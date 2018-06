Onde comer bons sanduíches na Serra Gaúcha

O roteiro a seguir integra a edição digital de VEJA COMER & BEBER Porto Alegre 2018/2019:

Catna

O conceito de alimentação saudável e boa nutrição é o que conduz os pratos que saem da cozinha, em especial os sanduíches. Acomodado em pão sírio, o de peito de peru custa R$ 15,00. A sopa de capelete (R$ 15,00), servida em um charmosinho prato com os desenhos da Serra, é a dica para aquecer os dias de vento frio. Entre as sobremesas, vale apostar nas tortas vendidas por peso (R$ 54,90 o quilo), que podem ser acompanhadas de suco natural de morango, melão, abacaxi ou laranja (R$ 6,00 o copo). Rua Os Dezoito do Forte, 1881, salas 1 e 2, centro, Caxias do Sul, ☎ (54) 3223-5160 (12 lugares). 9h/19h30 (sáb. até 14h30; fecha dom.). Mais duas unidades. Aberto em 1988.

Hamburgueria Jaime Rocha

É destino dos apreciadores de lanches generosos e de rock’n’ roll. Enquanto o pedido é preparado, os olhos se distraem com uma moto chopper giratória, capas de discos e fotografias. No menu, são novidades os hambúrgueres especiais, como o de vazio de costela magra (200 gramas). Por R$ 28,00, ele é preparado com pão de hambúrguer prensado, mussarela, ovo, alface, tomate e maionese caseira. Para os estômagos mais fortes, vale experimentar o de javali (R$ 31,00), com pão, hambúrguer de javali de 200 gramas, mussarela, alface, tomate e maionese. Rua Marquês do Herval, 983, centro, Caxias do Sul, ☎ (54) 3223-2182 (60 lugares). 11h/14h e 18h/23h30 (fecha dom.). Aberto em 2001.

Holiday Gourmet

Em um ambiente que transporta o cliente para os anos 50, a casa serve dez tipos de hambúrguer. O holiday (R$ 27,00) chega com creme de gorgonzola, cebola caramelizada e rúcula. Todas as opções de sanduíche contam com um hambúrguer de 160 gramas e são acompanhados de batata rústica. O pão fica à escolha do freguês: branco ou integral. Outro clássico é o milk-shake batido com flocos de chocolate meio amargo, doce de leite e pedaços de chocolate branco. É servido nas versões de 300 e 500 mililitros, por R$ 12,00 e R$ 18,00, respectivamente. Rua Reinaldo Sperb, 63, loja 3, Gramado, ☎ (54) 3286-6022 (48 lugares). 12h/23h (fecha ter.). Aberto em 2013.

La Fabbrica Juventus

A receita do xis dudu é a explicação do sucesso da casa. Por R$ 35,00 o sanduíche no pão de hambúrguer leva filé-mignon picado, queijos mussarela, parmesão e provolone, ovo frito, maionese, alface, tomate, ervilha, milho e batata palha. Outro consagrado é o gaudério (R$ 35,00), recheado com picanha picada, queijo mussarela, maionese, pimentões, cebola e tomate. Torres de chope, que circulam pela casa principalmente nos dias de jogo de futebol, custam R$ 95,00, com 3,5 litros. O local também tem espaço para as sobremesas como o grand gâteau (R$ 25,00). A receita inclui morangos picados sobre um bolo de chocolate cremoso, coberto de calda, ganache e picolé de chocolate. Rua Tronca, 2933, Rio Branco, Caxias do Sul, ☎ (54) 3214-1262 (380 lugares). 11h30/14h e 18h/0h (sex. até 1h; sáb. 11h30/1h; dom. e feriados 11h/0h). Aberto em 1989.

PADARIAS

Santa Gula

Aqui a gula não é pecado, mas um convite para experimentar os itens do cardápio, geralmente com bom custo-benefício. No lanche da tarde, a torta de nozes (R$ 10,00 a fatia) e o sanduíche de pão ciabatta com pastrami (R$ 11,00) fazem sucesso. Os dias de clima ameno em Garibaldi são uma convocação para provar o pão com creme de aspargos ou moranga (R$ 23,00) e bebericar o chocolate quente com pedaços de bombom e chantili (R$ 14,00). Rua Doutor Carlos Barbosa, 14, centro, Garibaldi, ☎ (54) 3464-0409 e 99908-0484 (30 lugares). 7h/19h (fecha dom.). Aberto em 2014.

Sônia Hermoza

Quando chegou a Caxias do Sul, em 1993, a então enfermeira paranaense Sônia Hermoza trazia um bom currículo e a herança culinária da mãe. Os elogios a incentivaram a apostar na carreira e, em 2006, ela estudou na escola do chef Paul Bocuse, na França. Dez anos depois, inaugurou esta padaria artesanal tendo uma equipe de imigrantes senegaleses como braço-direito. Eles preparam sanduíches como o bauru na baguete (R$ 14,00), com tomate-cereja orgânico, presunto, queijo lanche, orégano e azeite com ervas finas. O brownie de chocolate (R$ 6,50) é à base de farinha orgânica de arroz integral e recebe cobertura de brigadeiro com chocolate belga e morangos orgânicos. Avenida Itália, 315, São Pelegrino, Caxias do Sul, ☎ 3028-0671 (50 lugares). 8h/19h. Aberto em 2016.