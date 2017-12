Os melhores endereços para comer hambúrguer em Belo Horizonte

O roteiro a seguir, com treze endereços, integra a edição de VEJA COMER & BEBER BELO HORIZONTE 2017/2018:

Duke’n’Duke: eleita melhor hamburgueria pelo júri

As paredes pintadas de verde e bordô e a iluminação baixa garantem um clima intimista a esta hamburgueria que presta tributo ao compositor e pianista Duke Ellington. Como é de esperar, são hits do americano e de outros jazzistas de primeira que emanam das caixas sonoras. Parte dessa turma, aliás, batiza os hambúrgueres premiados pela segunda vez por VEJA COMER & BEBER. O que homenageia o cantor americano Chubby Checker leva hambúrguer de picanha, queijo estepe, maionese de ervas, cebola-roxa, alface e bacon embebido em mel com canela (R$ 43,90). O pensado para o pianista Thelonious Monk combina um hambúrguer feito com picanha e peperone, queijo estepe com pimenta, presunto de Parma e molho de tomate picado com especiarias (R$ 43,90). Já o pianista Chick Corea empresta o nome à versão com cebola-roxa crua, cream cheese, milho verde, alface e hambúrguer de frango preparado com bacon e cachaça (R$ 33,90). Para abrir os pedidos, vale escolher o casulo de massa folhada ao forno com creme de gorgonzola e bacon crocante (R$ 29,00, com três unidades). A saborosa entradinha faz boa companhia aos chopes, entre eles o bitter ale da casa, vendido por R$ 19,90 o pint. E, para fechar com harmonia, aposte na taça de sorvete de creme com Nutella, Ferrero Rocher, castanha, calda e palitos de chocolate (R$ 27,30). Rua Alagoas, 1470, Savassi, ☎ 3264-9857 (32 lugares). 11h30/14h30 e 18h/0h (sex. e sáb 12h/2h; dom. 12h/0h; fecha seg.); Avenida Augusto de Lima, 245, centro, ☎ 3567-7570 (64 lugares). 11h30/14h30 e 18h/0h (sex. e sáb. 12h/2h; dom. 12h/0h; fecha seg.). Mais dois endereços. Aberto em 2010.

2º lugar: Eddie Fine Burgers

Desde a inauguração, há quinze anos, o sanduíche que leva o nome da hamburgueria (R$ 35,20) nunca deixou de ser o mais pedido. Nele, o disco de carne bovina ganha a companhia de cheddar, bacon, alface e cebola caramelizada ao molho barbecue. Quem quiser poderá pedi-lo numa versão premium, chamada eddie’s DOC, que custa R$ 8,00 a mais e vem com 200 gramas de carne da raça angus, cheddar inglês e cebola confitada ao molho barbecue de goiabada. A casa acabou de lançar um rótulo próprio de cerveja, a Eddie Rockabillity (R$ 18,00, 600 mililitros), do estilo american premium beer e com 4,8% de teor alcoólico. Rua da Bahia, 2652, Lourdes, ☎ 3281-5804 (120 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 3h), Alameda Oscar Niemeyer, 1033, Vila da Serra, Nova Lima, ☎ 3653-2438 (66 lugares). 12h/0h. Mais três endereços. Aberto em 2002.

3º lugar: Madero

Suas mais de 100 unidades espalhadas pelo país têm arquitetura parecida: madeira, tijolos aparentes e uma releitura da fachada original do primeiro restaurante, criado em 2005 pelo chef e empresário paranaense Junior Durski. Há quatro endereços da marca em Belo Horizonte — duas steak houses e duas hamburguerias instaladas em contêineres. Todos servem o cheeseburger, carro- chefe da casa, com 180 gramas de hambúrguer bovino (R$ 38,00 nos endereços Steak House e R$ 28,00 nas unidades em contêiner). Uma sugestão mais ousada é o choripán, o cachorro-quente argentino, que leva aqui linguicinha artesanal defumada (R$ 35,00 nos endereços Steak House e R$ 25,00 nas unidades em contêiner). Para beber, há chope Amstel servido na caneca resfriada (R$ 10,00) e limonada com maçã verde e maracujá (R$ 6,00). BH Shopping, ☎ 3228-4152 (155 lugares). 11h45/23h (dom. e feriados até 22h). Mais três endereços. Aberto em 2016.

