Onde assistir à cerimônia do Oscar 2018

A maior festa do cinema — e, por que não, do entretenimento? — acontece neste domingo, em Los Angeles, mas com transmissão para todo o mundo. No Brasil, a 90ª edição do Oscar, organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, poderá ser vista desde o início, às 22h (horário de Brasília), pelos canais pagos TNT e TBS, pela Globo depois da formação do paredão do Big Brother. VEJA comentará ao vivo a cerimônia aqui no site.

Os assinantes do TNT também podem assistir ao Oscar pela internet pelo serviço de streaming TNT Go. A plataforma funciona no site ou com o aplicativo para iOS e Android, para os assinantes do canal via operadora Vivo, Claro, TVN, Cabo Telecom, Multiplay, Sky, Algar Telecom, Oi e Net. Tanto na TV quanto na internet, existe a opção de ouvir o som original, em inglês, ou acompanhar a tradução simultânea em português.

A Rede Globo será a única a transmitir a cerimônia na TV aberta — a emissora vai disputar audiência com o SBT, que, também no domingo, apresenta o Troféu Imprensa, com a participação de personalidades da concorrente carioca. No Rio, Artur Xexéo e Maria Beltrão comandam a cobertura, que, neste ano, terá com a atriz Dira Paes como comentarista.

Tapete Vermelho

A chegada dos famosos ao Oscar também será transmitida pela TNT, a partir das 20h30, com comentários de Hugo Gloss e Carol Ribeiro diretamente de Los Angeles.

O canal E! também se junta à cobertura do tapete vermelho ao vivo pela televisão. Depois da cerimônia, a emissora, que não cobre a entrega dos prêmios, vai exibir a festa de comemoração.

Já a cobertura pelas redes sociais ficará por conta do Facebook da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e da emissora americana ABC, que transmitirá ao vivo a chegada dos famosos ao Oscar.