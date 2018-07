‘Os Incríveis 2’ ultrapassa a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria

Os Incríveis 2 mostrou ser mais uma aposta certeira da Disney/Pixar. O longa, continuação do filme de 2004, ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria nesta segunda-feira, segundo o site da revista americana Variety. Ate o momento, a arrecadação foi de 574 milhões de dólares na América do Norte e 430 milhões de dólares no resto do mundo, totalizando 1.004 bilhões de dólares.

Assim, a produção se tornou a sétima animação – e o 36º filme – a conquistar esse feito. Antes dela, as animações Frozen: Uma Aventura Congelante (2013), Minions (2015), Toy Story 3 (2010), Meu Malvado Favorito 3 (2017), Procurando Dory (2016) e Zootopia (2016) já haviam passado o 1 bilhão de dólares arrecadados. Os Incríveis, primeiro longa da franquia, também foi um sucesso, mas obteve bilheteria de 633 milhões de dólares, passando longe da marca.

Os Incríveis 2 se junta a Pantera Negra, Vingadores: Guerra Infinita e Jurassic World: Reino Ameaçado na lista de lançamentos de 2018 que arrecadaram mais de 1 bilhão de dólares. A animação dirigida por Brad Bird deve acrescentar mais alguns milhões à sua bilheteria já nesta semana, quando estreia no Japão e na Espanha. Itália e Alemanha também estão na lista dos países que ainda vão receber o filme.