Bacon Paradise

Bacon, bacon e mais bacon! Como o nome da casa entrega, esse é o ingrediente de destaque do cardápio. As batatas fritas são servidas com cobertura de queijo, chilli beans (receita mexicana de feijão com carne moída), pico de galo (espécie de vinagrete mexicano) e, claro, bacon (R$ 33,90, para quatro pessoas). Entre os hambúrgueres, o burlesco (R$ 32,90) reúne um disco de 200 gramas, cheddar, pimenta jalapeño, onion rings, bacon em fatia frito no açúcar mascavo e alface-americana no pão australiano. O bacon, acredite, está presente também na ala das sobremesas. O brownie com Nutella, chocolate em calda, castanha de caju, duas bolas de sorvete de creme e morango leva bacon crocante picado por cima (R$ 22,90). Rua Monteiro Lobato, 46, Ouro Preto, ☎ 2510-8791 (60 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h; fecha seg.). Rua Turquesa, 886, Prado, ☎ 3245-7313 (60 lugares). 18h/23h30 (qui. a sáb. até 0h; fecha seg.). Mais três endereços. Aberto em 2013.

BBF — Burger n’ Beer

Sanduíches de diversas nacionalidades dividem espaço no menu com hambúrgueres. Um dos mais elaborados é o umamiburger (R$ 65,00), com disco feito com carne bovina da raça black angus maturada a seco por 45 dias. Vem acompanhado de queijo cheddar inglês, bacon e cebola caramelada no pão tradicional. Uma versão vegetariana tem recheio de falafel, queijo de cabra cremoso, molho de tahine, alface, pepino e picles de cebola roxa (R$ 35,00). Para acompanhar, peça a cerveja Wäls Hop Corn IPA (R$ 23,00; 600 mililitros). Rua Marília de Dirceu, 182, Lourdes, ☎ 2510-8076 (80 lugares). 12h/2h (qui. a sáb. até 5h; dom. até 0h). Aberto em 2015.

Burger’s Club

Os irmãos Felipe e Daniel Araújo abriram a primeira unidade em 2013, no São Pedro. Desde então quase vinte tipos de sanduíche figuraram no cardápio. O mais vendido atualmente é o bob marley (R$ 27,90), preparado com hambúrguer bovino, cheddar, bacon, alface, tomate e cebola crispy no pão australiano. Batata chips e molho especial da casa completam o pedido. Na unidade do Floresta, aberta neste ano, há

também sugestões para petiscar, como o pastel de queijo da Canastra (R$ 15,90, cinco unidades). Rua Major Lopes, 62, São Pedro, ☎ 2551-4601 (30 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 0h), Rua Sapucaí, 285, Floresta, ☎ 2514-5241 (40 lugares) 11h30/14h30 e 18h/23h (sex. 11h30/14h30 e 18h/0h; sáb. 18h/0h; feriados 18h/23h; fecha dom.). Aberto em 2013.

Deli Handmade

O cardápio lista quinze sugestões de hambúrguer, todos servidos com chips de batata-doce ou batata frita convencional. O maior deles é o big daddy (R$ 41,90), com dois discos de carne de 150 gramas cada um mais queijos gruyère e cheddar, bacon, ovo frito, alface, tomate grelhado

e maionese de páprica picante no pão tradicional. Para apetites menos vorazes, a sugestão é o pollo (R$ 28,90), montado no bagel de manjericão. Leva frango empanado, picles de cebola-roxa, tomate, alface e aïoli com toque de limão e mix de ervas. Rua Antônio Aleixo, 591, Lourdes, ☎ 2527-7171 (50 lugares). 18h30/0h (fecha seg.). Aberto em 2014.

Jack’s Big Burger

Continua imbatível como o mais pedido o classico x (R$ 33,50), hambúrguer bovino servido com cheddar, cebola caramelizada e alface no pão australiano. Batata frita e um inusitado molho preparado a partir de redução de Coca-Cola e uísque são os acompanhamentos. A novidade do momento é o sanduíche de costelinha suína, couve frita, mussarela e molho de bacon (R$ 33,50). Entre os oito sabores de milk-shake, a dica é o oreos (R$ 25,90), com sorvete de creme e biscoito Oreo. Rua Paraguai, 20, Sion, ☎ 2552-4002 (30 lugares). 11h30/14h30 e 18h/23h (sex. 11h30/14h30 e 18h/0h; sáb. 18h/0h; dom. 18h/23h). Aberto em 2011.

