Órgão espanhol denuncia Shakira por suposto crime fiscal

A Agência Tributária Espanhola denunciou Shakira ao Ministério Público do país. A cantora colombiana teria, supostamente, cometido um crime fiscal entre os anos de 2011 e 2014, por não ter se declarado como residente da Espanha nesse período, sem pagar impostos por grande parte da sua renda.

De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, a denúncia foi feita no final do ano passado. Agora, o Ministério Público deve definir se aprova a denúncia da Agência e se prosseguirá com uma denúncia formal contra Shakira. A cantora se mudou para Espanha em 2011, onde mora com o marido Gerard Piqué e os filhos, Milan e Sasha.

Segundo a publicação, fontes próximas de Shakira afirmaram que a colombiana está disposta a enfrentar as “consequências econômicas das discrepâncias técnicas que tem com a agência do Tesouro. Trata-se de uma diferença de critérios, não um ocultamento fiscal”.