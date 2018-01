Organização de prevenção ao suicídio no Japão critica youtuber

Um importante grupo de prevenção ao suicídio no Japão fez coro às críticas ao youtuber americano Logan Paul, que publicou um vídeo de mau gosto em seu canal na internet, com cerca de 15 milhões de inscritos. No final de 2017, ele fez piadas ao encontrar uma pessoa enforcada na floresta japonesa Aokigahara, no monte Fuji, conhecida pela grande incidência de pessoas que se matam no local. “É totalmente inaceitável mostrar alguém que foi levado ao suicídio como se fosse um conteúdo humorístico”, disse Jiro Ito, que coordena a organização OVA, de Tóquio, ao Japan Times nesta quarta-feira.

Enquanto caminhava na floresta com os amigos, Paul avistou o que seria um cadáver pendurado em uma árvore. Ele publicou o vídeo, com o título “encontramos uma pessoa morta em floresta do suicídio japonesa”, desfocando o rosto da vítima. Inicialmente chocado, o grupo logo ri da situação e não para de gravar e fazer piadas sobre o local. “Uma dica, não vão até ali”, diz, rindo, para duas garotas com quem cruza no caminho de volta. Após receber muitas críticas, o jovem apagou a publicação.

No Twitter, o rapaz pediu perdão e disse que não fez isso por visualizações. “Fiz isso porque pensei que poderia ser positivo para a internet, e não com o intuito de causar uma onda de negativismo”, escreveu, insistindo que intenção era provocar um debate sobre o tema. “Se este vídeo salvou uma vida, terá valido a pena.”

As desculpas e justificativas também não convenceram o chefe da OVA, para quem o vídeo representa uma violação das diretrizes da Organização Mundial da Saúde sobre a forma como os meios de comunicação devem informar a questão. “Embora Paul não faça parte da mídia, ele deveria ter agido com mais prudência dada sua enorme influência no YouTube”, criticou Ito.

O Japão tem uma das maiores taxas de suicídio entre os países industrializados. Nos últimos anos, o governo japonês aumentou seus esforços de prevenção de suicídios. Em 2003, número ultrapassou as 34.000 mortes. Em 2016, foram pouco mais de 21.000 pessoas.

Em sua conta no Twitter, Paul publicou pela última vez nesta terça-feira. “Tirando um tempo para refletir”, escreveu, informando que, por enquanto, não publicaria nada.