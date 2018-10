‘Orange Is the New Black’: 7ª temporada, em 2019, será a última da série

Uma das primeiras séries originais da Netflix, Orange Is the New Black chegará ao fim em 2019, com sua sétima temporada. O anúncio foi feito nesta quarta-feira no perfil original do seriado e do serviço de streaming no Twitter, com a publicação de um vídeo com um recado do elenco da produção.

Orange Is the New Black foi renovada até a sétima temporada ainda em 2016, poucos meses antes de estrear o quarto ano do seriado. Em 2017, a criadora da série sobre o dia a dia de uma penitenciária feminina, Jenji Kohan, afirmou ao jornal The New York Times que avaliava colocar um fim à história após a sétima temporada e que já tinha um final em mente.