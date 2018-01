Os artistas e bandas que vêm ao Brasil no primeiro semestre

Em termos de shows, 2018 promete agradar os fãs de todos os gêneros musicais. Ao longo do primeiro semestre do ano, diversos artistas internacionais se apresentarão no Brasil – de Phill Collins até o ex-One Direction Harry Styles, passando por Katy Perry e outros muitos convidados para o Lollapalooza.

Para você não perder nenhum show, VEJA preparou um calendário com as principais atrações estrangeiras que vem ao país no primeiro semestre deste ano. Confira:

Phil Collins

O ex-vocalista da banda Genesis fará três apresentações solo no Brasil em 2018. Com a turnê Not Dead Yet, Collins passará pelo Maracanã, no Rio de Janeiro, em 22 de fevereiro; pelo Allianz Parque, em São Paulo, dia 24, e encerrará sua visita ao país no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 27 de fevereiro.

James Blunt

O cantor vem ao Brasil para um show único no palco do Tom Brasil, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Além de sucessos que embalaram diversas novelas da Globo, como Same Mistake e You’re Beautiful, o cantor promete apresentar algumas canções de seu novo álbum, The Afterlove, lançado em março de 2017.

Foo Fighters e Queens of the Stone Age

As bandas Foo Fighters e Queens of the Stone Age se uniram para uma turnê conjunta, que vai passar pelo Brasil entre fevereiro e março de 2018. Os músicos farão quatro apresentações no país: a primeira no Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro, no Maracanã. Depois, eles seguem para São Paulo, onde sobem ao palco do Allianz Parque no dia 27. Já a capital paranaense, Curitiba, recebe as bandas em 2 de março, na Pedreira Paulo Leminsky. A passagem dos grupos pelo país termina em Porto Alegre, no estádio do Beira Rio, no dia 4.

Katy Perry

Katy Perry volta ao Brasil em 2018 com a Witness World Tour. Dona de hits como Chained To The Rhythm e Swish Swish, a cantora se apresentará em São Paulo em 17 de março, no Allianz Parque; no Rio de Janeiro, no dia 18, na Jeunesse Arena, e fará seu último show no país em Porto Alegre, em 14 de março na Arena do Grêmio. A princípio, a americana encerraria a turnê em Curitiba, mas acabou transferindo o show para a capital gaúcha.

Pearl Jam

O grupo Pearl Jam, uma das atrações principais do Lollapalooza 2018, dará uma escapadinha do festival para fazer um show no Rio de Janeiro. Com abertura do Royal Blood, a banda vai se apresentar no estádio do Maracanã, em 21 de março.

Lollapalooza

O Lollapalooza dividirá suas atrações ao longo de três dias em 2018. Artistas como Lana Del Rey, Pearl Jam, The Killers e Red Hot Chili Peppers se apresentarão no Autódromo de Interlagos, Zona Sul de São Paulo, entre os dias 23, uma sexta-feira, e 25 de março, domingo. Confira aqui a programação completa do festival e opções de ingresso.

Eddie Vedder

Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, fará dois shows à parte em São Paulo em março de 2018, nos dias 28 e 29, no Citibank Hall. O cantor já estará na cidade para o Lollapalooza 2018, onde se apresenta junto com o grupo no sábado, 24 de março.

Depeche Mode

Mais de 24 anos depois de seu último show no Brasil, o Depeche Mode volta ao país para uma apresentação única em São Paulo. O trio inglês sobe ao palco do Allianz Parque no dia 27 de março, com a Global Spirit Tour.

Gorillaz

A banda formada por personagens animados virá ao Brasil pela primeira vez em 2018, para um show na capital paulista em 30 de março, no Jockey Club. Além das faixas do disco Humanz, que tirou a banda da aposentadoria, o grupo promete apresentar outras músicas consagradas, como Feel Good Inc e Clint Eastwood.

Radiohead

Em abril, o Radiohead trará ao país seu próprio festival de música, o Soundheart Festival. O evento passará pelo Parque Olímpico do Rio de Janeiro no dia 20, e, dois dias depois, tomará o palco do Allianz Parque, em São Paulo. Em ambas as datas, os ingleses serão precedidos pelas bandas Flying Lotus e Junun – a última, um projeto do guitarrista Johnny Greenwood com músicos indianos.

Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne vai se aposentar dos palcos – de novo. O músico, que esteve no Brasil em 2016 para a turnê de despedida do grupo de rock Black Sabbath, encerrará sua carreira como cantor com outra turnê, mas dessa vez, sozinho. Prevista para durar dois anos, a nova rodada de shows conta com quatro apresentações no país em maio: no dia 13, em São Paulo, dia 16 em Curitiba, dia 18 em Belo Horizonte e no dia 20 no Rio de Janeiro.

Harry Styles

A primeira turnê solo do britânico Harry Styles virá ao Brasil em 2018 para duas apresentações. No dia 27 de maio, o ex-One Direction desembarca no Rio de Janeiro, onde se apresenta na Jeunesse Arena. Dois dias depois, é a vez de São Paulo receber o britânico no Espaço das Américas. Os ingressos para a apresentação na capital paulista esgotaram em poucas horas, mas ainda estão disponíveis para o show do Rio.

Bônus: Niall Horan

Outro One Direction passará pelo país em 2018. Niall Horan, que já se apresentou no Brasil em 2017, fará outros dois shows por aqui. O primeiro, no Rio de Janeiro, acontece no dia 8 de julho, no Metropolitan. Depois, o cantor segue para São Paulo, onde se apresenta no dia 10 no Espaço das Américas.