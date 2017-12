Ocimar Versolato tinha projeto de livro; veja fotos inéditas

O estilista Ocimar Versolato, que morreu na última sexta-feira por conta de aneurisma, tinha o projeto de produzir um livro com fotos de suas principais criações.

As imagens foram feitas pelo fotógrafo goiano Rogério Mesquita, que atualmente reside em Nova York. A produção foi do também estilista Dinho Batista, amigo de Versolato.

VEJA teve acesso com exclusividade a parte do material. O projeto estava parado há alguns anos e, com a morte de Versolato, não há previsão de retomada.