Os casais que chegaram ao fim — e partiram corações — em 2019

José Loreto e Débora Nascimento

Foi um drama e tanto a separação de José Loreto e Débora Nascimento: que chegou a ter desdobramentos políticos e culminou no inenarrável Surubão de Noronha. Em fevereiro, o casal anunciou o fim da relação, que teve início nos bastidores de Avenida Brasil e se estendeu por seis anos. Rumores de que uma suposta traição de Loreto com Marina Ruy Barbosa levou um time de globais (Bruna Marquezine, Thaila Ayala, Fiorella Mattheis e Giovanna Ewbank) a parar de seguir a ruiva no Instagram, como uma forma de apoio a Débora. A ação coletiva foi vista como machismo, que desembocou em críticas às atrizes que são contra Jair Bolsonaro — para apimentar tudo, um perfil anônimo nas redes sociais denunciou supostas orgias praticadas por celebridades na ilha de Fernando de Noronha.

Thiaguinho e Fernanda Souza

Depois de oito anos juntos, o casal anunciou o fim da união em outubro, com um texto compartilhado no Instagram de ambos. “O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade”, diz a publicação. O matrimônio, no entanto, não foi livre de polêmicas — rumores de supostas traições do pagodeiro não faltaram. Nos últimos meses de casamento, os dois já não moravam juntos e nem eram vistos em eventos sociais.

Pedro Scooby e… Luana Piovani… e Anitta

Uma das separações mais midiáticas de 2019 envolve o triângulo Luana Piovani, Pedro Scooby e Anitta. Luana e Scooby, pais de três crianças, terminaram de vez a relação ioiô em março deste ano. Em maio, Anitta e o surfista assumiram o namoro. Um “reality show” instaurou-se nas redes sociais. De um lado, Scooby e Anitta postavam fotos agarrados na praia, em viagens românticas. Do outro, Luana dizia estar bem, mas esbravejava contra comentários polêmicos de seguidores enxeridos. O namoro da funkeira com o rapaz, porém, não chegou inteiro ao fim do ano: Scooby agora posta fotos enamoradas ao lado da modelo Cintia Dicker.

Jayme Monjardim e Tânia Mara

A cantora e o diretor ficaram juntos por doze anos, mas se casaram oficialmente no final de 2018. O matrimônio, aparentemente, não deu sorte ao casal, que colocou um fim na relação em outubro deste ano — menos de um ano depois da união. A separação, no entanto, parece ter sido amigável.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Depois de idas e vindas, o casal se separou oficialmente em agosto deste ano. Liam entrou com o pedido de divórcio, que apontava “diferenças irreconciliáveis” como a razão do término. Ao TMZ, amigos da cantora disseram que a relação se desgastou por causa dos hábitos festeiros do ator — Miley, que já sofreu com o abuso de substâncias, estaria descontente com o consumo de álcool e drogas do marido. Fontes próximas a Hemsworth, no entanto, afirmaram que tudo não passaria de uma tentativa de Miley de mascarar a própria infidelidade. Treta.

Débora Falabella e Murilo Benício

Juntos desde 2012, quando iniciaram um romance durante as gravações do folhetim Avenida Brasil, o casal anunciou o fim da relação em maio deste ano. Rumores sobre o término, prontamente desmentidos pela assessoria da atriz, no entanto, existiam desde fevereiro. O pivô da separação teria sido o ator Gustavo Vaz, par romântico de Débora na série Aruanas. Os dois assumiram um relacionamento no final de outubro.

Bradley Cooper e Irina Shayk

O casamento de quatro anos chegou ao fim em junho, mas a relação já havia esfriado há algum tempo. Segundo a revista People, a gota d’água teria sido o distanciamento emocional de Cooper. “Bradley estava emocionalmente ausente durante o longo tempo em que passou filmando Nasce Uma Estrela. Eles tentaram salvar o relacionamento, mas ele já havia mudado” declarou uma fonte. O filme também suscitou a polêmica de que o ator estaria envolvido romanticamente com Lady Gaga, seu par no longa. A cantora, no entanto, afirmou que tudo não passou de uma jogada de marketing da dupla. Por fim, Gaga também perdeu o noivo…