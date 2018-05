B, de Burger

A rede carioca desembarcou na cidade no fim de 2017 e trouxe um diferencial no preparo: um grelhador que sela carne em altíssima temperatura, proporcionando suculência e um sabor defumado. Na receita que leva o nome da marca, um hambúrguer de costela bovina de 210 gramas recebe a companhia de cheddar, cebola caramelizada na cerveja, maionese de bacon e pão de batata (R$ 36,00). O mesmo bacon do sanduíche, aliás, é usado como base para um dos milk-shakes (R$ 23,00). 402 Sul, bloco B, loja 35, ☎ 3322-9767 (80 lugares). 12h/0h (de qui. a dom. até 1h). Aberto em 2017.

O Carcará Hamburgueria

Tem boa oferta de receitas vegetarianas. Além da porção de torresmo veggie (R$ 19,90), feito com penne crocante e lemon pepper, o menu lista oito sanduíches sem carne, a exemplo do que leva hambúrguer de grão-de-bico de 90 gramas, mussarela, abacaxi com canela, alface e tomate (R$ 22,90). Na lista mais convencional, um disco de carne bovina de 90 gramas montado com cheddar, cebola caramelada, alface e tomate sai pelo mesmo preço. Todos os lanches acompanham batata frita. QSA 11, casa 10, Taguatinga, ☎ 3024-3429 (108 lugares). 18h30/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2014.

O Concorrente

O boom de hamburguerias segue tão forte na capital que Alexandre Santos, proprietário do Geléia, decidiu fazer concorrência para ele mesmo – e brincou com o fato ao batizar esta casa. Aqui é o cliente quem monta o seu sanduíche, escolhendo o pão, a variedade de queijo, o tipo e preparo da cebola e os extras que acompanham o disco de 180 gramas de carne Angus (R$ 32,00 para qualquer montagem). Tem sugestão de hambúrguer vegetariano por R$ 22,00. 409 Norte, bloco B, loja 1, ☎ 98417-2475 (80 lugares). 17h/23h40 (fecha seg.). Aberto em 2018.

Damascus

O casal sírio Ammar e Yasmin Abounabout encontrou na cozinha desta casa uma forma de celebrar e difundir as tradições culinárias do país natal. No enxuto cardápio, os sanduíches se destacam. O shawarma de frango (R$ 18,00) com molho de alho acompanha batata frita. Também no pão sírio, o lanche de kafta vem com molho tahine e fritas (R$ 20,00). 413 Sul, bloco B, loja 6, ☎ 98346-3702 (46 lugares). 12h/0h (fecha dom.). Aberto em 2016.

Geléia Hamburgueria

O mais recente endereço da marca, na quadra 105 do Sudoeste, trouxe algumas novidades para o menu, caso dos cookies de Nutella, servidos com sorvete de creme e calda de chocolate (R$ 16,00). Antes de pensar na sobremesa, experimente o hambúrguer desta rede que começou no Gama e não parou de expandir seus domínios. O original traz um blend de costela e fraldinha (180 gramas), cheddar, cebola caramelizada e bacon crocante no pão australiano por R$ 26,00. CLSW 105, bloco C, loja 47, Sudoeste, ☎ 98417-2475 (60 lugares). 17h/23h40. Mais cinco endereços.

Genuína Hamburgueria

O uso de ingredientes menos convencionais no universo das hamburguerias é uma marca deste endereço. A trivial batata frita, por exemplo, pode chegar à mesa com azeite trufado, sal de trufas e parmesão ralado (R$ 24,17). Para se manter num tom gourmetizado, o cliente pode optar pelo hambúrguer de 180 gramas que acompanha foie gras, molho teriyaki e crispy de alho-poró (R$ 45,17). Setor Hospitalar do Sudoeste, quadra 305 (dentro do Posto BR), ☎ 3554-6567 (60 lugares). 17h/23h (sex. e sáb. 12h/0h, dom 12h/23h). Aberto em 2017.

