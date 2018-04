Os brasileiros no top 10 do Cartoon Network

Dos dez programas mais vistos do canal pago Cartoon Network em 2017 no país, dois têm brasileiros no comando: Toontubers, em quarto lugar, criado pelas brasileiras Vivian Arias e Camila Ferreira, e Oswaldo, em quinto, produção nacional idealizada por Pedro Eboli.

A lista de atrações mais vistas é liderada por Os Jovens Titãs em Ação, seguido de OK, K.O! Vamos ser Heróis e Outra Semana no Cartoon. Fecham o top 10 CN Anything (6º), Ben 10 (7º), Historietas Assombradas (8º), Ursos sem Curso (9º) e Poderosas Magiespadas (10º).

Os dados foram colhidos pelo Ibope nas quinze praças onde o serviço opera, levando em conta crianças de 4 a 11 anos. O Cartoon se mantém como a emissora infantil (entre o público de 4 a 11 anos) de maior audiência da TV paga há cinco anos.

Em abril, o canal comemora 25 anos e promete uma programação especial, que inclui a exibição dos melhores episódios das séries mais vistas da emissora e maratonas de fim de semana. Outras produções nacionais ainda devem estrear ao longo de 2018, como Turma da Mônica Jovem e a terceira temporada de Irmão do Jorel.