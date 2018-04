Onde estavam os heróis da Marvel antes de ‘Vingadores: Guerra Infinita’?

Vingadores: Guerra Infinita marcará a maior reunião de super-heróis vista na história do cinema. No entanto, muito aconteceu no universo cinematográfico da Marvel desde o último encontro da equipe nas telonas, em Capitão América: Guerra Civil. Relembre onde cada personagem foi visto pela última vez na lista abaixo:

Capitão América (Chris Evans)

Depois de lutar contra o Homem de Ferro em Capitão América: Guerra Civil, Steve Rogers aposenta o escudo e segue para Wakanda em busca de cuidados para seu amigo Bucky, o Soldado Invernal.

Homem de Ferro (Robert Downey Jr.)

–

Tony Stark tomou para si o posto de mentor do mais novo vingador, o Homem-Aranha (Tom Holland). O bilionário estava a caminho de uma coletiva de imprensa para apresentar Peter Parker quando o adolescente desistiu do posto. Stark, então, enfrenta os jornalistas ao lado de Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), sua namorada, e um anel de noivado no bolso.

Thor (Chris Hemsworth)

Após aprimorar seus poderes, mas perder seu martelo, o herdeiro do trono de Asgard está a caminho da Terra. Seu planeta foi destruído e a nave abriga os asgardianos remanescentes. No percurso, ele esbarra com a frota de espaçonaves de Thanos.

Hulk (Mark Ruffalo)

Bruce Banner passou quase 2 anos na forma de Hulk, até ser encontrado por Thor e compelido de volta à sua forma humana. Ele segue rumo à Terra junto ao semideus e seu irmão, Loki (Tom Hiddleston).

Pantera Negra (Chadwick Boseman)

Ao fim de Pantera Negra, T’Challa aproveita o começo de seu reinado em Wakanda, abrindo para o mundo suas tecnologias de ponta – a maioria feita de Vibranium.

Homem-Aranha (Tom Holland)

Peter Parker escolheu viver como um super-herói de bairro ao invés de se juntar aos Vingadores, após derrotar o vilão Abutre (Michael Keaton).

Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch)

–

Doutor Steven Strange tem evoluído desde sua apresentação, no filme solo de 2016. Com um maior controle de seus poderes, ele apareceu na cena pós-crédito ao lado de Thor, encontro retratado em Thor: Ragnarok. Ele abre um portal para que Thor e Loki reencontrem o pai.

Guardiões da Galáxia

O Senhor das Estrelas (Chris Pratt) aprendeu sobre sua hereditariedade divina em Guardiões da Galáxia Vol 2, e deve mostrar suas novas habilidades ao lados dos Vingadores. A última vez em que o grupo foi visto, o adolescente Groot reclamava de tudo, enquanto Gamora (Zoe Saldana) confabulava com sua irmã ex-malvada Nebula (Karen Gillan) sobre os planos do pai adotivo, o vilão Thanos (Josh Brolin).

Time do Capitão América

Na briga entre Homem de Ferro e Capitão América, Viúva Negra (Scarlett Johansson), Falcão (Anthony Mackie), Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen), Homem-Formiga (Paul Rudd) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) tomaram o lado do soldado centenário. As coisas, no entanto, não acabaram muito bem para eles, que foram presos por Tony Stark. Antes de partir para Wakanda, no entanto, Rogers libertou os colegas.

Time do Homem de Ferro

Visão (Paul Bettany) lutou ao lado de Homem de Ferro, seu “criador”, contra Capitão América. Na tentativa de atingir o Falcão, que estava no time adversário, ele atirou no comandante James Rhodes (Don Cheadle), em campo com uma armadura altamente tecnológica desenhada por Tony Stark. O acidente deixou Rhodes paraplégico.