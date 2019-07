‘Orange Is the New Black’: o futuro das atrizes após o fim da série

Em 2013, quando ainda engatinhava no mundo das produções originais, a Netflix estreou um de seus primeiros sucessos: Orange Is the New Black. Junto com House of Cards, a série foi uma das responsáveis por colocar o serviço de streaming na nova era de ouro da televisão americana, alcançando um patamar de qualidade estabelecido por seriados como Família Soprano, da HBO, e Mad Men, da AMC.

A produção criada por Jenji Kohan fugiu do paradigma das tramas estreladas por homens brancos e decidiu investigar a diversidade de uma prisão feminina. Sua protagonista, é verdade, é branca e de classe média. Mas a narrativa, aos poucos, foi descentralizada, dando destaque a mulheres negras, latinas e trans, que com suas histórias exploraram temas sociais como racismo, LGBTfobia e dependência química. Nesse processo, o seriado revelou atrizes e alavancou a carreira de outras, que, com o fim da série, cuja sétima e última temporada chega à plataforma nesta sexta-feira 26, buscam novos caminhos. Confira abaixo os principais trabalhos que parte do elenco fez e fará fora da série:

Taylor Schilling (Piper Chapman)

Taylor Schilling ainda não possui muitos planos para o futuro pós-Orange. Em entrevista à revista Story + Rain, ela afirmou que irá “ficar quieta por um tempo e ver o que aparece, em vez de ir atrás”. Antes de dar vida a Piper, seu papel mais importante foi no longa Um Homem de Sorte, onde atuou ao lado de Zac Efron. Trabalhos recentes da atriz fora do seriado incluem o terror Maligno, lançado este ano, e o mistério da Netflix Titã, de 2018.

Laura Prepon (Alex Vause)

Antes de dar vida a Alex Vause, parceira de Piper no crime e no amor, Laura Prepon era principalmente conhecida por ser uma das protagonistas da série That ’70s Show, tendo também protagonizado a comédia Cadê Você Chelsea, menos conhecida do que a primeira. Depois que entrou para a série, seus principais trabalhos foram no cinema, nos filmes A Garota no Trem e The Hero, neste último atuando ao lado de Sam Elliott. Atualmente, ela mantém apenas um canal no YouTube, onde dá dicas de culinária, tutoriais de maquiagem e fala sobre a vida de mãe e a carreira de atriz.

Danielle Brooks (Taystee)

Tasha Jefferson, ou Taystee, foi o primeiro papel importante da atriz Danielle Brooks. Depois que entrou para o seriado, ela fez algumas participações em outras séries de TV, como Girls e Master of None, mas encontrou maior sucesso no teatro: em 2015, estreou na Broadway na nova produção do musical The Color Purple, sendo indicada ao Tony (premiação considerada o “Oscar do teatro”) por sua interpretação como Sofia, e neste ano atuou em Much Ado About Nothing, peça baseada na obra de Shakespeare. No cinema, integra o elenco do drama Clemency, que narra a história de uma carcereira responsável por executar presos e que passa a criar laços com um deles. Já na comédia The Day Shall Come, Brooks atua ao lado de nomes como Anna Kendrick e Denis O’Hare. Os dois longas devem estrear ainda em 2019. A atriz ainda está se lançando na indústria musical – recentemente lançou o EP Four, com quatro músicas.

Natasha Lyonne (Nicky Nichols)

Atriz desde que tinha 6 anos, Natasha Lyonne já participou de filmes conhecidos, como os da franquia American Pie e Todos Dizem Eu Te Amo, de Woody Allen, além de ter protagonizado outros títulos, como Nunca Fui Santa e O Outro Lado de Beverly Hills. A atriz já sofreu com dependência química, assim como Nicky Nichols, sua personagem em Orange Is the New Black, papel que ajudou a salvar sua carreira após a luta contra o vício. No ano passado, Lyonne passou a protagonizar, escrever e dirigir Boneca Russa, também original Netflix. A série foi indicada a treze troféus no Emmy, incluindo o de melhor atriz em série de comédia, e já tem uma segunda temporada encomendada. No cinema, seu próximo projeto é o drama Honey Boy, estrelado por Shia LaBeouf, que estreia ainda este ano nos Estados Unidos.

Uzo Aduba (Crazy Eyes)

Uzo Aduba estava quase desistindo da carreira de atriz quando soube que havia conseguido o papel de Suzanne Warren, a famosa Crazy Eyes. Sua interpretação como a detenta que sofre com transtornos psicológicos lhe rendeu três indicações ao Emmy, tendo saído vitoriosa em duas ocasiões. Para além de Orange, esteve recentemente no elenco de filmes como Tallullah, original Netflix, e Pastoral Americana, estrelado e dirigido por Ewan McGregor. Ela também fez a minissérie do canal FX Mrs. America, ainda sem data de estreia, que retrata o crescimento do movimento feminista na década de 70. Na trama, Uzo dará vida a Shirley Chisholm, primeira mulher negra eleita ao Congresso dos Estados Unidos.

Laverne Cox (Sophia Burset)

Graças a seu papel de Sophia Burset, Laverne Cox foi a primeira atriz transgênero a ser indicada ao Emmy (recebeu três vezes a indicação de melhor atriz convidada em série de comédia, incluindo na edição de 2019) e a estampar a capa da revista Time. Outros trabalhos recentes da atriz incluem a série Doubt e o filme para a TV The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again, baseado no clássico longa de 1975. Recentemente, ela também foi confirmada na terceira temporada de Cara Gente Branca, que estreia em agosto na Netflix. No cinema, estará no romance Can You Keep a Secret?, baseado no best-seller de mesmo nome, e também no drama Promising Young Woman, estrelado por Carey Mulligan.

Dascha Polanco (Dayanara Diaz)

Fora de Orange Is the New Black, série que a lançou como atriz, Dascha Polanco possui outros poucos projetos no currículo, sendo os mais importantes o filme Joy, estrelado por Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro, e participações nas séries Boneca Russa e na segunda temporada de American Crime Story. Após dar adeus a Daya, a dominicana estará no elenco do filme In the Heights, adaptação cinematográfica do musical da Broadway de mesmo nome, previsto para estrear nos Estados Unidos em 2020.

Samira Wiley (Poussey Washington)

Uma das personagens mais queridas pelo público, Poussey Washington foi a protagonista de um dos momentos mais marcantes da série. Sua morte na quarta temporada pela mão de um guarda foi o estopim para a rebelião que marcou o ano seguinte. Para a atriz Samira Wiley, no entanto, o final de Poussey foi o início de uma carreira promissora: desde 2017, ela atua na premiada série The Handmaid’s Tale como a personagem Moira, que lhe rendeu um Emmy de melhor atriz convidada em série de drama no ano passado. No cinema, participou do filme Nerve: Um Jogo Sem Regras, de 2016, e está no elenco de BIOS, ficção científica estrelada por Tom Hanks prevista para estrear em 2020.