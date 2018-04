Betit Café

Peças artesanais, entre elas as luminárias confeccionadas pela proprietária Moema de Figueiredo, compõem a decoração do local. Faz sucesso entre a clientela a torta fria de pão de forma, recheada com frango e geleia de morango (R$ 7,00 a fatia de 100 gramas). Para acompanhar, o café elaborado com grãos especiais é servido por R$ 3,00 a xícara pequena. Rua 24 de Outubro, 937, Espaço Magnólia, Goiabeiras, 99981-0013. 13h30/19h (sáb. 9h/17h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Brie Café

A inspiração francesa reina na decoração e também no menu, que reúne sugestões como o croissant com queijo brie (R$ 18,00), servido em companhia de geleia. Para adoçar, a sugestão é a torta de morango com creme de baunilha e chantili (R$ 95,00 o quilo), bom par para o cappuccino (R$ 14,00). Outra opção de bebida, o café que leva o nome da casa é incrementado com ganache de chocolate e sorvete (R$ 15,00). Goiabeiras Shopping, 99224-0102 (28 lugares). 10h/22h (dom. 14h/20h). Aberto em 2016.

Café Arte

Instalado dentro da loja Havan, é ideal para uma pausa nas compras. Da carta de bebidas, lideram os pedidos as oito versões geladas, entre elas o café nutt (R$ 15,50). Trata-se de uma taça decorada com Nutella e preenchida com café expresso, sorvete de creme, leite condensado, chantili e calda. Entre os tradicionalistas, porém, seguem imbatíveis o expresso (R$ 5,00) e cappuccino (R$ 8,00). Para ladear as xícaras, o cardápio sugere pão de queijo recheado com carne-seca (R$ 5,00). Avenida do CPA, 2554, Loja Havan, Alvorada, 99972-7474 (50 lugares). 9h/21h30 (dom. até 21h). Aberto em 2016.

Café e Prosa

Prestes a completar três décadas de funcionamento, a marca do empresário Riad Sami aposta no expresso bem tirado (R$ 4,50), campeão de pedidos. Outra sugestão, o cappuccino cremoso (R$ 11,00) é incrementado com creme de avelã e essência de macadâmia. Para honrar a ascendência árabe do proprietário, dá para experimentar o café com cardamomo (R$ 5,00), boa companhia para o pastel de nata polvilhado com canela e guarnecido de sorvete de creme (R$ 15,00). Goiabeiras Shopping, 3028-7191 (48 lugares). 10/22h (dom. e feriados 12h/20h). Aberto em 1989.

Café Fit

Focando o público que busca alternativas mais saudáveis na alimentação, a casa oferece quitutes como os pastéis assados, elaborados com massa integral e preenchidos com carne, frango ou palmito (R$ 8,00 cada um). Entre as sugestões de suco, o campeão de pedidos é batizado de detox (R$ 8,50, 400 mililitros) e preparado com uva, gengibre mais limão. Também são boas opções de bebidas o café expresso (R$ 4,50 o pequeno) e o cappuccino (R$ 7,50 o médio). Avenida Filinto Muller, 63, Popular, 99697-4030 (18 lugares). 7h/21h (sáb. até 13h; fecha dom.). Aberto em 2015.

Café Lá em Casa

Por R$ 24,00 come-se à vontade os quitutes do café tipo colonial servido aos domingos e feriados no quintal de Maria Aparecida, a dona Cida. Embora alguns itens mudem a cada semana, há pedidas que não podem faltar no bufê, caso dos ovos mexidos e do bolo de arroz, para acompanhar um cappuccino, incluído no preço. Pão caseiro, pão francês e frutas a exemplo de mamão, melancia, banana e abacaxi também estão sempre presentes. Da cozinha direto para mesa saem opções quentes como linguiça e omelete. Rua Joaquim Murtinho, 1888, Porto, 3025-4281 e 98139-7825 (30 lugares). Dom. 7h30/11h30. Aberto em 2013.

Esquina Café

Como o nome entrega, a casa está localizada em uma esquina. São preparadas ali boas bebidas com café, entre elas o cappuccino italiano (R$ 8,00), polvilhado com canela e cacau, um dos campeões de venda. Refrescante, as versões geladas também fazem sucesso, entre elas se destaca a novidade batizada de coffee nut (R$ 17,00), que combina expresso, creme de avelã, sorvete de creme e chantili. Para matar a fome, a proprietária Ana Paula Caetano sugere o sanduíche de mortadela (R$ 12,00), inspirado no clássico do Mercado Municipal de São Paulo. Rua Tenente Coronel Thogo da Silva Pereira, 427, Centro Sul, 3321-9204 (46 lugares). 6h30/18h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2016.

Hearts Café

Veio de Amsterdã a inspiração para o ambiente e para o cardápio da casa. O salão com confortáveis poltronas tem livros à disposição da clientela. Da carta de cafés, todos elaborados com grãos 100% arábica, constam o mocha (R$ 6,00), com chocolate, e versões geladas, a exemplo do expresso batido com leite e açúcar mascavo (R$ 7,00). Para acompanhar, vai bem a toast de presunto e queijo (R$ 5,00). Rua Barão de Melgaço, 10, Centro Sul, 98401-8858 (12 lugares). 7h30/18h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2017.

Gabinete Antes do Café

Logo na entrada, chama atenção um agradável deque de madeira sombreado por uma árvore. Nas mesinhas ali dispostas, a clientela beberica o café coado na hora e servido no bule (R$ 8,00), ideal para acompanhar o bolo de fubá feito sem açúcar e guarnecido por geleia de morango (R$ 8,00, a fatia). O espaço abriga ainda uma galeria de arte, uma chapelaria e um sebo de livros e vinis. Rua 24 de Outubro, 566, Bairro Goiabeiras, 65-99261-9334 (38 lugares). 10h/19h (sáb até as 17h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

Metade Cheio

Com decoração que remete ao charme de outrora, o ambiente é pontuado por objetos antigos, como discos, livros e até uma vitrola. Idealizado por Alexandre Cervi, o lugar abriga também um estúdio de tatuagem e um cabeleireiro e é palco de diversas atividades culturais. Ali, os clientes podem bebericar a xícara de café coado (R$ 7,00 com direito a refil) ou o cappuccino acrescido de licor de café (R$ 10,00). Para matar a fome, o sanduíche da casa é feito na ciabatta e leva creme de ricota, rúcula e geleia de pimenta (R$ 12,00). Rua Comandante Costa, 381, Centro Norte, 3027-3896 (66 lugares). 17h/23h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2016.

Mió de Minas

O clima de fazenda mineira é traduzido na decoração, repleta de peças de artesanato, e no cardápio da casa. Especialidade do lugar, o pão de queijo é oferecido em versões simples (R$ 2,50) ou incrementadas com nove tipos de recheio. Os mais solicitados são os que levam carne-seca ou goiabada (R$ 5,00 cada um). Outra pedida de sucesso são as empadas, a exemplo da preenchida com jiló (R$ 7,50). Para bebericar entre uma mordida e outra, há café coado servido no bule (R$ 6,00; 100 mililitros). Avenida Mato Grosso, 270, Centro Norte, 99999-6565 (50 lugares). 7h/19h (fecha dom.). Aberto em 2017.