Abençoado

De segunda a quarta, das 16h às 20h, há estímulo extra para os clientes: dose dupla de chope Heineken (R$ 10,90) e Amstel (R$ 9,90), caipirosca (R$ 23,90), cozumel (R$ 18,90) e jarra de clericot (R$ 79,90). Monta bufê por quilo diariamente no almoço e de feijoada aos sábados (R$ 41,90 por pessoa). À noite, o menu de petiscos relaciona uma tábua com sete tipos de espetinho por R$ 62,00. CLSW 105, bloco C, loja 78, Sudoeste, ☎ 3256-0008 (150 lugares). 11h/0h (qui. a sáb. até 2h). Aberto em 2015.

Armazém do Ferreira

A administração da casa mudou, mas o bar segue com algumas marcas indefectíveis, como o irreverente garçom Tampinha, famoso por circular com uma bandeja de salgados. Também continua destino certeiro para os que buscam a fórmula samba e feijoada em bufê (R$ 46,50 de sexta a domingo, com direito a caipirinha e sobremesa). Renovado, o menu traz o mineirinho (R$ 55,60), mix de costela de porco, torresmo, bolinho de arroz e mandioca e polenta fritas. A tulipa de chope Brahma custa R$ 8,90. 202 Norte, bloco A, loja 1, ☎ 3327-0167 (320 lugares). 16h/1h (sex. e sáb. 12h/1h; dom. 12h/17h; fecha seg.). Aberto em 2000.

Bar Brahma

Filial do tradicional bar paulistano, o endereço de ambientação retrô vira point de agito aos sábados. Embalados por samba e sertanejo, os clientes se servem de feijoada no bufê (R$ 45,50 por pessoa). Fixa no cardápio, a picanha brasileira (R$ 129,90, para três pessoas) ganha a companhia de arroz com brócolis, farofa de ovos, batata frita e vinagrete. Durante a semana, entre 18h e meia-noite, há dose dupla de caipirinha e caipirosca (a versão de cachaça custa R$ 18,90). A tulipa de chope Brahma sai a R$ 8,90. 201 Sul, bloco C, loja 33, ☎ 3224-9313 (280 lugares). 11h30/2h (dom. até 16h). Aberto em 2009.

Carcassonne Pub

Por R$ 15,00 (terça a quinta) ou R$ 20,00 (sexta e sábado), é possível divertir-se à vontade com os mais de 200 passatempos disponíveis na estante do bar, ponto de encontro de aficionados por jogos de tabuleiro. Entre cartas, dados e peões saem pratos como o cash’n guns (R$ 52,00), charutos de costela suína desfiada com cebola caramelada e molho barbecue. Para beber, uma cerveja amanteigada faz a ponte com o universo de Harry Potter (R$ 17,00). 407 Norte, bloco E, loja 37, ☎ 9996-4186 (130 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2013.

Fora do Eixo

Decorado com referências arquitetônicas brasilienses, ocupa um ponto na quadra mais antiga do Plano Piloto. Entre os destaques do menu estão as porções de croquete de pato com geleia de pimenta (R$ 36,90) e de linguiça flambada na cachaça (R$ 42,90). Vale prestar atenção nos drinques da casa, a exemplo do paranoá negroni (R$ 25,90): gim, vermute com café, Aperol, nibs de cacau e bitter. Aos sábados, tem música ambiente e feijoada (R$ 49,90, para duas pessoas). 108 Sul, bloco C, loja 1, ☎ 3543-9559 (100 lugares). 17h/0h30 (sex. até 1h; sáb. 12h/1h; dom. 12h/19h30; fecha seg.). Aberto em 2017.

Miau que Mia

As promoções começam ao meio-dia e se estendem até 21h, com chope a R$ 5,90 e caipirosca por R$ 14,90. No almoço, qualquer prato do menu dá direito a um rodízio com dezesseis guarnições, que leva à mesa farofa de ovos, mandioca, pastel de queijo, pão de alho, entre outros acompanhamentos. Disponível nesta refeição, o filé-mignon com alho e cebola custa R$ 109,00 e serve três pessoas. À noite, chama a atenção o combinado miau (R$ 69,00), um misto de carne de sol, linguiça, batata e mandioca frita. 304 Sul, bloco D, loja 2, ☎ 3443-5743 (160 lugares). 11h/1h (qui. a sáb. até 2h) Aberto em 2013.

MUV Gastrostore

Neste misto de bar e loja é possível comprar uma camiseta ou um sapato entre um gole e outro. Para matar a sede, há cerveja Corona (R$ 13,00) e criações do bartender Marcelo Cruz, como a herbatônica (R$ 34,00). À base de gim, ela ainda leva chá, água tônica, limão-siciliano e especiarias. Petiscos nada convencionais marcam presença no menu do chef Rafael Urdaneta, caso dos croquetes de pernil ao molho de mostarda e jabuticaba com maionese defumada (R$ 21,00). 408 Sul, bloco C, ☎ 3551-4636 (100 lugares). 11h/1h (sex. e sáb. até 2h; dom. 12h/0h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Na 15

O nome é uma referência direta ao endereço que ocupa. Às sextas, quando há discotecagem, fazem sucesso os drinques preparados pela bartender Renata Agrella, como o moscow mule (R$ 30,00) e o gim-tônica allegro (R$ 25,00), servido com rodelas de limão-siciliano. Criado pelas sócias Regina Moura e Luciana Mares, o cardápio reúne petiscos como as croquetas de presunto serrano e queijo e a porção com oito pastéis de angu recheados de carne – ambos custam R$ 32,00. QI 15, bloco B, loja 70, Lago Sul, ☎ 3248-1015 (200 lugares). 17h/1h (sex. e sáb. 12h/2h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Primeiro Cozinha de Bar

Quinze telas transmitem jogos de futebol neste bar, famoso pelas sessões musicais diárias de samba, MPB, pagode, sertanejo e pop rock. As mesas de grupos costumam dividir petiscos como o confusão (R$ 58,90), mix de dadinho de tapioca, pão de queijo com pernil, coxinhas esgarçadas, frango com bacon, costelinhas barbecue e chips de mandioca. Na lista de drinques, as caipiroscas dominam os pedidos, a exemplo da que leva tangerina, vodca e pimenta dedo-de-moça (R$ 21,90). Setor de Indústrias Gráficas, quadra 8, lote 2385, Sudoeste, ☎ 3028-1331 (450 lugares). 12h/1h (sex. e sáb. até 2h; dom. até 23h). Aberto em 2011.

W3 Cozinha e Bar

Com o nome de uma das principais vias de Brasília, o bar tem outras referências à capital na decoração, como placas, monumentos e gírias da cidade. Além da música ao vivo (quinta a sábado), a casa investe na transmissão de jogos de futebol. No menu, as panhocas (pão italiano com recheios diversos) custam entre R$ 44,90 e R$ 79,90, para duas ou quatro pessoas. Fazem tabelinha com uma Heineken (R$ 11,90, 600 mililitros) ou com a caipibananinha, mix de cachaça de banana, canela e hortelã (R$ 18,90). 306 Norte, bloco A, loja 16, ☎ 3256-5491 (150 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 2h; dom. até 23h; fecha seg.). Aberto em 2017.