5uinto Bar

Originário de uma das baladas mais fervidas da cidade, o bar investe em sons eletrônicos e uma caprichada carta de drinques. Dividido em três shots, o villar’s brain (R$ 29,90) propõe uma experiência diferente a cada gole. Do mais suave para o mais forte, ela começa com licor de pêssego, Amarula e Grenadine, prossegue com Curaçau Blue e termina com o destilado Jägermeister. Entre os petiscos, há pastéis de alho-poró e de ossobuco (R$ 6,90 cada um). 102 Norte, bloco A, loja 56, ☎ 3081-0304 (200 lugares). 18h/1h (seg. até 0h; sex. e sáb. até 2h; fecha dom.). Aberto em 2014.

BalcoNY

O NY em letras maiúsculas no nome deixa bem claro de onde vêm as principais referências do lugar. Depois de viajar inúmeras vezes para Nova York, o empresário e gastrônomo José Luiz Paixão inspirou-se nos bares que frequentava na metrópole americana para montar o seu. Ao esticar o balcão de bebidas por quase toda a extensão do ambiente e colocá-lo no centro do espaço, ele consagrou o endereço aos coquetéis e deu protagonismo aos bartenders. Hoje dirigidos por Léo Garcia, eles preparam os mais de sessenta drinques da casa, servidos na radiante e movimentada bancada ou nas discretas mesas do salão a meia-luz. Na lista de clássicos, dry martini e cosmopolitan (R$ 25,00 cada um) figuram entre os campeões de venda. Mas a seleção assinada por Garcia, que destaca um coquetel novo a cada semana, inclui opções como o ginger girl, feito com vodca, sucos de cenoura e laranja e espuma cítrica de gengibre, e o wild passion, uma mescla de bourbon com maracujá e alecrim (ambos levam ainda licor de curaçau e custam R$ 24,00). Entre os goles, pode-se comer o camembert grelhado, servido com molho pesto, alho e cogumelo (R$ 55,00), ou desfrutar a recémcriada área para fumantes de charuto, com boa seleção de exemplares cubanos. Tudo embalado a jazz e blues tocados ao vivo por um saxofonista, entre quarta e sábado — às sextas e sábados, ele ganha a companhia de um pianista. 412 Sul, bloco C, loja 17, ☎ 3245-5535 (117 lugares). 18h30/1h (fecha dom.). Aberto em 2011.

Bambambã

Escondido em um subsolo, o bar remete a um caloroso ambiente tropical, decorado com chita, plantas e lambe-lambe. Seu forte são os drinques – dezessete na carta fixa, mais sete surpresas do dia. Entre eles figuram o bambambã sour (bourbon, suco de limão-siciliano, suco de laranja-da-bahia e açúcar) e o martinez (gim, vermutes branco e tinto, licor marrasquino e bitter de laranja). Cada um custa R$ 23,00. Não há petiscos, mas é possível usar o serviço de delivery dos restaurantes vizinhos. 408 Norte, bloco E, loja 94, subsolo, ☎ 99903-1985 (32 lugares). 19h/1h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2017.

La Rubia Café

Inspirada em bares de coquetéis undergrounds de Buenos Aires e São Francisco, a casa decorada em tons de vermelho tem projetos culturais e discotecagem todas as noites. Entre os drinques criados pelo proprietário Marcelo Galo, o la rubia selvagem mistura Catuaba, vodca Skyy, xaropes de canela e limão-siciliano e água com gás (R$ 21,00). Na lista de petiscos estão as coxinhas de frango empanadas com geleia de bacon (R$ 30,00 a porção). 404 Norte, bloco B, loja 44, ☎ 3202-1717 (80 lugares).11h30/15h e 18h/1h (sex. e sáb. até 2h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

Mercadito

Entre clássicos e versões autorais, o mixologista paulistano Vitor Moretti elaborou um menu com mais de 35 coquetéis. O público pode escolher drinques como o moscow mule (vodca, bitter de angostura, suco cítrico, xarope e espuma de gengibre, R$ 28,00) e o empire state (gim, Aperol, infusão de chá, frutas vermelhas, angostura de laranja, redução de amora e compota de hibisco, R$ 29,00). Servido com cogumelo e molho teriyaki, o salmão maçaricado custa R$ 62,00. Às quintas e sextas a casa ganha clima de balada. 202 Sul, bloco B, loja 34, ☎ 3536-2927 (160 lugares). 18h/1h (fecha dom.). Aberto em 2016.

The Room

Bom ponto de encontro para um esquenta, tem DJ às sextas e aos sábados e um sunset animado aos domingos. A carta de drinques, assinada pelo mixologista Murilo Antunes, relaciona coquetéis como o favorita (R$ 26,00), preparado com gim Beefeater, xarope artesanal de baunilha, limão-siciliano, lichia e algodão doce. Na seção de comes, a casa mantém a verve criativa, evidente na burrata sobre molho de tomate, finalizada com uma injeção de pesto (R$ 49,00). Deck Brasil, QI 11, bloco P, loja 47, Lago Sul, ☎ 3536-2622 (115 lugares). 19h/1h (sex. e sáb. até 2h; dom. 18h/1h; fecha seg.). Aberto em 2017.