatividade. Assim pode ser definida a linha culinária da casa do chef e proprietário Xavier Gamez. Nas mesas do salão interno ou no pátio são servidas entradas como as lascas de bacalhau com emulsão de alho negro (R$ 65,00, para dois). Entre os pratos principais, o fideuá de polvo traz o molusco acompanhado de massa orzo (em formato de grão de arroz) cozida com caldo de peixe (R$ 109,00). Para o momento doce, há sorvete de morango, espuma de iogurte de ovelha, caviar de mel e infusão de morango (R$ 35,00). Aconselha-se reservar. Rua Auxiliadora, 260, Auxiliadora, ☎ 99424-1232 (60 lugares). 20h/23h (dom. só almoço 12h30/15h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$$

FRANCÊS

Le Bateau Ivre

A morte do francês Gèrard Durand, em abril de 2018, deixou para o filho Cauê Durand o desafio de comandar a cozinha. Braço-direito do pai, que fez história na cidade e ganhou vários prêmios, Cauê segue agora ao lado da irmã, Yasmin. O cardápio não sofreu alterações e lista pratos como a salada com queijo de cabra gratinado e regado por vinagrete de mostarda de Dijon (R$ 32,00) e o confit de pato (R$ 90,00), levado à mesa em molho de vinho tinto, especiarias e emulsão de foie gras, ao lado de batatinhas gratinadas. Na etapa doce, o delicado creme brûlé (R$ 18,00) de baunilha é flambado na mesa. Rua Tito Lívio Zambecari, 805, Mont’Serrat. ☎ 3330-7351 (70 lugares). 20h/23h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2002. $$$

MEXICANOS

Kaichili Mexican Kitchen

No bufê com 21 variedades de receitas quentes e frias, o cliente faz o pedido e o atendente monta o prato, pelo qual se pagam R$ 22,00, sem direito a repetição. À parte, há burrito de frango marinado (R$ 26,00) e nachos com guacamole (R$ 11,00). O combo kaichili sampler reúne tudo o que há no menu do dia, incluindo minitacos e miniquesadillas, para dividir entre duas pessoas (R$ 64,90). Os churros de chocolate, doce de leite e chocolate branco figuram entre as sobremesas preferidas (R$ 15,00, oito unidades). Avenida Mostardeiro, 375, Moinhos de Vento, ☎ 3533-3903 (70 lugares). 11h/23h. Aberto em 2016. $

Pueblo

No almoço, a casa monta um bufê com saladas, legumes e especialidades como tortilhas, chili, nachos, tacos, guacamole e carne de panela, entre outros itens (R$ 26,90 de segunda a sexta, R$ 42,00 nos fins de semana). À noite, tem boa saída a meia porção de fajitas com filé grelhado, tortilhas de trigo e milho, feijão, arroz, pico de gallo, guacamole, creme de nata, molho de tomate e salsa ranchera (R$ 94,00 para duas pessoas). Para acompanhar, peça a clássica margarita (R$ 20,00) ou uma piña colada frozen (R$ 24,00). Avenida Ijuí, 147, Petrópolis, ☎ 3332-5540 (90 lugares). 11h30/14h e 19h/0h (sáb. e dom. Almoço 12h/15h). Aberto em 2005. $

PERUANO

Maju Restobar

No cardápio assinado pelo chef peruano Marco Espinoza constam entradas como os camarões empanados com farinha panko, acompanhados de maionese de feijão e molho de laranja agridoce com pimenta (R$ 59,00). Em seguida, pode-se pedir o polvo grelhado com toques defumados, risoto de abóbora, queijo fresco e chimichurri (R$ 89,00) ou o cordeiro no azeite com mil-folhas de batata, pimenta, queijo, chimichurri e molho de mostarda (R$ 69,00). Doce campeão, o suspiro limeño é feito de redução de leite condensado, leite evaporado com especiarias e merengue de vinho do Porto (R$ 18,00). Rua Coronel Bordini, 684, Auxiliadora, ☎ 3328-0348 (85 lugares). 19h/0h (sáb. 12h/15h30 e 19h/0h; fecha dom.). Aberto em 2015. $$