PocketBurguer

Ao som de música pop americana, os clientes podem se deliciar com seis sugestões de hambúrguer, entre elas o pocket tradicional, com um disco de carne bovina de 140 gramas, queijo prato e salada (R$ 22,40). Mais refinado, o pocket angus leva hambúrguer feito com a carne de gado da raça angus e mussarela de búfala (R$ 36,40). Ambos vêm acompanhados de batata frita e refrigerante. Quem preferir poderá montar o próprio sanduíche — de R$ 15,00 a R$ 45,00, dependendo da quantidade e dos tipos de ingrediente escolhidos. Avenida Cristóvão Colombo, 476, Savassi, ☎ 3658-5849 (20 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2014.

Sam’s Burger

O hambúrguer de frango empanado com parmesão e coberto por cream cheese, peperone, alface e molho especial é chamado de new york (R$ 27,40). Outra cidade americana, São Francisco, batiza a combinação com carne bovina, queijo derretido, cebola grelhada, cheddar, maionese temperada com ervas, alface-americana e tomate (R$ 27,40). Na hora da sobremesa, compartilhe o brownie sanduíche (R$ 25,90). Nele, o bolo cremoso é fatiado e recheado com sorvete Galak Nestlé e depois coberto por Nutella e bombom Sonho de Valsa. Avenida do Contorno, 8727, Gutierrez, ☎ 2514-5252 (96 lugares). 18h/23h45 (sex. e sáb. até 2h45). Aberto em 2010.

SANDUÍCHES

Der Famous

De salão diminuto, oferece um cardápio caprichado quando o assunto é sanduíche. Montado no pão com parmesão gratinado, o dr. fritz (R$ 24,90) traz uma curiosa combinação: a salsicha de origem alemã bratwurst com o molho argentino de ervas chimichurri, numa referência ao choripán argentino. Pelo mesmo preço sai o heisenberg, com salsicha frankfurter, lâminas de queijo e molho defumado de mostarda e rapadura no pão australiano. Para acompanhamento, a sugestão é o chope IPA da Prussia Bier (R$ 10,50, 300 mililitros). Avenida do Contorno, 6399, São Pedro, ☎ 99807-5117 (25 lugares). 17h/23h (sex. 18h/1h; sáb. 12h30/1h; dom. 12h30/23h; fecha seg.). Aberto em 2012.

Rock & Dog Dogueria

Em janeiro deste ano, a Rock & Dog Dogueria atravessou a rua e mudou-se para uma loja mais intimista, onde serve seus cachorros-quentes com boa dose de invenção. Entre os doze tipos oferecidos, um dos preferidos é o pigs (R$ 19,90), montado no pão tradicional de 25 centímetros com molho de tomate, salsicha alemã, batata palha, mussarela gratinada, fatias de bacon mais molho da casa à base de cheddar, maionese e especiarias. Para sobremesa, escolha entre o churro de doce de leite (R$ 6,00) e o de Nutella (R$ 7,00). Rua Brás Cubas, 116, loja 2, Anchieta, ☎ 3227-0608 (32 lugares). 18h30/23h30 (sex. e sáb. até 1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2013.

X-Tudo

Das 35 opções do cardápio, o sucesso absoluto é o x-egg bacon, preparado com hambúrguer de carne bovina de fabricação própria, queijo prato, bacon, ovo, alface e tomate (R$ 19,90). Um dos recordistas de ingredientes, o especial da casa traz hambúrgueres bovino e de frango, frango desfiado, bacon, queijo prato, presunto, ovo, abacaxi, milho, batata palha, alface e tomate (R$ 27,90). Das sobremesas, a porção de seis minichurros no formato de bolinha, recheados com doce de leite (R$ 5,00) é uma novidade. Avenida do Contorno, 6283, loja 1, Funcionários, ☎ 3234-2210 (72 lugares). 17h/7h (dom. e feriados 18h/7h); Avenida Raja Gabaglia, 4447, Santa Lúcia, ☎ 3658-9925 (48 lugares). 17h/7h (dom. e feriados 18h/7h). Aberto em 1979.