‘Old Town Road’ bate recorde de ‘Despacito’ na liderança da Billboard

A música Old Town Road, do rapper Lil Nas X com o cantor country Billy Ray Cyrus, atingiu a 17ª semana consecutiva no primeiro lugar do Billboard Hot 100 nesta segunda-feira, 29, conquistando o recorde de canção a ficar mais tempo na liderança do ranking.

A marca anterior pertencia às canções Despacito, de Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber, e One Sweet Day, de Mariah Carey – ambas atingiram 16 semanas seguidas no topo.

A parada Billboard Hot 100, que computa as músicas mais tocadas nos Estados Unidos, existe há 59 anos e abrange vendas físicas e digitais de singles, execuções em rádios e em serviços de streaming como Spotify e YouTube.