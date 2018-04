Confira os indicados ao prêmio Veja Comer Beber Cuiabá 2018/2019

Entre os meses de fevereiro e abril de 2018, a equipe gastronômica de VEJA COMER & BEBER mapeou, pela segunda vez, o cenário gastronômico de Cuiabá. Além disso, com a ajuda de um júri local, elegeu os melhores endereços de comidinhas, bares e restaurantes em vinte categorias.

Os campeões serão conhecidos e receberão os seus troféus na próxima quinta-feira (26), em um evento realizado no Espaço Stelata (Buffet Leila Malouf). A partir de sexta (28), o roteiro completo com os melhores endereços gastronômicos de Cuiabá estarão no site https://abr.ai/2J2Npao

Entre os finalistas aos troféus de 2018, estão estabelecimentos que concorrem em mais de uma categoria. É o caso, por exemplo, do Bar do Jarbas, que tem a chance de sair da festa com três prêmios: caipirinha, cozinha de bar e música ao vivo. Entre os restaurantes, o Mahalo concorre duplamente, como melhor variado/contemporâneo e melhor chef do ano, para Ariani Malouf.

Das novidades, vale destacar o inédito prêmio a uma das comidas de rua mais populares da cidade, a baguncinha, e também o prêmio de melhor receita de bacalhau. Confira a seguir todos os estabelecimentos indicados em cada uma das vinte categorias:

COMIDINHAS

A melhor baguncinha – Belatto Lanches, Chefão Lanches e Jacaré Lanches

A melhor doceria – Baba de Moça, Magrello e Maria Gracinha Delicadezas Açucaradas

O melhor hambúrguer – Barba, Grelha e Bigode, Cozinha dos Fundos e Rock Burger

A melhor padaria – Bakehouse 44, Padaria América e Sorella

O melhor salgado – Bolo de Arroz e Cia., Eulália e Família e Padaria Panfrigo

O melhor sorvete – Delos Gelateria, Matteo Gelato Criativo e Nevaska

BARES

A melhor caipirinha – Bar do Jarbas, Ditado Popular e Varadero Bar e Restô

A melhor cozinha de bar – Bar do Jarbas, Chuvisco e Fundo de Quintal

O melhor para ir a dois – Fundo de Quintal, Mundaréo e Varadero Bar e Restô

A melhor música ao vivo – Bar do Jarbas, Ditado Popular e Mundaréo

RESTAURANTES

A melhor carne – Grand Toro Steakhouse, Meat’s Grill e Uruguayo Parrilla

O melhor brasileiro/regional – Acácia Cozinha de Família, Mangaba e Regionalíssimo

A melhor receita de bacalhau – Chef Caliman, Originale di Parma e Taberna Portuguesa

O melhor japonês – Haru Oriental, Itiban Restaurante e Japô Casa

A melhor peixaria – Lélis Peixaria, Mirante das Águas e Restaurante e Peixaria Okada

A melhor pizzaria – Gato Mia, Padrino e Santa Oliva

O melhor variado/contemporâneo – Flor Negra, Mahalo e Seu Majó

Chef do ano – Ariani Malouf (Mahalo), Carol Manhozo (Flor Negra) e Hugo Rodas (Seu Majó)

O melhor da Chapada dos Guimarães – Atmã, Bistrô da Mata e Estilo