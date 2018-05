Bar Brasília

Com referências à história de Brasília por todas as paredes, tem no filé à oswaldo aranha (R$ 75,00, para duas pessoas) um dos trunfos da sua cozinha. Coberto por alho frito, ele chega à mesa com farofa de ovos, arroz e batata portuguesa. Também faz sucesso o arroz de polvo (R$ 94,90, a meia porção). Do bar saem tulipas de 300 mililitros de chope Brahma (R$ 8,90, 300 mililitros), além de caipiroscas (R$ 18,50) e taças de gim-tônica (R$ 18,00). 506 Sul, bloco A, loja 15, ☎ 3443-4323 (180 lugares). 12/2h (dom. até 16h). Aberto em 2001.

Cervejaria Criolina

Oásis em meio a um universo de oficinas, a cervejaria tocada por uma trupe de DJs funciona num charmoso galpão, que também abriga projetos especiais de música e gastronomia. A atração principal, no entanto, sai das dez torneiras de cerveja. Os rótulos variam, mas os de fabricação própria estão sempre por lá, caso da Criolipa (R$ 13,00, 300 mililitros) e da Criolager (R$ 10,00, 300 mililitros). O primeiro menu da casa, desenvolvido pelo chef Tonico Lichtsztejn, tem estreia prevista para o fim de maio. Setor de Oficinas Sul, quadra 1, conjunto B, lote 6, Guará, ☎ 98250-4999 (250 pessoas). 19h/2h (sáb. 20h/3h; fecha dom. a qua.). Aberto em 2016.

Empório Iracema

Antigos móveis de madeira abrigam os cerca de 130 rótulos de cervejas disponíveis na casa, que também conta com duas torneiras de chope. Na carta, só entram produtos nacionais, a exemplo da carioca Hocus Pocus APA Cadabra (R$ 45,00, 500 mililitros), uma american pale ale, e da Witirica, uma witbier da brasiliense Metanoia (R$ 30,00, 500 mililitros). Feito com queijo tomme de savoie, presunto parma, rúcula, pimenta-preta e cebola caramelada no pão australiano, o sanduíche clara (R$ 32,00) integra o enxuto menu de aperitivos. 116 Norte, bloco B, loja 32, ☎ 3032-1826 (45 lugares). 16h/0h. (qui. a sáb. 17h/1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

Empório Soares & Souza

A marca é uma referência entre os cervejeiros da cidade. Na carta de rótulos da bebida (são cerca de 200 na unidade da 212 Norte), há versões importadas e nacionais, como as da cervejaria Tupiniquim. A marca gaúcha é representada pela Supernova (double IPA) e Orvalho (American Pale Ale), em latas de 473 mililitros (R$ 41,00 cada uma). Nas três torneiras da casa, os chopes servidos variam semanalmente. Da cozinha saem esfihas de carne com massa folhada (R$ 34,90, com seis unidades). 212 Norte, bloco B, loja 3, ☎ 3963-7022 (30 lugares). 9h/23h (seg. 9h/18h; fecha dom.). Mais dois endereços. Aberto em 2007.

Godofredo

Uma das casas cervejeiras mais longevas da capital, reúne cerca de 200 rótulos. Entre as opções está a cerveja 408 Norte IPA (R$ 16,90, 300 mililitros), criação do bar para homenagear a quadra. Também de fabricação própria, a Porco Loco Vienna Rost sai a R$ 24,90 (600 mililitros). Há ainda onze torneiras de chope. Para acompanhar as bebidas, peça o mix de pastéis de galinha d’angola, linguiça mineira e queijo por R$ 36,00. 408 Norte, bloco B, loja 16, ☎ 3965-6666 (200 lugares). 17h30/1h (qui. a sáb. até 2h; fecha dom.). Aberto em 2006.

Hop Capital Beer

Integra uma fábrica de cerveja, que produz 50 mil litros de chope por mês, a um brew pub com belos grafites e dez tipos de bebida. No sistema de autoatendimento, o próprio cliente paga os seus pedidos no balcão, nos caixas móveis ou em totens. O menu de petiscos tem croqueta de maminha com cerveja stout (R$ 26,00), boa combinação para um copo de Coronado Stout (R$ 10,00, 287 mililitros), e a currywurst (R$ 24,00), salsicha alemã servida com curry, ketchup e aioli. A última faz parceria certeira com a República Checa Pilsener (R$ 10,00, 287 mililitros). Setor de Indústria e Abastecimento, trecho 17, lote 160, ☎ 3234-1720 (350 lugares). 18h/0h (sex. 17h/1h; sáb. 14h/1h; fecha dom. a ter.). Aberto em 2018.

