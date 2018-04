Confira a seleção:

Detroit Steak House

Este ano, a casa passou a oferecer o rodízio de costela durante todo o dia. Além do corte suíno regado a molhos como o barbecue e o de limão, o serviço inclui mini-hambúrguer, batata frita e mac and cheese, receita americana de macarrão caramujo e molho à base de queijo cheddar. Quem opta por essa opção come à vontade por R$ 35,95 até 17h e R$ 39,95 após esse horário e aos sábados, domingos e feriados. À la carte, há sugestões a exemplo o t-bone (R$ 59,95). Trata-se de um corte de 470 gramas escoltado por pão da casa, salada e um molho à escolha do cliente. Goiabeiras Shopping, 3634-0880 (150 lugares). 11h/22h. Aberto em 2015. $$.

Gaúcha Churrascaria

Uma seleção de 22 cortes de carne chega às mesas dos comensais que desembolsam R$ 79,90 pelo rodízio na hora do almoço, R$ 83,90 aos sábados e R$ 53,90 no jantar. Figuram entre as variedades mais pedidas a picanha e o carneiro. Para acompanhar, a seleção de pratos frios e quentes do bufê inclui opções como bacalhau e rondelli recheado de presunto e mussarela. Finaliza a comilança uma receita de Marisete, mulher do proprietário Romano Nestor, de torta de limão com base de bolacha e cobertura de chocolate, leite condensado ou creme de leite (R$ 15,30). Avenida Fernando Corrêa da Costa, 151, Areão, 3624-1525 (250 lugares). 11h/14h30 e 18h/22h30 (dom. até 15h; fecha seg.). Aberto em 1991. $$$

Getúlio Grill

No restaurante com mais de 20 anos, uma das pedidas para começar é a porção de tiras de filé-mignon acebolado. Sai a R$ 49,00 e é ideal para dividir. Em seguida, fazem sucesso o parmigiana da casa, ladeado por batata frita e arroz, e o filé getúlio, no qual o mignon chega coberto com alho laminado e na companhia de arroz biro-biro mais purê de batata (R$ 64,00 cada um). Fazendo as vezes de sobremesa, o creme de manga é complementado com uma bola de sorvete de coco e raspas de limão (R$ 24,00). Em tempo: a programação musical do estabelecimento vai do pop rock (às sextas-feiras) ao samba (aos sábados). Avenida Getúlio Vargas, Goiabeiras, 3624-9992 (300 lugares). 11h/15h e 17h30/0h (sex. até 2h; sáb. e dom. sem intervalo até 2h). Aberto em 1994. $$

Grand Toro Steakhouse

Subvertendo o sistema da maioria das churrascarias, o almoço desta casa sugere um rodízio de acompanhamentos. O cliente escolhe uma carne, a exemplo da picanha (R$ 49,00) e do t-bone (R$ 69,00), e se serve à vontade de mais de vinte guarnições, entre elas o risoto de parmesão, a farofa de figo com bacon e a berinjela à parmigiana. Quem chega para o jantar pode optar pelo rodízio de mini-hambúrguer (R$ 29,90), que é mais caro às sextas e sábados (R$ 39,90) quando também inclui cortes como maminha e fraldinha. Todos os dias, entre 18h e 20h, o chope Louvada pilsen tem preço de happy hour (R$ 5,90; 340 mililitros). Rua Senador Vilas Bôas, 60 (Praça Popular, 315), Goiabeiras, 99681-0303 (220 lugares). 11h/14h30 e 18h/0h (fecha seg.). Aberto em 2015. $$

Madero Steak House

A rede curitibana tem nas carnes e nos hambúrgueres as estrelas do cardápio. O entrecôte, por exemplo, é um corte regado com molho à base de manjericão e mostarda. Na companhia de batatas fritas custa R$ 59,90. Quem prefere pedir um sanduíche encontra o bacon super madero, que reúne alface, tomate, cebola assada, cheddar, maionese, dois hambúrgueres de 180 gramas e nada menos que dez fatias de bacon. Custa R$ 49,00 com guarnição de batata frita. Na hora de adoçar a refeição, o brownie com calda de chocolate e lascas de amêndoa vem à mesa com uma bola de sorvete de baunilha (R$ 26,00). Pantanal Shopping, 3653-2908 (188 lugares). 11h45/14h30 e 18h/22h (sex. e sáb. sem intervalo até 23h; dom. até 22h). Aberto em 2015. $$

Meat’s Grill

A casa, vencedora da categoria na última edição de VEJA Comer & Beber, aposta na parrilla para preparar carnes assadas com precisão. Inclinadas, as canaletas da grelha impedem que a gordura da carne pingue sobre a brasa e levante labaredas. Com serviço à la carte, a preferência dos clientes costuma recair sobre a picanha (R$ 120,00 para duas pessoas) e o bife de chorizo (R$ 109,00 para duas pessoas), ambos acompanhados por salada, mandioca cozida, arroz com brócolis, farofa de bacon e vinagrete. À parte podem vir guarnições como a porção de polenta frita (R$ 22,00). Para beber, há cervejas Heineken (R$ 8,50 a long neck) e Louvada (18,90; 600 mililitros). Avenida Mato Grosso, 422, Centro Norte, 3624-6060. 11h/14h30. 76 lugares. Aberto em 2004. $$

Nativas Grill

No endereço da antiga Boi Grill, a rede de Goiania chegou com o mesmo serviço de rodízio. Dos cortes que circulam pelo salão nas mãos dos garçons figuram opções como picanha australiana, carré de cordeiro, bife ancho, maminha e cupim. As opções de acompanhamento também são das mais variadas, de camarão ao alho e óleo aos queijos provolone e grana padano. Pagam-se R$ 59,90 de segunda a sexta, no horário do almoço, R$ 69,90 aos sábados e R$ 79,90 aos domingos. No jantar, o preço é o mesmo em todos os dias da semana: R$ 49,90. As sobremesas são pedidas à parte e incluem o creme de papaia (R$ 17,90). Avenida Miguel Sutil, 6741, Duque de Caxias. 3621-4642 (550 lugares). 11h/15h e 18h30/23h (sáb. e dom. até 15h30). Aberto em 2018. $$

Uruguayo Parrilla

Afora o nome na fachada, dois detalhes dão pistas de que se trata de um endereço inspirado no Uruguai. O salão elegante, com piso de ladrilho hidráulico e acabamento de madeira e cimento queimado, é decorado com fotos do país vizinho. O outro indício é a vistosa parrilla envidraçada, voltada para as mesas externas. No aparato, que na maior parte das vezes é abastecido com lenha, são assados cortes bovinos das raças angus e hereford, com a expertise do churrasqueiro Ronaldo Gonçalves Silva. “Importado” de São Paulo e com passagem pelas renomadas Corrientes 348 e NB Steak, ele prepara, por exemplo, ojo de bife (R$ 68,00 e R$ 119,00, com 300 e 600 gramas), o macio steak uruguaio parrilla (R$ 88,00, 600 gramas) e carré de cordeiro (R$ 78,00). Como acompanhamento, batatas ao murro com orégano, alho e salsinha (R$ 25,00). Feitas na casa, as tradicionais empanadas de carne (R$ 12,00 a unidade) podem anteceder os pedidos principais ao lado de um dos 140 rótulos da carta de vinhos. À frente da adega, com capacidade para 2 000 garrafas, o sommelier Lázaro Bernardes da Silva sugere o tannat uruguaio Ysern Roble 2015 (R$ 96,00). Avenida José Rodrigues do Prado, 39, Santa Rosa, ☎ 2129-2660 (160 lugares). 11h30/0h (dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$