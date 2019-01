Olivia Newton-John desmente “rumores” sobre estar à beira da morte

A atriz e cantora australiana Olivia Newton-John, protagonista do filme “Grease“, desmentiu nesta quinta-feira, 3, os “rumores” sobre estar à beira da morte por conta de um câncer, em vídeo publicado no Twitter.

“Os rumores sobre a minha morte foram muito exagerados”, disse Newton-John.

“Estou ótima”, afirmou a atriz e cantora, após os rumores publicados por alguns veículos de imprensa nos Estados Unidos e na Austrália sobre a grave deterioração de seu estado de saúde.

Em maio do ano passado, a atriz revelou que foi diagnosticada com um câncer de mama com metástase no osso sacro, após ter superado outros tumores constatados em 1992 e 2015.

A intérprete conta com um centro de tratamento de câncer que tem seu nome em Melbourne (Austrália), fundado após superar esta doença pela primeira vez.

Neste centro de saúde, é combinado o tratamento físico com o da autoajuda e os pacientes podem praticar disciplinas como o ioga e tai-chi.

A artista, de 70 anos, iniciou sua carreira no começo da década de 70, anos nos quais conseguiu ocupar o quarto posto na competição Eurovision representando o Reino Unido com a canção “Long Live Love” (“Longa vida ao amor”).

No entanto, se consagrou ao protagonizar “Grease”, um dos musicais cinematográficos mais populares sobre um grupo de adolescentes, filme no qual atuou ao lado de John Travolta.

Em sua carreira musical, Olivia vendeu mais de cem milhões de discos, ganhou vários prêmios e ocupa o posto 20 da lista Billboard dos melhores artistas de todos os tempos.