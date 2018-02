Organização do Grammy cria comissão sobre questões de gênero

A organização do Grammy anunciou nesta quinta-feira a criação de uma comissão para investigar os problemas que estão impedindo mulheres de competir igualmente com homens na premiação . Na última edição da cerimônia, das 84 estatuetas entregues, apenas onze foram para mulheres. “Eu fico agradecido que os problemas de gênero precisem ser abordados e compartilho a urgência de atacá-los de frente”, afirmou o presidente da Academia de Gravação, Neil Portnow, responsável pelo Grammy.

Após receber críticas pela falta de mulheres entre os vencedores do Grammy, Portnow afirmou que as mulheres precisavam “se movimentar” para diminuir essa desigualdade, durante uma entrevista. A afirmação do produtor musical foi reprovada por cantoras como Pink e Katy Perry.

Por ora, será criado um grupo para analisar as ações da organização. “Será formada uma força-tarefa independente para revisar todos os aspectos do que nós fazemos como organização e identificar onde podemos fazer mais para ultrapassar as barreiras explícitas e os vieses inconscientes que impedem o avanço das mulheres na comunidade musical”, explica o comunicado divulgado. A Academia se comprometeu em resolver qualquer problema que seja identificado pelo grupo.