Os humilhados são exaltados no filme de Edir Macedo

“Deus está conosco” e outras variações como “Deus não vai nos desamparar” são frases constantes no filme Nada a Perder – Contra Tudo. Por Todos, que narra com contornos heroicos a vida e obra de Edir Macedo, bispo da igreja Universal e dono da Rede Record. Feita sob as asas de seu biografado, a produção defende a ascensão do garoto que sofria bullying, por conviver com atrofia em uma das mãos, a juventude com pouco dinheiro (mas muita fé), até o momento em que se torna a cabeça de uma das principais denominações evangélicas do país. Entre trancos e barrancos, mas em constante invocação do divino, Macedo vai, literalmente, do Fusca à BMW.

O arco que abre e fecha o filme é a prisão de Macedo, em 1992, quando ele ficou detido por onze dias, acusado de crimes contra a fé – charlatanismo, estelionato e lesão à crendice popular. O longa pouco explica sobre os motivos que o levaram à cadeia e prefere focar na teoria da perseguição religiosa, complô que teria sido organizado entre a mídia (leia-se Rede Globo), a Igreja Católica e membros do Senado e do Judiciário, que levou à ação policial. O momento difícil, assim como os demais vividos por ele, serve de degrau para o constante aumento numérico de seus seguidores.

Difícil não destacar encontros com personagens célebres, como a relação ora afetuosa, ora espinhosa de Edir e seu cunhado R. R. Soares (André Gonçalves), pastor de outro império evangélico, a Igreja Internacional da Graça de Deus, e do programa de TV Show da Fé, exibido pela Band. Os dois se unem no ministério inicialmente batizado de Cruzada do Caminho Eterno, em que Edir tenta seguir a vocação pastoral, mas é constantemente barrado por outros pastores ao redor. Entre eles o cunhado, que só o deixa pegar o microfone quando o templo tem poucas pessoas. Afinal, Soares foi feito para falar apenas com multidões, alfineta o filme.

Outro amigo famoso que faz uma ponta é Silvio Santos. Foi com ele que o bispo negociou a compra da Record. E, quando já se afundava nas parcelas negociadas em dólar com o dono do SBT, o Plano Collor e a mudança da moeda facilitaram o caminho de Macedo para quitar as dívidas. “Para mim é um milagre”, ressalta o personagem sobre a época que assolou o país. Mais uma vez, Macedo invoca a parceria com Deus – que, aparentemente, teria deixado de olhar para o resto dos brasileiros para beneficiar o futuro da Rede Record.

Apesar da trama chapa-branca, o filme não é um martírio de ser assistido, graças ao conjunto de técnicas e equipe que faz um bom cinema. São exemplares a fotografia e os cenários de época, que transitam entre as décadas de 60 e 90. Petrônio Gontijo está hipnotizante na pele de Edir Macedo. Para além do básico, como entrar na postura e nos trejeitos do bispo, o ator se entrega com energia e muito suor ao personagem, trazendo o herói um pouco para o plano humano. Day Mesquita, responsável por Ester, esposa de Edir, consegue encontrar na graciosidade do clichê da boa moça cristã a força da mulher que faz diversos sacrifícios para ser o braço-direito de seu homem.

Da infância pobre, do apartamento com baratas e da caixa de som na praça pública, onde Edir começou suas pregações, o bispo e empresário termina o filme em um confortável quarto em Nova York, onde ele faz o gancho para a continuação – sim, no ano que vem estreia Nada a Perder – Parte 2. Como diz a Bíblia – e o meme que corre a internet –, Edir Macedo garante ser parte do seleto grupo de humilhados que chegaram ao pedestal dos exaltados.

Petrônio Gontijo como Edir Macedo no filme ‘Nada a Perder’ Petrônio Gontijo como Edir Macedo no filme ‘Nada a Perder’

Petrônio Gontijo e Day Mesquita como Edir e Ester Macedo, na cinebiografia ‘Nada a Perder’ Petrônio Gontijo e Day Mesquita como Edir e Ester Macedo, na cinebiografia ‘Nada a Perder’

Edir Macedo (Petrônio Gontijo): começo na praça antes de templos lotados Edir Macedo (Petrônio Gontijo): começo na praça antes de templos lotados

Petrônio Gontijo na pele de Edir Macedo já na fase de bonança Petrônio Gontijo na pele de Edir Macedo já na fase de bonança