Grand Cru

A combinação entre vinho e comida não rende bons momentos apenas nas refeições. Ela também é capaz de criar negócios de sucesso, como este restaurante, que figura no time dos melhores da capital. No salão interno da casa, os clientes, envolvidos pelas estantes que abrigam a coleção de 900 rótulos de vinho, podem pedir a bebida pela carta, pegar uma garrafa diretamente nas prateleiras ou requisitar a ajuda de um sommelier. Tudo é feito para facilitar a escolha do vinho que melhor acompanhe as receitas criadas pelos chefs Alexandre Aroucha e Leônidas Neto. Com a participação dos sócios Fernando Rodrigues e Deise Lima, a dupla assina o enxuto cardápio de leve acento contemporâneo. Nele se encontram sugestões diferentes para almoço e jantar, que são renovadas a cada três meses. Entre os pratos da casa, o turnedô de filé-mignon ao molho de tutano, servido com espinafre e cogumelos recheados de queijo de cabra (R$ 87,00), vai bem com o vinho francês Moulin d’Issan 2014 (R$ 239,00). Opção mais leve, o lombo de bacalhau com purê de taioba e salada quente de grão-de-bico (R$ 123,00) pode fazer par com o tinto português Churchill’s Meio Queijo 2014 (R$ 119,00). A Segunda Harmonizada vale só para o jantar desse dia da semana: menu completo por R$ 128,00 mais um preço variável para a seleção de vinhos em taça (R$ 80,00 a R$ 100,00). QI 9/11, conjunto L, loja 6, Lago Sul, ☎ 3368-6868 (80 lugares). 12h/0h30 (fecha dom.). Aberto em 2005. $$$$

Restaurante do B

Dentro do luxuoso B Hotel, está integrado ao lobby e ao bar num amplo espaço de decoração minimalista, desenhado pelo arquiteto Isay Weinfeld. O chef Rodrigo Sato, que já atuou no Renaissance, em São Paulo, e no Marriot, do Rio, é responsável por um cardápio com bases italiana e francesa, mas repleto de pitadas de brasilidade. Entre os principais, o carré de cordeiro ao molho de canela acompanha mil-folhas de mandioquinha com manteiga de garrafa e espuma de abóbora (R$ 84,00). Da carta de sobremesas, vale apostar no cannoli com massa de amêndoa mais laranja, mel, especiarias e sorvete de iogurte (R$ 32,00). B Hotel, Setor Hoteleiro Norte, quadra 5, bloco J, lote L, ☎ 3962-2000 (120 lugares). 12h/15h e 18h/23h (sáb. e dom. almoço até 15h30). Aberto em 2018. $$$$

Restaurante Universal

Em ambiente irreverente e festivo, carregado de objetos kitsch e elementos da cultura pop, a chef Mara Alcamim serve pratos nos quais combina sua paixão por cozinha brasileira e clássicos da gastronomia internacional. No Especial da Chef (R$ 120,00 a R$ 149,00), que muda semanalmente, Mara exercita a criatividade em receitas com ingredientes sazonais. Dentro do cardápio regular, um dos carros-chefes é o filé Universal: filé alto com manteiga de ervas ao molho da própria carne e vinho tinto, guarnecido de risoto de tomate seco (R$ 89,00). 210 Sul, bloco C, loja 12, ☎ 3443-2089/99169-1693 (150 lugares). 12h/15h e 19h/0h (sex. até 1h; sáb. 12h/16h e 19/1h; fecha dom.). Aberto em 1997. $$$$

Saveur Bistrot

A culinária francesa e o uso de ingredientes brasileiros são fortes marcas do chef Thiago Paraiso na cozinha deste bistrô, que funciona apenas sob reserva. Entre os preparos criativos do menu está a costela de javali ao molho de jabuticaba, guarnecida de risoto de queijo coalho e banana crocante (R$ 84,00). De sobremesa, abacaxi ao licor 43: creme de coco, esponja de coco queimado, crumble de cereais, sorvete de fior de latte e coulis de maracujá (R$ 28,00). A principal sugestão do lugar é o menu degustação surpresa, com oito etapas e preço de R$ 189,00. Setor de Mansões Dom Bosco, conjunto 10, lote 1, ☎ 99116-3211 (46 lugares). 19h30/23h30 (fecha dom. e seg.). Aberto em 2016. $$$