PORTUGUESES

Bacalhau do Porto

Faça como todo mundo e peça logo ao chegar um bolinho de bacalhau (R$ 7,00 a unidade). O bacalhau à braz, feito com o pescado desfiado, ovos batidos, cebola frita, alho, salsa, azeitonas pretas e batata-palha (R$ 139,00 para duas pessoas), faz ótima tabelinha com o vinho Varanda do Conde (R$ 97,00), um dos 85 rótulos listados no cardápio. De sobremesa, pastel de santa clara (R$ 8,70 a unidade). Rua Coronel Bordini, 155, Auxiliadora, ☎ 3341-7141 e 3372-8368 (56 lugares). 11h/14h e 19h/23h (dom. só almoço 11h/15h; fecha seg.). Aberto em 1998. $$

Naval

Com mais de um século de existência, já recebeu figuras populares como Lupicínio Rodrigues, Elis Regina, Carlos Gardel e Getúlio Vargas. Como entrada, o bolinho de bacalhau (R$ 11,90 a unidade) é um dos grandes sucessos. Entre os pratos principais, a anchova negra com molho de açafrão, aspargos, purê, arroz com brócolis e batatas russas vem acompanhada de salada (R$ 135,00, para duas pessoas). Uma das sobremesas oferecidas é a tortinha crocante de doce de leite (R$ 16,00). Mercado Público Central, lojas 91 e 93, centro, ☎ 3224-4229. 11h/22h (sáb. 11h/18h; fecha dom.). Aberto em 1907. $$

Pampulhão

Adorado por famílias nos fins de semana, o endereço já perdeu a conta de quantos bolinhos de bacalhau serve por dia como tira-gosto (R$ 5,00). Entre os principais mais pedidos estão o bacalhau à moda da casa, com brócolis, ervilha, batata, cenoura, couve chinesa, acelga, cebola, azeitona e azeite de oliva (R$ 140,00 para duas pessoas) e o camarão à grega (R$ 150,00 para duas pessoas). Para acompanhar, um tinto português é uma ótima escolha, como o Monsaraz (R$ 60,00). Avenida Jerônimo de Ornelas, 417, Santana, ☎ 3223-4552 (110 lugares). 11h/14h e 18h/22h30 (dom. só 11h/15h). Aberto em 1974. $$

PEIXES E FRUTOS DO MAR

Coco Bambu

Filial de uma rede com mais de trinta unidades, deve sua fama aos pratos fartos, perfeitos para dividir. É o caso da cataplana de frutos do mar, ensopado com peixe, camarão, lagosta, lula, mexilhão e açafrão (R$ 166,00). Para começar, são boas escolhas o camarão ao alho e óleo (R$ 70,00) e a costelinha de tambaqui (R$ 49,00). A jarra de água de coco custa R$ 16,90) e a caipirosca da mesma fruta sai a R$ 20,50. Shopping Iguatemi, ☎ 3016-7671 (500 lugares). 11h30/15h e 17h/0h (sex. e sáb. 11h30/1h; dom. 11h30/0h). Aberto em 2016. $$

Pampulhinha

O restaurante de Jaime Pinheiro aposta em acepipes clássicos como bolinho de bacalhau (R$ 9,00) e em pratos fartos que têm o pescado como protagonista. Na versão do chef, o bacalhau é grelhado e servido com batata sautée, arroz de polvo com brócolis, ovos cozidos e azeitonas (R$ 220,00, para três pessoas). Antes de pedir a conta prove o pastel de santa clara ou o bem-casado (R$ 9,00 cada um). Avenida Benjamin Constant, 1791, São Geraldo, ☎ 3342-2503 e 3326-1018 (100 lugares). 11h30/14h e 19h/22h30 (fecha dom.). Aberto em 1971. $$$

Restaurante Marco’s

O camarão envolto em fios de batata crocante é um ícone do lugar. Com risoto de limão-siciliano, ele sai a R$ 139,00, para duas pessoas. Como entrada, o bolinho de bacalhau lidera os pedidos (R$ 15,90, quatro unidades) enquanto a cheesecake de nozes com calda de frutas vermelhas faz sucesso entre as sobremesas. Bourbon Shopping Country, ☎ 3012-7478 (102 lugares). 11h30/15h e 18h/23h30 (sáb., dom. e feriados almoço até 16h; dom. jantar até 22h). Aberto em 2004. $$$