‘O Rei Leão’ supera ‘Vingadores’ e se torna sétimo maior filme da história

O live-action da Disney, O Rei Leão, segue quebrando recordes nacionais e internacionais. Com as bilheterias do último final de semana, o filme desbancou Vingadores: Ultimato e se tornou o sétimo maior longa da história em todo o mundo.

De acordo com o site ComicBook, a história de Simba arrecadou 1,56 bilhão de dólares, enquanto o filme de super-heróis Vingadores, que agora se encontra em oitavo lugar, contabilizou 1,52 bilhão.

Em julho deste ano, O Rei Leão impulsionou as vendas de ingressos nos cinemas brasileiros e fez o mês ser o melhor da década na bilheteria nacional. Foram vendidos mais de 26,5 milhões de bilhetes – 28,5% a mais do que no mesmo período de 2018. Até então, 2017 detinha o melhor julho, com 22,6 milhões de ingressos.

O filme já se tornou o maior live-action da Disney, e levou mais de 12 milhões de brasileiros às salas de cinema. O longa continua em cartaz.