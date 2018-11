‘O Sétimo Guardião’: Conheça os personagens da nova novela das 9

Estreia, nesta segunda-feira, a nova novela da Globo em horário nobre, O Sétimo Guardião. Assinada por Aguinaldo Silva (de Senhora do Destino e Império), a trama em tom de realismo fantástico é ambientada em Serro Azul, uma cidade interiorana que cresceu ao redor de uma fonte com propriedades curativas e rejuvenescedoras. Ela é protegida por sete guardiões, que têm como missão garantir que essa riqueza não chegue às mãos erradas.

Conheça o elenco e personagens do folhetim:

Gabriel (Bruno Gagliasso)

–

Gabriel estava de casamento marcado com Laura (Yanna Lavigne), cuja fortuna salvaria a empresa da família da falência. Tudo muda quando o gato León cruza seu caminho. Gabriel abandona a noiva e se muda para Serro Azul para se tornar um guardião. Lá, ele se envolve com Luz da Lua (Marina Ruy Barbosa).

Luz da Lua (Marina Ruy Barbosa)

–

Recém-formada professora, Luz cresceu com o avô, Sóstenes (Marcos Caruso). Desde pequena, sonha com coisas que estão prestes a acontecer. Vai viver um triângulo amoroso com Gabriel e Eurico Júnior (José Loreto).

Os guardiões

–

Responsáveis por proteger a fonte, os sete guardiões são pessoas que, aparentemente, levam uma vida comum: o prefeito Eurico (Dan Stulbach), o delegado Machado (Milhem Cortaz), o médico Aranha (Paulo Rocha), o mendigo Feliciano (Leopoldo Pacheco), a cafetina Ondina (Ana Beatriz Nogueira), a esotérica Milu (Zezé Polessa) e Egídio (Antônio Calloni), o guardião-mor.

Valentina Marsalla (Lília Cabral)

–

Mãe de Gabriel, Valentina é uma famosa empresária do ramo de cosméticos. Via no casamento do filho com Laura, herdeira do milionário Olavo (Tony Ramos), a garantia do futuro de seus negócios. Na juventude, ela foi abandonada no altar por Egídio e fugiu de Serro Azul carregando um segredo.

Sampaio (Marcello Novaes)

–

Sampaio é o enigmático motorista, segurança e capanga de Valentina. Ele será encarregado de levar Gabriel de volta para São Paulo. Tem um caso com Louise Marie (Fernanda de Freitas).

Marilda (Letícia Spiller)

–

Primeira-dama de Serro Azul, chama a atenção pela sua aparência jovem, apesar da idade. Casada com Eurico, mãe de Geandro (Caio Blat) e Júnior (José Loreto), Marilda vive tentando se reaproximar da irmã, Valentina.

Geandro (Caio Blat)

–

Primogênito do prefeito Eurico e de Marilda, é um rapaz tranquilo, diferente do irmão. No passado, se envolveu com drogas e hoje luta para reconquistar a confiança dos pais. Muito amigo de Luz e apaixonado por Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer).

Júnior (José Loreto)

–

Filho caçula do prefeito Eurico (Dan Stulbach) e da primeira-dama Marilda (Letícia Spiller). Típico filhinho de papai, Júnior é apaixonado por Luz e não desiste da moça mesmo ela não demonstrando nenhum interesse por ele.

Rita de Cássia (Flávia Alessandra)

–

Rita de Cássia vira os pescoços de Serro Azul com sua beleza. Casada com o delegado Machado, ela sonha em se tornar uma estrela de cinema e tentará um papel no documentário que Leonardo (Jaffar Bambirra) fará sobre Serro Azul.

Mirtes (Elizabeth Savalla)

Beata fervorosa, Mirtes nunca aceitou o casamento do filho, o doutor Aranha (Paulo Rocha), com Stella (Vanessa Giácomo). Passa os dias infernizando a vida da nora e de João Inácio (Paulo Vilhena), que foi casado com sua filha que morreu. Ama o neto Guilherme (Caio Manhente) e não poupa esforços para afastá-lo do pai.

Nicolau (Marcelo Serrado)

–

Casado com Afrodite (Carolina Dieckmann) e pai de Diana (Laryssa Ayres), Bebeto (Eduardo Speroni), Rivalda (Giulia Gayoso) e Cristiana (Vitoria Rangel). Nicolau trabalha em um trailer na praça da cidade, mas sonha em ter um filho jogador de futebol. Como seu Bebeto não leva jeito para o esporte, ele insiste com a esposa para que tenham outro filho.

Afrodite (Carolina Dieckmann)

–

Muito dedicada à família, Afrodite trabalha com o marido no trailer durante o dia e à noite cuida dos afazeres domésticos. Ama Nicolau, mas está cansada de sua obsessão em ter outro filho homem.

Padre Ramiro (Aílton Graça)

–

Padre de Serro Azul. Frequenta aulas de funk às escondidas.

Jurandir (Paulo Miklos)

Católico fervoroso, está sempre com o grupo de beatas de Mirtes. É pai de Elisa (Giullia Buscacio). Seu grande sonho é que a filha siga a vida religiosa e se torne freira.