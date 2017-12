O sim corintiano de César Tralli a Ticiane Pinheiro

Depois de cair em prantos ao ver a noiva, Ticiane Pinheiro, se aproximar do altar armado no salão do hotel Vila Inglesa, em Campos do Jordão, César Tralli se recompôs a tempo de fazer brincadeirinhas na hora do sim.

Diante de Ticiane, que fez um voto sério e romântico, agradecendo ao jornalista por ter “acreditado” no amor do casal e “lutado” por ele, e dizendo que o casal amadureceu no hiato por que passou, Tralli prometeu que cuidaria dela e da “Biscoito”.

O apelido é a forma como Tralli chama Rafa Justus, a filha da apresentadora com o publicitário Roberto Justus, seu primeiro marido. E também a maneira como Rafa, daminha que levou as alianças aos noivos, o chama. O apelido surgiu durante uma viagem a uma fazenda, em que havia um gato chamado biscoito.

“Agradeço do fundo do coração por você também ter acreditado. Pode ter certeza de que vou cuidar muito bem de você. De você e da Biscoito. Eu te amo, Biscoito. Gosto até mais de você”, disse, brincando, antes de soltar um “Vai, Corinthians”.