Hum! Burguer

O menu da casa está restrito a quatro preparos de hambúrguer. No black! burguer, fatias de pão australiano recebem um disco de carne com 160 gramas, cheddar, cebola caramelizada e bacon (R$ 29,00). Há opções de combo e refil grátis de bebidas. Para adoçar a refeição, o milk-shake baileys traz o licor batido com sorvete de chocolate belga (R$ 19,00, 500 mililitros). Setor de Indústrias Gráficas, quadra 8, Sudoeste, ☎ 3051-1212 (46 lugares). 11h30/23h30 (qui. e dom. até 0h30; sex. e sáb. até 1h30). Mais três endereços. Aberto em 2015.

Il Pan-drino

O nome é uma brincadeira com o título do filme O Poderoso Chefão (Il Padrino, em italiano). Proprietário e O chef, o italiano Alessandro Cossu, o Drino, prepara mais de quarenta paninis que fazem referência a personalidades do seu país natal. No sofia loren, uma baguete ganha recheio de rosbife, provolone defumado, rúcula, tomate e molho da casa. O mesmo pão aparece no renato zero, que ainda leva presunto parma, mussarela de búfala, rúcula e tomate italiano. Ambos os sanduíches custam R$ 36,50. 412 Norte, bloco B, loja 6, ☎ 98177-4777 (60 lugares). 18h/0h (fecha dom.) Aberto em 2014.

Jamm Burgers

A hamburgueria com DNA baiano tem entre os seus carros-chefes o sanduíche jamm real, montado com pão de batata, disco de carne de 160 gramas, queijo do reino, cebola caramelizada, bacon, catupiry e maionese (R$ 33,90). Com um toque nordestino, outra receita do menu traz o jamm baiano, com hambúrguer, vinagrete de cebola roxa com pimentas, rúcula fresca, queijo e maionese defumada (R$ 30,90). 413 Sul, bloco C, loja 36, ☎ 3204-4662 (80 lugares). 17h/0h (fecha seg.).

Jeronimo

Irmã caçula da rede Madero, essa hamburgueria tem uma proposta mais modesta e enxuta, centrada em quem procura um lanche rápido. Os pedidos podem ser feitos no único caixa ou por meio de totens de autoatendimento. Dentre os oito tipos de sanduíche, cinco são preparados ao estilo smash (disco de carne esmagado na chapa, com superfície crocante), caso do cheesebacon double (R$ 29,00). Montado com dois hambúrgueres, ele leva cheddar, dez fatias de bacon, alface, tomate e maionese. Shopping Pier 21, Asa Sul, ☎ 3226-0284 (106 lugares). 11h30/23h. Aberto em 2018.

Madero Steak House

Rede curitibana fundada pelo chef Junior Durski, a marca chegou em Brasília há três anos e já conta com quatro unidades. Apesar de ser uma steakhouse, são os sanduíches que ocupam lugar de destaque entre os pedidos. Servido num crocante pão francês, o cheeseburger vai à mesa com 180 gramas de carne, cheddar, salada e maionese (R$ 38,00). Nos dias úteis, entre 18h e 20h, os preços de alguns sanduíches e das bebidas ganham desconto. Pátio Brasil Shopping, Asa Sul, ☎ 3041-7005 (214 lugares). 11h45/15h e 18h/23h (sáb. sem intervalo; dom. 12h/22h). Mais três endereços. Aberto em 2015.

