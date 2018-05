Feitiço Mineiro

Diariamente há apresentações ao vivo neste bar, que se tornou um ícone da cidade por abrigar músicos dos mais variados estilos, indo do samba e chorinho ao jazz. Para acompanhar o chope Brahma (R$ 8,90) e a caipirinha de limão (R$ 14,50), os clientes se fartam no bufê. Bem ao estilo mineiro, itens como torresmo, pernil e feijão-tropeiro ficam dispostos sobre o fogão a lenha, no almoço e no jantar. Come-se à vontade por R$ 38,50 (de sexta a domingo o preço sobe para R$ 44,50). 306 Norte, bloco B, loja 45, ☎ 3272-3032 (300 lugares). 12h/2h (dom. 12h/17h). Aberto em 1989.

Outro Calaf

A casa levou o prêmio de melhor música ao vivo na última edição de VEJA COMER & BEBER. O grupo de samba 7 Na Roda se apresenta às terças, abrindo a semana para estilos variados, que vão do funk ao axé. Petiscos, como o quibe frito (R$ 10,00 a unidade), acompanham garrafas de 600 mililitros das cervejas Heineken e Original (R$ 13,00 cada uma). No almoço, há bufê por R$ 59,90. Setor Bancário Sul, bloco Q, Edifício João Saad, lojas 5 e 6, ☎ 3322-9581 (900 lugares). Entrada: R$ 10,00 a R$ 30,00. 12h/15h e 22h/3h (ter. a partir das 20h; sáb. 12h/3h; dom. 16h/1h; fecha seg. no jantar). Aberto em 1990.

Santa Fé

MPB e rock dominam as noites musicais do bar mais movimentado do Jardim Botânico. Nas promoções de happy hour entre terça e sexta, o chope Brahma de 300 mililitros sai por R$ 2,99 das 16h às 20h – o preço normal da caneca de 340 mililitros é R$ 9,90. Para petiscar, mesas de grupos costumam recorrer ao mix de iscas de tilápia, coxinhas da asa e meio da asa fritas, linguiça picante e pastéis de carne e de queijo (R$ 75,00). Condomínio San Diego, quadra 2, rua 1, lote 32, Jardim Botânico, ☎ 3427-2312 (260 lugares). 12h/1h. Aberto em 2012.

PARA DANÇAR

TAJ Bar

Importada da Indonésia, a decoração, com representações de Buda e mandalas, dá o tom oriental da casa. No cardápio, encontram-se pedidas como o filé-mignon grelhado, acompanhado de batata rústica, cebola confitada, bacon e creme de parmesão (R$ 69,00). Embalados pelos DJs que se apresentam diariamente, os clientes exploram os drinques criativos do lugar, a exemplo do gin tonic camomile, preparado com gin, cordial de camomila, limão-siciliano e água tônica (R$ 36,00) e do pharmacy mule (R$ 27,90), com vodca, uva verde, hortelã, limão, abacaxi e gengibirra. Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, ☎ 3877-1821 (320 lugares). 18h/3h (dom. 16h/3h). Aberto em 2017.