I Love Beer – Tap House

Ponto celebrado pelos amantes de chope, a casa tem trinta torneiras destinadas à bebida. Há grande rotatividade na carta, mas aparecem com frequência a nacional Colombina, nas versões ipa (R$ 8,00, 220 mililitros) e weiss (R$ 17,00, 475 mililitros), e a alemã Weihenstephaner (R$ 32,00, 650 mililitros). Para além dos 150 rótulos do empório, o cliente encontra um menu com petiscos, hambúrgueres, receitas com cerveja e preparos de sotaque alemão, caso dos salsichões defumados com ervas finas (R$ 29,90). 210 Norte, bloco B, loja 55, ☎ 3033-6909 (120 lugares). 16h/1h (sex. até 2h; sáb. 12h/2h; dom. 12h/23h; fecha seg.). Aberto em 2016.

London Street Pub

Com paredes de tijolinhos e inspiração inglesa – do menu à decoração –, o bar reverencia a Grã-Bretanha também na trilha sonora, que inclui apresentações ao vivo às sextas. Além dos 200 rótulos da carta, há doze torneiras de chope. Três são destinadas a estilos da marca Fuller’s e duas contam com opções fixas: London Pride (R$ 36,00 o pint) e Weihenstephaner (R$ 33,00 o pint). Na lista de petiscos, a porção de fish and chips, feita com filé de tilápia, sai a R$ 45,00. 214 Norte, bloco D, lojas 23 e 25, ☎ 3797-6888 (80 lugares). 16h/1h (fecha dom.). Aberto em 2016.

Publican Bar

Quem vê a fachada estreita e discreta deste bar dificilmente imagina que ele abriga dezesseis torneiras de chope. Mas o respeitável conjunto de bicos está logo depois da porta, num apertado balcão lateral, sobre uma câmara fria escondida abaixo do piso. Da engenhosa obra do sommelier Fabrício Mattos saem as estrelas da casa: cervejas frescas. Renovada semanalmente, a carta pode juntar estilos e rótulos, que chegam em pequenos volumes de diversos lugares do Brasil e do mundo. No posto de beer hunter do negócio, Mattos experimenta novidades, conversa com produtores e viaja à procura dos melhores goles. Suas seleções de bebida, contudo, não deixam de lado as preferências do público, formado, em sua maioria, por clientes na faixa dos 30 aos 40 anos. A lista de chopes, disponíveis em copos de 200, 350 e 473 mililitros, sempre relaciona sugestões de IPA e suas variantes, a exemplo da gaúcha Narcose Hammerhead Double IPA (R$ 16,00, R$ 26,00 e R$ 30,00), e, pelo menos, um exemplar da categoria sour, como a paulista Infected Brewing Caffeine Karma Sour Ale (R$ 19,00, R$ 30,00 e R$ 35,00). A oferta total de cervejas ainda é reforçada pelas quase setenta opções nacionais e internacionais em lata e garrafa. Nesse rol figura a belgian blond ale da brasiliense Tortuga (R$ 24,00, 500 mililitros). Para acompanhar os goles nas mesas do corredor ou do colorido salão nos fundos, o enxuto cardápio tem tábua mista de frios e queijos (R$ 35,00) e croquete de carne de panela com cerveja bock (R$ 16,00, oito unidades). 409 Sul, bloco A, loja 8, ☎ 3242-9589 (80 lugares). 17h30/0h (qui. e sex. até 1h; sáb. 14h30/1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Santuário

O bar ganhou fama por uma boa seleção de rótulos e pelas doze torneiras de chope. As últimas têm opções sazonais, mas frequentemente oferecem uma bebida made in Brasília, a exemplo da Fiapo, ipa da Corina produzida com manga (R$ 15,00, 300 mililitros). Por R$ 30,00, pode-se apreciar 500 mililitros da irlandesa Guinness. Dica de petisco, o frikadellen (R$ 42,00) consiste numa porção de bolinhos de carnes suína e bovina com bacon, acompanhados de molho curry. 214 Norte, bloco C, loja 27, ☎ 3039-5667 (45 lugares). 12h30/0h (qua. e qui. até 1h; sex. até 2h; dom. 17h/23h; seg. 17h/0h). Aberto em 2014.

Teta Cheese Bar

Com mais de cinquenta rótulos na carta de cervejas e quatro torneiras de chope – com pelo menos um pint (467 mililitros) na faixa de R$ 15,00 – o endereço propõe um casamento da bebida com o mundo dos queijos. Entre petiscos, sanduíches e pratos substanciosos servidos a partir das 17 horas, o menu lista receitas como os bombons de mussarela de búfala empanados com molho de tomate assado (R$ 25,00) e a polenta cremosa com ragu de linguiça, tomate assado e queijo tulha (R$ 35,00). 103 Sul, bloco B, loja 34, ☎ 3554-6970 (64 lugares). 11h/20h30 (qui. a sáb. até 1h30; fecha dom. e seg.). Aberto em 2018.