‘Orange Is the New Black’: “Fui hackeada”, diz atriz após críticas à série

A atriz Taryn Manning, responsável por dar vida à personagem Tiffany Doggett em Orange Is the New Black, usou sua conta no Instagram para se desculpar por um post polêmico publicado no último sábado 27. No texto em questão, o qual ela atribui a autoria a ações de um hacker, ela parecia fazer duras críticas à trama da Netflix, mesmo sem mencionar o nome da série.

“Minha conta foi totalmente hackeada. Eu estou de volta e peço desculpas”, escreveu no domingo 28, junto a uma foto com sua colega de elenco Uzo Aduba (a Crazy Eyes). A primeira publicação, já apagada, continha um longo desabafo em relação ao seriado: “Essa série me machucou mais do que qualquer coisa na vida e se isso é o que eu preciso fazer para lutar pelo que eu acredito, eu vou. Eu preciso falar antes que qualquer coisa aconteça comigo. Essa série machuca seres humanos”.

O texto também afirmava que sua vida foi “roubada por um criminoso com problemas psicológicos” e fazia críticas às colegas de elenco, afirmando que nenhuma das atrizes “se preocupa comigo”. “Eu fui abandonada por todo mundo por ter força de caráter. Eu fui abandonada porque uma pessoa me aterroriza diariamente e eles também. E minha equipe apenas virou as costas”, dizia. “F***-se o show biz. É uma desgraça”, completava o desabafo.

Antes de ser apagado, o post continha um comentário de sua colega de elenco Lori Petty (Lolli na série), que escreveu “Ei, eu te amo”. A conta de Manning então respondeu: “Eu também te amo. E estou desistindo de tudo para falar sobre como essa carreira é horrível e sobre como nós somos mal-tratadas”.