‘O Símbolo Perdido’, do autor de ‘O Código Da Vinci’, vai virar série

A NBC encomendou a produção de um seriado baseado em O Símbolo Perdido, o terceiro livro da série de romances de Dan Brown sobre o personagem Robert Langdon, que protagoniza também O Código Da Vinci.

Segundo o site Deadline, a produção recebeu o nome Langdon e vai mostrar o professor de Harvard tentando desvendar o mistério do desaparecimento de seu mentor. Convidado a participar da força-tarefa da CIA (agência de inteligência dos Estados Unidos) que cuida do caso, ele descobre uma conspiração.

O roteiro ficará por conta de Daniel Cerone (das séries The Blacklist e Dexter). Dan Brown será um dos produtores-executivos, junto com Brian Grazer, Ron Howard, Francie Calfo, Samie Falvey e Anna Culp.

Ron Howard foi o responsável por dirigir os três filmes sobre o personagem – O Código Da Vinci, Anjos e Demônios e Inferno –, todos com Tom Hanks no papel principal. Os longas arrecadaram, juntos, 1,5 bilhão de dólares no mundo. Ainda não há informações sobre qual ator seria escalado como o protagonista da série.