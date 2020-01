Os looks mais ousados – e assustadores – do Grammy 2020

Nem sempre a elegância é regra no tapete vermelho. Para as estrelas do mundo da música, o importante é causar – que o diga Lady Gaga com o seu histórico vestido de carne. A 62ª edição do Grammy não ficou para trás. Os músicos mais badalados do ano, como Billie Eilish, Ariana Grande e Lil Nas X surpreenderam como looks – no mínimo – ousados. Eleja abaixo os figurinos mais bizarros clicando na seta ao lado direito da imagem: