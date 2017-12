Onde tomar bons sorvetes em Belo Horizonte

O roteiro a seguir, com dez endereços, integra a edição de VEJA COMER & BEBER BELO HORIZONTE 2017/2018:

Bacio di Latte: eleita melhor sorveteria pelo júri

É de supor que a rede possa um dia ombrear com cadeias extremamente bem-sucedidas, como a Le Pain Quotidien ou a Starbucks. Exagero? De jeito nenhum. Fundada na região paulistana dos Jardins em 2011, a sorveteria soma hoje mais de oitenta pontos de venda nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. Em outubro passado, foi ainda mais longe e inaugurou uma unidade na cidade de Beverly Hills, nos Estados Unidos. Em Belo Horizonte, onde desembarcou em 2016, a Bacio di Latte mantém três endereços atualmente. Como em toda a rede, os gelados são produzidos nas próprias lojas e diariamente. Os campeões de pedidos são o que dá nome à marca, feito com leite e creme de leite, o de pistache e o que leva chocolate belga. Os quase 100 sabores precisam se revezar nas vitrines, em geral com capacidade para acomodar vinte deles. Dos mais recentes, vale a pena provar o que combina creme de leite e baunilha com pedacinhos de cookies e o de calda de frutas vermelhas com iogurte. O potinho com até três sabores custa entre R$ 11,75 (pequeno) e R$ 16,75 (grande). DiamondMall, ☎ 3879-8460 (14 lugares). 10h/22h (dom. e feriados a partir das 12h); BH Shopping, ☎ 3656-1666 (9 lugares). 10h/23h (dom. e feriados 12h/22h). Mais dois endereços. Aberto em 2016.

2º lugar: Mi Garba!

Quando veio morar em Belo Horizonte, o florentino Luca Lenzi abriu, em sociedade com o catarinense Murilo Soares, esta sorveteria para saborear diariamente um gelato à moda italiana. O espaço conta com maquinário e matérias-primas de sua terra natal para elaborar os 24 sabores oferecidos diariamente. Entre eles estão o mi garba! (creme de baunilha com cookie) e o absurdo (creme de chocolate belga com caramelo). Há três opções de tamanho — que custam entre R$ 11,00 e R$ 15,00. Rua Marília de Dirceu, 161, Lourdes, ☎ 2516-7056 (25 lugares). 11h30/22h (qui. a sáb. até 23h). Mais três endereços. Aberto em 2014.

3º lugar: Lullo Gelato

A vitrine aguça o paladar com uma seleção de 28 sabores, sendo três deles diet. Um dos mais pedidos é o de leite ninho trufado. Semanalmente mais sabores são lançados e costumam aparecer receitas inusitadas, como abóbora com gengibre, cerveja e catuaba. Entre os quatro tamanhos de potinho estão o de 110 gramas (R$ 11,00) e o de 260 gramas (R$ 25,00). O café expresso (R$ 12,00) e o cappuccino (R$ 13,00) são servidos dentro de uma casquinha artesanal envolta em chocolate. Rua Antônio de Albuquerque, 617, Funcionários, ☎ 3656-0625 (90 lugares). 12h/22h (sex. a dom. 11h/22h). Mais três endereços. Aberto em 2015.

Alessa Gelato & Caffé

A sorveteria segue comemorando uma década e convidou dez chefs para criar sobremesas com sorvete, lançadas a cada mês (R$ 24,00 ou R$ 25,00). Quase 300 sabores em catálogo se revezam nas cubas refrigeradas — entre eles, doce de leite e mexeriquinha. Todos podem ser servidos no copo com uma (R$ 10,00), duas (R$ 18,00) ou três (R$ 25,00) bolas, ou ainda em taça, finalizados com casquinha (R$ 1,00 a

mais). Rua São Paulo, 2112, Lourdes, ☎ 3292-2588 (70 lugares). 13h/0h (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2006.

Easyice

Após duas décadas, a marca foi renovada e suas lojas ganharam visual colorido e alegre. Entre os mais de 400 sabores de sorvete (R$ 79,80 o quilo) que se revezam nas cubas, há duas novidades: frutas vermelhas com vinagre balsâmico e cambuci. O mais pedido, porém, continua sendo o de queijo meia-cura, feito com matéria-prima do Serro. O ingrediente também é destaque entre os picolés. O de queijo com goiabada custa R$ 7,90. Rua Professor Moraes, 476, loja 2, Funcionários, ☎ 3347-0861 (56 lugares). 10h/22h (fecha seg.); BH Shopping, ☎ 99522-5020 (12 lugares). 10h/23h; Pátio Savassi, ☎ 99854-5020. 10h/22h30. Aberto em 1996.

Goccia di Latte

Italianos da ilha da Sardenha, os amigos Maurizio Massarotto e Adriano Bitti montaram em Belo Horizonte una vera gelateria italiana. Toda matéria-prima é importada (exceto leite, açúcar e as frutas brasileiras). O sabor pistacchio di bronte é produzido com um dos melhores pistaches do mundo, da região da cidade siciliana de Bronte, aos pés do Vulcão Etna. O tropical vegano traz uma mistura de banana, kiwi e água e o papa francesco combina pó de café com flocos de chocolate e rum cubano Havana. Todos os gelatos custam R$ 11,00 (100 gramas), R$ 13,00 (120 gramas) e R$ 15,00 (150 gramas). Avenida Álvares Cabral, 1039, Lourdes. Não tem telefone (50 lugares). 12h/22h (sex. a dom. até 23h). Aberto em 2015.

Inventiva Sorvetes

Das 45 opções da sorveteria, trinta levam leite e creme de leite e quinze são veganas. Entre os sabores da linha comfort food, o que tem mais saída é o pavê memória de infância, uma mistura de creme de ovos, chocolate e biscoito champanhe. Numa pegada mais exótica estão o de ameixa japonesa e o de chai, elaborado com pimenta, cardamomo, gengibre e canela. O choco soja é fabricado com chocolate vegano e leite de soja e há também doze sugestões de picolé (R$ 5,00 a unidade), entre elas manga, melancia e paçoquinha. O quilo do sorvete custa R$ 69,90. Rua Grão Pará, 553, Santa Efigênia, ☎ 3241-2342 (30 lugares). 12h/20h (sáb. e feriados 12h/18h). Aberto em 2010.

Le Gattò Gelato

Os 24 sabores expostos diariamente na vitrine são produzidos sem uso de corantes, conservantes, aromatizantes nem gordura hidrogenada. Entre eles, os mais cobiçados são os de pistache siciliano, chocolate nougat (chocolate belga com crocante de avelã e ganache de caramelo) e café branco. Todos estão disponíveis em três tamanhos, que custam entre R$ 11,00 e R$ 15,00. Os clientes podem optar por servir-se na casquinha ou no copinho. Rua Curitiba, 2060, Lourdes, ☎ 2551-2060 (75 lugares). 12h/23h (ter. a qui. até 23h30; sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2016.

São Domingos Sorveteria

A sorveteria da família do italiano Domingos Dias da Silva, que chegou ao Brasil no início do século XX, faz parte da história da cidade. A fila que avança até a calçada em dias quentes não espanta a clientela, atraída por 258 sabores de gelado. Entre os 400 litros de sorvete vendidos semanalmente, reina o de coco, mas também há chocolate africano, jabuticaba e tamarindo. Qualquer sabor sai a R$ 8,00 a bola. Avenida

Getúlio Vargas, 792, Savassi, ☎ 3261-1720 (50 lugares). 8h/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberta em 1929.

Sorveteria Universal

Uma das casas mais tradicionais da capital mineira, abriu as portas na Praça Sete em 1930 e dois anos depois se mudou para o bairro Floresta, onde está até hoje. Quatro gerações já cuidaram da loja depois de Arthur Spina, o fundador, que emigrou da Itália para o Brasil no início do século passado. Entre os cinquenta sabores, os mais procurados são o queimadinho (de coco queimado) e o de doce de leite (R$ 7,00 cada um). Também fazem sucesso o black 70% cacau sem lactose (R$ 8,00) e o universal premium, que combina baunilha, caramelo, flor de sal e pedaços de chocolate (mesmo preço). Avenida do Contorno, 1855, Floresta, ☎ 98220-2225 (24 lugares). 11h/21h (qui. a dom. até 22h). Aberto em 1932.