Páprica Burger

Nascida em um contêiner, nos fundos de um posto de gasolina, a marca ganhou corpo, inaugurou sua segunda unidade no fim de 2017 e repetiu, nesta edição, a conquista na categoria melhor hambúrguer. O ponto mais recente copia a estrutura da matriz, com revestimento de aço e fiação aparente. Na decoração, a loja mais antiga tem um clima nova-iorquino; a do Setor Hoteleiro, um ar californiano. Em ambas, o serviço informal convida o cliente a fazer e a retirar o seu pedido no balcão. A dupla de sócios tem intimidade com a gastronomia e define o inventivo menu a quatro mãos. O chef Lucas Arteaga cozinhou em estabelecimentos no Brasil e na Argentina — sua terra natal —, foi professor nessa área e dirige um bufê. Chef e confeiteira, a brasiliense Bruna Prieto passou muitas tardes de sua infância em meio às panelas do restaurante dos pais. Entre os sanduíches, o blue tem pão de batata, disco de carne black angus, mussarela de búfala, gorgonzola, presunto de Parma, mix de minifolhas, tomate e mostarda de Dijon com mel (R$ 32,00). Em todos os lanches, podem-se substituir as fatias de pão por folhas de alface. Para quem evita leite, o shake de framboesa e limão-siciliano ganha consistência com espuma de coco (R$ 22,00). Na lista de açucarados, o burger ’n cream traz brioche recheado de sorvete de churros ou de Nutella (R$ 18,00). A casa deve abrir uma unidade em Águas Claras no mês de agosto. Setor Hoteleiro Sul, quadra 3, bloco A. Não tem telefone (100 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h); Eixinho L Norte, altura da 204. Não tem telefone (80 lugares). 12h/23h (sex. e sáb. até 0h). Aberto em 2016.

Parrilla Burger

Sob o comando do inventivo restaurateur Gil Guimarães, a hamburgueria está sempre com novidades no menu. A mais recente é o n’burger (R$ 25,00), que acompanha queijo minas meia cura e aioli. Cortado ao meio, ele chega bem crocante à mesa. Além de uma seção de smashs – hambúrgueres prensados na chapa – o cardápio traz um milk-shake ousado: chocolate com licor de laranja e um toque de pimenta-do-reino (R$ 24,00). 408 Sul, bloco D, loja 1, ☎ 3443-0698 (80 lugares). 18h/0h (sex. até 0h30; sáb. 12h/16h e 18h/0h30; dom. 12h/16h e 18h/23h). Aberto em 2009.

Ricco Burger

Após passar por uma bem-sucedida maratona de três meses de teste, ocupando um quiosque na área de alimentação do projeto Na Praia, a marca ganhou corpo e se instalou definitivamente na 306 Sul. Tocado pela chef Renata Carvalho (ex-Loca Como Tu Madre e Ancho Bistrô de Fogo), o negócio tem como lema a riqueza da imperfeição. Ele está expresso no ambiente, intencionalmente “mal-acabado”, e no menu, preparado com insumos de produtores regionais e baseado no conceito de comida caseira. O último se destaca nos molhos servidos à vontade (ketchup, maionese e barbecue), nos refrescos gasosos de tangerina, limão, guaraná e uva (R$ 7,00 cada um) e na releitura nada industrial dos nuggets de carne bovina (R$ 18,00). Com serviço no qual o cliente pede e retira os itens no balcão, o estabelecimento sugere o ricco bacon entre as especialidades assadas em parrilla argentina (R$ 34,00). Ele sai com pão da La Boulangerie, disco de carne, queijo de minas, fatias de bacon, mix de folhas, tomate defumado e molho da casa à base de vinho branco. Os sanduíches são acompanhados, sob pedido e sem custo adicional, de pequenas porções de farofa e de picles de cebola-roxa, de pepino e de maxixe. Para adoçar a refeição, há um inusitado milk-shake de pudim, coroado com uma versão míni do doce (R$ 22,00). 306 Sul, bloco C, loja 28, ☎ 3551-7064 (96 lugares). 12h/0h (dom. 12h/23h; fecha seg.). Aberto em 2017.

The Black Beef

Franquia nascida em Maceió, a marca chegou em Brasília em 2017 e já conta com três unidades. Carro-chefe da casa, o black rib (R$ 20,00) é uma combinação de hambúrguer de costela bovina, mussarela, bacon, molho barbecue e maionese. Numa opção vegetariana, queijo brie empanado faz as vezes do disco de carne, acompanhado de creme de parmesão e geleia de pimenta (R$ 24,00). Pet friendly, a casa tem combo canino com sorvete de baunilha e biscoito (R$ 5,00). 402 Sul, bloco B, loja 25, ☎ 3225-7991 (80 lugares). 11h30/23h30 (sex. e sáb. até 0h30). Mais dois endereços. Aberto em 2017.