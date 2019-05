Obra completa de Pedro Almodóvar será exibida em retrospectiva no MIS

Mais famoso diretor de cinema atual da Espanha, Pedro Almodóvar vai ganhar uma retrospectiva no Museu da Imagem e do Som (MIS), com sua obra completa, no mês de seu aniversário de 70 anos. A mostra fica em cartaz de 24 a 29 de setembro no museu que fica no Jardim Europa, na Zona Oeste de São Paulo. O cineasta se tornará septuagenário em 25 de setembro.

O filme mais recente do diretor, Dor e Glória, que será exibido nesta sexta-feira no Festival de Cinema de Cannes, também integrará o evento no MIS. O longa, protagonizado por Penélope Cruz e Antonio Banderas, chega aos cinemas brasileiros em 13 de junho.

Conhecido por filmes como Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988), Tudo sobre Minha Mãe (1999), Fale com Ela (2002), Má Educação (2004) e Volver (2006), Almodóvar se tornou o diretor de cinema mais conhecido da Espanha desde o surrealista Luis Buñuel. Foi indicado ao Oscar de melhor direção e roteiro por Fale com Ela, ganhando o de roteiro – perdeu o de direção para Roman Polanski, premiado por O Pianista.

A mostra, com curadoria do pesquisador e jornalista Breno Lira Gomes, também organizará palestras, cursos sobre a filmografia de Almodóvar e uma masterclass com a pesquisadora argentina naturalizada brasileira Silvia Oroz, que estuda o melodrama na trajetória do diretor. Informações sobre os ingressos ainda não foram divulgadas.